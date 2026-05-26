البنتاغون: ارتفاع عدد قتلى العملية الأمريكية ضد إيران إلى 14 جنديا
سبوتنيك عربي
أظهرت بيانات وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون"، والتي اطلعت عليها وكالة " سبوتنيك"، ارتفاع عدد قتلى العملية العسكرية الأميركية ضد إيران إلى 14 جنديًا
2026-05-26T23:32+0000
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق وبشكل رسمي عن مقتل 13 جنديًا خلال عملية "الغضب الملحمي"، والتي انتهت رسميًا بعد أن أخطر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس بذلك، عقب توجيه آخر الضربات الأميركية على إيران في وقت سابق من هذا الأسبوع.ومع حلول يوم الثلاثاء (بتوقيت واشنطن)، أفاد "نظام تحليل الخسائر في الدفاع" التابع لـ"البنتاغون" بتسجيل 14 حالة وفاة؛ ولم تتوفر معلومات رسمية تفيد بكيفية أو توقيت أو هوية المتوفى الجديد.ومع ذلك، أشارت البيانات إلى أن حالة الوفاة الجديدة تصنف على أنها "خارج إطار العمليات القتالية"، وأن المتوفى كان يخدم في القوات البرية، ووافته المنية في أيار/مايو 2026.هذا وقد أرسلت وكالة "سبوتنيك" طلباً إلى "البنتاغون" للحصول على تعليق رسمي حول هذا الشأن.
23:32 GMT 26.05.2026 (تم التحديث: 23:46 GMT 26.05.2026)
