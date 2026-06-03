https://sarabic.ae/20260603/الكرملين-حول-الهجوم-الإرهابي-على-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-كييف-تستهدف-المدنيين-والعقاب-حتمي---عاجل-1114003586.html
الكرملين حول الهجوم الإرهابي على جمهورية دونيتسك الشعبية: كييف تستهدف المدنيين والعقاب حتمي
الكرملين حول الهجوم الإرهابي على جمهورية دونيتسك الشعبية: كييف تستهدف المدنيين والعقاب حتمي
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في معرض تعليقه على الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات الأوكرانية على حافلة في جمهورية دونيتسك الشعبية، إن مثل هذه... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T13:31+0000
2026-06-03T13:31+0000
2026-06-03T13:53+0000
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وفي وقت سابق من اليوم نفسه، صرّح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت حافلة في يناكييفو (المعروفة أيضًا باسم يناكييف)، ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 11 آخرين.وقال بيسكوف: "هذه جريمة أخرى يرتكبها نظام كييف. إنهم يستهدفون المدنيين عمدًا. هذا أمر لا يغتفر".وردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن إعادة هيكلة عملية التسوية في أوكرانيا على خلفية تصرفات كييف هذه، فأجاب المتحدث باسم الكرملين الروسية قائلا: "لا، لا أعتقد ذلك. ليس لدي علم بأي شيء من هذا القبيل".وتهاجم القوات المسلحة الأوكرانية مواقع مدنية في المناطق الحدودية الروسية، بطائرات مسيّرة بشكل شبه يومي.وردًا على ذلك، يشنّ الجيش الروسي ضربات جوية وبحرية وبرية دقيقة باستخدام أسلحة دقيقة، بالإضافة إلى ضربات بطائرات مسيّرة، تستهدف حصريًا المنشآت العسكرية وشركات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20260603/الخارجية-الروسية-نطالب-المنظمات-الدولية-بإدانة-الهجوم-الإرهابي-على-حافلة-الركاب-المدنية-1114000211.html
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أخبار العالم الآن, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
أخبار العالم الآن, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
الكرملين حول الهجوم الإرهابي على جمهورية دونيتسك الشعبية: كييف تستهدف المدنيين والعقاب حتمي
13:31 GMT 03.06.2026 (تم التحديث: 13:53 GMT 03.06.2026)
قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في معرض تعليقه على الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات الأوكرانية على حافلة في جمهورية دونيتسك الشعبية، إن مثل هذه الجرائم يجب التحقيق فيها، وأن العقاب أمر لا مفر منه، وكما قال الرئيس: "لا بد من العقاب".
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، صرّح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت حافلة في يناكييفو (المعروفة أيضًا باسم يناكييف)، ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 11 آخرين.
وقال بيسكوف: "هذه جريمة أخرى يرتكبها نظام كييف. إنهم يستهدفون المدنيين عمدًا. هذا أمر لا يغتفر".
وردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن إعادة هيكلة عملية التسوية في أوكرانيا على خلفية تصرفات كييف هذه، فأجاب المتحدث باسم الكرملين الروسية
قائلا: "لا، لا أعتقد ذلك. ليس لدي علم بأي شيء من هذا القبيل".
وتهاجم القوات المسلحة الأوكرانية مواقع مدنية في المناطق الحدودية الروسية، بطائرات مسيّرة بشكل شبه يومي.
وردًا على ذلك، يشنّ الجيش الروسي ضربات جوية وبحرية وبرية دقيقة باستخدام أسلحة دقيقة، بالإضافة إلى ضربات
بطائرات مسيّرة، تستهدف حصريًا المنشآت العسكرية وشركات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.