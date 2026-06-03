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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260603/الخارجية-الروسية-نطالب-المنظمات-الدولية-بإدانة-الهجوم-الإرهابي-على-حافلة-الركاب-المدنية-1114000211.html
الخارجية الروسية: نطالب المنظمات الدولية بإدانة الهجوم الإرهابي على حافلة الركاب المدنية
الخارجية الروسية: نطالب المنظمات الدولية بإدانة الهجوم الإرهابي على حافلة الركاب المدنية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تطالب الحكومات المسؤولة والهياكل الدولية ذات الصلة ووسائل الإعلام... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T12:15+0000
2026-06-03T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "نطالب جميع الحكومات المسؤولة والهياكل الدولية المختصة ووسائل الإعلام المستقلة بإدانة الهجوم الإرهابي الوحشي في يناكييفو".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت مصادر في أجهزة التحقيق الروسية، بأن القوات الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة من إنتاج أجنبي لشن هجوم على حافلة ركاب مدنية في مدينة يناكييفو بجمهورية دونيتسك الشعبية.وصرح المصدر لـ"سبوتنيك": "عُثر أثناء معاينة موقع الحادث على شظايا، يُعتقد أنها تعود لطائرة مسيرة هجومية ثابتة الجناحين، تحمل نقوشًا بلغة أجنبية. سيتم ضم جميع الشظايا وتحليلها لتحديد النوع الدقيق للعبوة الناسفة".وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قد أعلن صباح اليوم الأربعاء، أن هجومًا شنته مسيرة أوكرانية على حافلة ركاب "موسكو - سيمفيروبول" خلّف 7 قتلى و11 مصابًا من المدنيين، فيما لا تزال حصيلة الضحايا قيد التحقق.وأفاد مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنيتسوف، أن 10 مصابين يتلقون العلاج في المستشفى، وحالتهم متوسطة."إرهاب ممنهج"... مفوضة حقوق الإنسان الروسية تدين استهداف نظام كييف لحافلة مدنيةمفوضة حقوق الإنسان الروسية: كييف تواصل استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية
https://sarabic.ae/20260603/زاخاروفا-على-المجتمع-الدولي-أن-يشعر-بالخزي-لتقاعسه-عن-إدانة-هجمات-كييف-الإرهابية-1113996421.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: نطالب المنظمات الدولية بإدانة الهجوم الإرهابي على حافلة الركاب المدنية

12:15 GMT 03.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تطالب الحكومات المسؤولة والهياكل الدولية ذات الصلة ووسائل الإعلام المستقلة بإدانة الهجوم الإرهابي في مدينة يناكييفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "نطالب جميع الحكومات المسؤولة والهياكل الدولية المختصة ووسائل الإعلام المستقلة بإدانة الهجوم الإرهابي الوحشي في يناكييفو".

وأضاف البيان أن "التغاضي عن جريمة كييف هذه، فضلًا عن باقي جرائمها الدموية، يعادل الموافقة على السياسة المعادية للإنسان التي ينتهجها نظام زيلينسكي".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت مصادر في أجهزة التحقيق الروسية، بأن القوات الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة من إنتاج أجنبي لشن هجوم على حافلة ركاب مدنية في مدينة يناكييفو بجمهورية دونيتسك الشعبية.
الهجوم الذي استهدف حافلة تقل مدنيين في مدينة ينكييفو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
"إرهاب ممنهج"... مفوضة حقوق الإنسان الروسية تدين استهداف نظام كييف لحافلة مدنية
10:12 GMT
وصرح المصدر لـ"سبوتنيك": "عُثر أثناء معاينة موقع الحادث على شظايا، يُعتقد أنها تعود لطائرة مسيرة هجومية ثابتة الجناحين، تحمل نقوشًا بلغة أجنبية. سيتم ضم جميع الشظايا وتحليلها لتحديد النوع الدقيق للعبوة الناسفة".

وأضاف المصدر أن الطائرة المسيرة التي هاجمت الحافلة كانت من إنتاج أجنبي، مشيرًا إلى أن الهجوم تسبب بأضرار في منازل سكنية، بالإضافة إلى تدمير الحافلة بالكامل في وسط المدينة.

وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قد أعلن صباح اليوم الأربعاء، أن هجومًا شنته مسيرة أوكرانية على حافلة ركاب "موسكو - سيمفيروبول" خلّف 7 قتلى و11 مصابًا من المدنيين، فيما لا تزال حصيلة الضحايا قيد التحقق.
وأفاد مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنيتسوف، أن 10 مصابين يتلقون العلاج في المستشفى، وحالتهم متوسطة.
"إرهاب ممنهج"... مفوضة حقوق الإنسان الروسية تدين استهداف نظام كييف لحافلة مدنية
مفوضة حقوق الإنسان الروسية: كييف تواصل استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية
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