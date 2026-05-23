ترامب: ربما أحسم قراري بشأن استئناف الحرب مع إيران بحلول الغد

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يحسم قراره بشأن استئناف الحرب مع إيران بحلول يوم غد الأحد.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "ترامب صرح بأنه سيجتمع مع مفاوضيه في وقت لاحق من اليوم السبت، لمناقشة آخر عرض إيراني، ومن المرجح أن يتخذ قراره بحلول يوم الأحد، بشأن استئناف الحرب".وأضاف ترامب: "الاحتمالات متساوية تماما بين إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد أو تدميرهم تدميرا كاملا. أعتقد أن أحد أمرين سيحدث، إما أن أوجه لهم ضربة أقوى من أي ضربة تلقوها من قبل، أو أننا سنوقع اتفاقا جيدا"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية.وأشارت وسائل الإعلام إلى أن ترامب نفى فكرة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قلق من إمكانية إبرام اتفاق غير مرض.وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "ليس لديّ أي أخبار لأشاركها معكم الآن، ولكن قد تتوفر لديّ أخبار لاحقا اليوم. أو ربما لا. آمل أن تتوفر أخبار، لكنني لست متأكدا بعد".وكان ترامب قد صرح، في 19 أيار/مايو الجاري، بأن الولايات المتحدة قد توجه ضربة "يوم الجمعة أو السبت أو الأحد" أو "مطلع الأسبوع المقبل".وأوضح ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه اضطر للبقاء والعمل في واشنطن بسبب شؤون حكومية طارئة لا تقبل التأجيل.ووصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة الماضية، في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الجيش الباكستاني.

