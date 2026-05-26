إعلام: إيران تسعى لانفراجة مالية دون تنازل بشأن النووي

سبوتنيك عربي

أفاد مسؤولون إيرانيون ووسطاء عرب، اليوم الثلاثاء، بأن طهران تسعى، في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الحصول على انفراجة مالية دون تقديم تنازلات... 26.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-26T20:53+0000

ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين إيرانيين ووسطاء عرب أن "إيران تسعى إلى تخفيف أزمتها الاقتصادية عبر استعادة السيطرة على جزء من أصولها المجمّدة لدى الغرب، التي تُقدَّر بنحو 100 مليار دولار".وتابع المسؤولون والوسطاء: "وذلك إضافة إلى استعادة إمكانية الوصول إلى أسواق النفط العالمية، من دون تقديم تنازلات في برنامجها النووي تسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان النصر.ولفتت الصحيفة إلى أن "إيران تجاهلت، إلى حد كبير، الضربة الأمريكية الأخيرة التي قُتل فيها عدد من عناصر الحرس الثوري الإيراني، واستمرت في المفاوضات يوم الثلاثاء".وقال المسؤولون إن "إيران أخرت الإعلان عن مقتل عدد من أفراد الحرس الثوري الإيراني في الضربة، بهدف إبقاء المحادثات على مسارها".وأعلن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في وقت سابق من اليوم، بأن الجيش الأمريكي نفذ "ضربات دفاعية" جنوبي إيران يوم أمس الاثنين، استهدفت مواقع بينها "منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام"، على حد قوله.وقال المتحدث في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "قواتنا نفذت ضربات في جنوب إيران دفاعًا عن النفس، حيث استهدفت هجماتنا منصات إطلاق صواريخ، وقوارب إيرانية كانت تسعى إلى زرع ألغام".وأضاف أن الجيش الأمريكي "سيدافع عن قواته مع الالتزام بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري".وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.

