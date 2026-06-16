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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260616/وزير-الدفاع-الأوكراني-يقر-بتصاعد-الغضب-الشعبي-بسبب-التعبئة-القسرية-1114418321.html
وزير الدفاع الأوكراني يقر بتصاعد الغضب الشعبي بسبب التعبئة القسرية
وزير الدفاع الأوكراني يقر بتصاعد الغضب الشعبي بسبب التعبئة القسرية
سبوتنيك عربي
أقر وزير الدفاع الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، أمس الثلاثاء، بتصاعد حالة الغضب الشعبي في المجتمع الأوكراني بسبب آلية التعبئة العسكرية. 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T21:57+0000
2026-06-16T21:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال فيدوروف مع وسائل إعلام أوكرانية، "نشاهد الكثير من المعلومات المختلفة حول كيفية عمل مراكز التجنيد الإقليمية، وحجم الغضب الموجود في المجتمع. فمن جهة نحتاج إلى تعزيز الجبهة، لكننا من جهة أخرى نشهد تعبئة قسرية في بعض الأماكن، وهو ما يثير غضباً مبرراً بين السكان".وأوضح أن متوسط راتب أفراد المشاة سيبلغ نحو 300 ألف هريفنيا أوكرانية، أي ما يعادل 6700 دولار أمريكي، بينما ستكون رواتب قوات الاقتحام أعلى، وقد تصل إلى 460 ألف هريفنيا، أي نحو 10270 دولاراً شهرياً.كما أشار إلى أنه سيتم استحداث عقود جديدة للعسكريين الجدد والحاليين في وحدات الاقتحام والمشاة، تتضمن منحهم تأجيلاً من أي عمليات تعبئة مستقبلية.ولفت التقرير إلى أن الرأي العام الأوكراني والعسكريين انتقدوا خطة التجنيد الجديدة التي أعلنتها وزارة الدفاع.وتعاني أوكرانيا من نقص حاد في القوى البشرية، فيما تؤدي محاولات الجيش لتجنيد الرجال قسراً إلى احتجاجات متكررة.وتنتشر على شبكة الإنترنت مقاطع مصورة تظهر عناصر التجنيد وهم يعتدون على رجال ويجبرونهم على الصعود إلى حافلات صغيرة لنقلهم إلى مراكز التجنيد.وبحسب التقرير، يبذل الرجال في سن الخدمةالعسكرية قصارى جهدهم لتجنب التجنيد، من خلال الفرار من أوكرانيا بطرق غير قانونية، وإضرام النار في مراكز التجنيد، والاختباء في منازلهم ورفض الخروج منها.
https://sarabic.ae/20260616/المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-في-أوكرانيا-1114406504.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

وزير الدفاع الأوكراني يقر بتصاعد الغضب الشعبي بسبب التعبئة القسرية

21:57 GMT 16.06.2026 (تم التحديث: 21:58 GMT 16.06.2026)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورأسير أوكراني في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه
أسير أوكراني في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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تابعنا عبر
أقر وزير الدفاع الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، أمس الثلاثاء، بتصاعد حالة الغضب الشعبي في المجتمع الأوكراني بسبب آلية التعبئة العسكرية.
وقال فيدوروف مع وسائل إعلام أوكرانية، "نشاهد الكثير من المعلومات المختلفة حول كيفية عمل مراكز التجنيد الإقليمية، وحجم الغضب الموجود في المجتمع. فمن جهة نحتاج إلى تعزيز الجبهة، لكننا من جهة أخرى نشهد تعبئة قسرية في بعض الأماكن، وهو ما يثير غضباً مبرراً بين السكان".
وأضاف أن وزارة الدفاع تسعى إلى جذب المجندين من خلال تقديم رواتب مرتفعة وتأجيل إعفائهم من التعبئة بعد انتهاء مدة العقود العسكرية.
وأوضح أن متوسط راتب أفراد المشاة سيبلغ نحو 300 ألف هريفنيا أوكرانية، أي ما يعادل 6700 دولار أمريكي، بينما ستكون رواتب قوات الاقتحام أعلى، وقد تصل إلى 460 ألف هريفنيا، أي نحو 10270 دولاراً شهرياً.
كما أشار إلى أنه سيتم استحداث عقود جديدة للعسكريين الجدد والحاليين في وحدات الاقتحام والمشاة، تتضمن منحهم تأجيلاً من أي عمليات تعبئة مستقبلية.
ولفت التقرير إلى أن الرأي العام الأوكراني والعسكريين انتقدوا خطة التجنيد الجديدة التي أعلنتها وزارة الدفاع.
وتعاني أوكرانيا من نقص حاد في القوى البشرية، فيما تؤدي محاولات الجيش لتجنيد الرجال قسراً إلى احتجاجات متكررة.
المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
وسائط متعددة
المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
17:29 GMT
وتنتشر على شبكة الإنترنت مقاطع مصورة تظهر عناصر التجنيد وهم يعتدون على رجال ويجبرونهم على الصعود إلى حافلات صغيرة لنقلهم إلى مراكز التجنيد.
وبحسب التقرير، يبذل الرجال في سن الخدمة
العسكرية قصارى جهدهم لتجنب التجنيد، من خلال الفرار من أوكرانيا بطرق غير قانونية، وإضرام النار في مراكز التجنيد، والاختباء في منازلهم ورفض الخروج منها.
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