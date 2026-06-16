https://sarabic.ae/20260616/وزير-الدفاع-الأوكراني-يقر-بتصاعد-الغضب-الشعبي-بسبب-التعبئة-القسرية-1114418321.html

وزير الدفاع الأوكراني يقر بتصاعد الغضب الشعبي بسبب التعبئة القسرية

وزير الدفاع الأوكراني يقر بتصاعد الغضب الشعبي بسبب التعبئة القسرية

سبوتنيك عربي

أقر وزير الدفاع الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، أمس الثلاثاء، بتصاعد حالة الغضب الشعبي في المجتمع الأوكراني بسبب آلية التعبئة العسكرية. 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T21:57+0000

2026-06-16T21:57+0000

2026-06-16T21:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وقال فيدوروف مع وسائل إعلام أوكرانية، "نشاهد الكثير من المعلومات المختلفة حول كيفية عمل مراكز التجنيد الإقليمية، وحجم الغضب الموجود في المجتمع. فمن جهة نحتاج إلى تعزيز الجبهة، لكننا من جهة أخرى نشهد تعبئة قسرية في بعض الأماكن، وهو ما يثير غضباً مبرراً بين السكان".وأوضح أن متوسط راتب أفراد المشاة سيبلغ نحو 300 ألف هريفنيا أوكرانية، أي ما يعادل 6700 دولار أمريكي، بينما ستكون رواتب قوات الاقتحام أعلى، وقد تصل إلى 460 ألف هريفنيا، أي نحو 10270 دولاراً شهرياً.كما أشار إلى أنه سيتم استحداث عقود جديدة للعسكريين الجدد والحاليين في وحدات الاقتحام والمشاة، تتضمن منحهم تأجيلاً من أي عمليات تعبئة مستقبلية.ولفت التقرير إلى أن الرأي العام الأوكراني والعسكريين انتقدوا خطة التجنيد الجديدة التي أعلنتها وزارة الدفاع.وتعاني أوكرانيا من نقص حاد في القوى البشرية، فيما تؤدي محاولات الجيش لتجنيد الرجال قسراً إلى احتجاجات متكررة.وتنتشر على شبكة الإنترنت مقاطع مصورة تظهر عناصر التجنيد وهم يعتدون على رجال ويجبرونهم على الصعود إلى حافلات صغيرة لنقلهم إلى مراكز التجنيد.وبحسب التقرير، يبذل الرجال في سن الخدمةالعسكرية قصارى جهدهم لتجنب التجنيد، من خلال الفرار من أوكرانيا بطرق غير قانونية، وإضرام النار في مراكز التجنيد، والاختباء في منازلهم ورفض الخروج منها.

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