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زاخاروفا: على المجتمع الدولي أن يشعر بالخزي لتقاعسه عن إدانة هجمات كييف الإرهابية
زاخاروفا: على المجتمع الدولي أن يشعر بالخزي لتقاعسه عن إدانة هجمات كييف الإرهابية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الهجوم على الحافلة التي تقل مدنيين في إيناكييفو ليس مجرد "حادث" أو مأساة عابرة، بل هو جريمة... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T10:12+0000
2026-06-03T10:12+0000
روسيا
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وأضافت زاخاروفا، في إفادة صحفية خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء: "عندما يُستهدف المدنيون، عندما يُصاب ركاب عاديون، نساء، كبار سن، وعائلات، فإن ذلك يُعدّ عملًا وحشيًا يتجاوز كل المعايير الإنسانية والأخلاقية، إنها فظاعة لا مبرر لها".وتابعت زاخاروفا: "لا توجد أهداف عسكرية تُبرر إراقة دماء المدنيين، ولا توجد أي حجج تُبرئ من أصدروا ونفذوا مثل هذه الأوامر الإجرامية".وختمت زاخاروفا: "أتقدم بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا والمصابين. في هذا الوقت العصيب، نشاركهم أحزانهم ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".وأفادت مصادر في أجهزة التحقيق الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة من إنتاج أجنبي لشن هجوم على حافلة ركاب مدنية في مدينة إنياكييفو بجمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف المصدر أن المسيرة التي هاجمت الحافلة كانت من إنتاج أجنبي، مشيرًا إلى أن الهجوم تسبب بأضرار في منازل سكنية، بالإضافة إلى تدمير الحافلة بالكامل في وسط المدينة.وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قد أعلن صباح اليوم، أن هجومًا شنته مسيرة أوكرانية على حافلة ركاب "موسكو - سيمفيروبول" خلف 7 قتلى و11 مصابا من المدنيين، فيما لا تزال حصيلة الضحايا قيد التحقق.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، والأقاليم الروسية الجديدة، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.موسكو: هجمات كييف على الحافلة "مطاردة بشرية"
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روسيا, أخبار روسيا اليوم

زاخاروفا: على المجتمع الدولي أن يشعر بالخزي لتقاعسه عن إدانة هجمات كييف الإرهابية

10:12 GMT 03.06.2026
© Photo / social mediaزاخاروفا
زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
© Photo / social media
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الهجوم على الحافلة التي تقل مدنيين في إيناكييفو ليس مجرد "حادث" أو مأساة عابرة، بل هو جريمة جبانة، متعمدة، ولا إنسانية، استهدفت أناسًا عُزّلًا لا يشكلون أي تهديد لأحد.
وأضافت زاخاروفا، في إفادة صحفية خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء: "عندما يُستهدف المدنيون، عندما يُصاب ركاب عاديون، نساء، كبار سن، وعائلات، فإن ذلك يُعدّ عملًا وحشيًا يتجاوز كل المعايير الإنسانية والأخلاقية، إنها فظاعة لا مبرر لها".
وتابعت زاخاروفا: "لا توجد أهداف عسكرية تُبرر إراقة دماء المدنيين، ولا توجد أي حجج تُبرئ من أصدروا ونفذوا مثل هذه الأوامر الإجرامية".

وأردفت زاخاروفا: يجب أن يعلم من يحول المدنيين إلى أهداف أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن إخفاؤها وراء شعارات سياسية أو دعايات. ستخضع كل واقعة لتقييم قانوني، وسينال كل مرتكب العقاب الذي يستحقه.

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وختمت زاخاروفا: "أتقدم بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا والمصابين. في هذا الوقت العصيب، نشاركهم أحزانهم ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".
وأفادت مصادر في أجهزة التحقيق الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة من إنتاج أجنبي لشن هجوم على حافلة ركاب مدنية في مدينة إنياكييفو بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وصرح المصدر لـ"سبوتنيك": عُثر أثناء معاينة موقع الحادث على شظايا يُعتقد أنها تعود لطائرة مسيرة هجومية ثابتة الجناحين، تحمل نقوشاً بلغة أجنبية. سيتم ضم جميع الشظايا وتحليلها لتحديد النوع الدقيق للعبوة الناسفة.
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وأضاف المصدر أن المسيرة التي هاجمت الحافلة كانت من إنتاج أجنبي، مشيرًا إلى أن الهجوم تسبب بأضرار في منازل سكنية، بالإضافة إلى تدمير الحافلة بالكامل في وسط المدينة.
وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قد أعلن صباح اليوم، أن هجومًا شنته مسيرة أوكرانية على حافلة ركاب "موسكو - سيمفيروبول" خلف 7 قتلى و11 مصابا من المدنيين، فيما لا تزال حصيلة الضحايا قيد التحقق.

وأفاد مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنيتسوف، أن 10 مصابين يتلقون العلاج في المستشفى، وحالتهم متوسطة.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، والأقاليم الروسية الجديدة، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
موسكو: هجمات كييف على الحافلة "مطاردة بشرية"
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