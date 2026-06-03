https://sarabic.ae/20260603/-مقتل-شخص-وإصابة-6-آخرين-في-هجمات-بمسيّرات-أوكرانية-على-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1113982948.html

مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في هجمات بمسيّرات أوكرانية على جمهورية دونيتسك الشعبية

مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في هجمات بمسيّرات أوكرانية على جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين مقتل مدني وإصابة 6 آخرين جراء هجمات نفذتها طائرات مسيّرة أوكرانية. 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T03:24+0000

2026-06-03T03:24+0000

2026-06-03T05:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال بوشيلين إن سائق سيارة أجرة من مواليد عام 1970 قُتل على الطريق الدائري في مقاطعة لينينسكي بمدينة دونيتسك نتيجة إحدى الهجمات.وتهاجم القوات المسلحة الأوكرانية مواقع مدنية في المناطق الحدودية الروسية، بطائرات مسيّرة بشكل شبه يومي.وردًا على ذلك، يشنّ الجيش الروسي ضربات جوية وبحرية وبرية دقيقة باستخدام أسلحة دقيقة، بالإضافة إلى ضربات بطائرات مسيّرة، تستهدف حصريًا المنشآت العسكرية وشركات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.

https://sarabic.ae/20260530/مقتل-ما-يقرب-من-10-آلاف-شخص-بهجمات-قوات-كييف-على-جمهورية-دونيتسك-منذ-عام-2014---مفوضة-حقوق-الإنسان-1113880153.html

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