https://sarabic.ae/20260603/زاخاروفا-على-المجتمع-الدولي-أن-يشعر-بالخزي-لتقاعسه-عن-إدانة-هجمات-كييف-الإرهابية-1113996421.html

زاخاروفا: على المجتمع الدولي أن يشعر بالخزي لتقاعسه عن إدانة هجمات كييف الإرهابية

زاخاروفا: على المجتمع الدولي أن يشعر بالخزي لتقاعسه عن إدانة هجمات كييف الإرهابية

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الهجوم على الحافلة التي تقل مدنيين في إيناكييفو ليس مجرد "حادث" أو مأساة عابرة، بل هو جريمة... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T10:12+0000

2026-06-03T10:12+0000

2026-06-03T10:12+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1b/1110824985_3:0:1240:696_1920x0_80_0_0_717fd1fe94cb45d06a40c9cef4886775.jpg

وأضافت زاخاروفا، في إفادة صحفية خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء: "عندما يُستهدف المدنيون، عندما يُصاب ركاب عاديون، نساء، كبار سن، وعائلات، فإن ذلك يُعدّ عملًا وحشيًا يتجاوز كل المعايير الإنسانية والأخلاقية، إنها فظاعة لا مبرر لها".وتابعت زاخاروفا: "لا توجد أهداف عسكرية تُبرر إراقة دماء المدنيين، ولا توجد أي حجج تُبرئ من أصدروا ونفذوا مثل هذه الأوامر الإجرامية".وختمت زاخاروفا: "أتقدم بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا والمصابين. في هذا الوقت العصيب، نشاركهم أحزانهم ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".وأفادت مصادر في أجهزة التحقيق الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة من إنتاج أجنبي لشن هجوم على حافلة ركاب مدنية في مدينة إنياكييفو بجمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف المصدر أن المسيرة التي هاجمت الحافلة كانت من إنتاج أجنبي، مشيرًا إلى أن الهجوم تسبب بأضرار في منازل سكنية، بالإضافة إلى تدمير الحافلة بالكامل في وسط المدينة.وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قد أعلن صباح اليوم، أن هجومًا شنته مسيرة أوكرانية على حافلة ركاب "موسكو - سيمفيروبول" خلف 7 قتلى و11 مصابا من المدنيين، فيما لا تزال حصيلة الضحايا قيد التحقق.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، والأقاليم الروسية الجديدة، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.موسكو: هجمات كييف على الحافلة "مطاردة بشرية"

https://sarabic.ae/20260518/الخارجية-الروسية-الأمم-المتحدة-لا-تسمح-لـ--شهود-عيان--على-جرائم-نظام-كييف-لحضور-اجتماعاتها--1113522637.html

https://sarabic.ae/20260601/موسكو-تدعو-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-لتقييم-جرائم-كييف-ضد-الأطفال-الناطقين-بالروسية-1113927600.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم