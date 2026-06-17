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قوات كييف تستهدف حافلة لفريق رياضي بيلاروسي للأطفال بمقاطعة بريانسك الروسية
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قوات كييف تستهدف حافلة لفريق رياضي بيلاروسي للأطفال بمقاطعة بريانسك الروسية
قوات كييف تستهدف حافلة لفريق رياضي بيلاروسي للأطفال بمقاطعة بريانسك الروسية
سبوتنيك عربي
أكد القائم بأعمال حاكم مدينة بريانسك، إيغور كوفالتشوك، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت حافلة تقل لاعبين لكرة القدم قادمة من مدينة غوميل بالقرب من بريانسك،... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T09:52+0000
2026-06-17T10:10+0000
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وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة، لمهاجمة حافلة لفريق أشبال من بيلاروسيا لكرة قدم للأطفال، قادمة من غوميل وكانت متجهة إلى غيليندجيك لقضاء عطلة.ووصف كوفالتشوك، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة بأنه هجوم متعمد.وأشار إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى حيث تلقوا العلاج الطبي. وسيعود باقي الركاب إلى ديارهم قريبًا.وفي وقت سابق، أكدت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، بمقتل ما يقرب من 10 آلاف مدني وإصابة أكثر من 16 ألفًا آخرين بجروح في جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014، نتيجة هجمات القوات المسلحة الأوكرانية.الكرملين حول الهجوم الإرهابي على جمهورية دونيتسك الشعبية: كييف تستهدف المدنيين والعقاب حتمينيبينزيا: جلسات مجلس الأمن بشأن أوكرانيا أصبحت جزءا من حملة ضد روسيا ولا تقرب التسوية
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روسيا, العالم, أحداث بيلاروسيا
روسيا, العالم, أحداث بيلاروسيا

قوات كييف تستهدف حافلة لفريق رياضي بيلاروسي للأطفال بمقاطعة بريانسك الروسية

09:52 GMT 17.06.2026 (تم التحديث: 10:10 GMT 17.06.2026)
© Photo / Commissioner for human rights of Russia, Yana lantratovaالهجوم الذي استهدف حافلة تقل مدنيين في مدينة ينكييفو
الهجوم الذي استهدف حافلة تقل مدنيين في مدينة ينكييفو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© Photo / Commissioner for human rights of Russia, Yana lantratova
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أكد القائم بأعمال حاكم مدينة بريانسك، إيغور كوفالتشوك، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت حافلة تقل لاعبين لكرة القدم قادمة من مدينة غوميل بالقرب من بريانسك، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال.
وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة، لمهاجمة حافلة لفريق أشبال من بيلاروسيا لكرة قدم للأطفال، قادمة من غوميل وكانت متجهة إلى غيليندجيك لقضاء عطلة.
ووصف كوفالتشوك، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة بأنه هجوم متعمد.
وأشار إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى حيث تلقوا العلاج الطبي. وسيعود باقي الركاب إلى ديارهم قريبًا.
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وفي وقت سابق، أكدت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، بمقتل ما يقرب من 10 آلاف مدني وإصابة أكثر من 16 ألفًا آخرين بجروح في جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014، نتيجة هجمات القوات المسلحة الأوكرانية.
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