ترقب حذر… تقديرات باستمرار ارتفاع أسعار النفط حتى بعد الاتفاق المحتمل بين إيران وواشنطن

سبوتنيك عربي

تترقب أسواق الطاقة دخول الاتفاق المرتقب بين واشنطن وإيران حيز التنفيذ، بما يسمح بعبور سفن النفط، في حال التوصل إلى اتفاق يسمح بذلك، ويرى خبراء النفط والاقتصاد،...

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1% في نهاية تعاملات الجمعة 22 مايو/أيار (2026)؛ إذ شكّك المستثمرون في احتمالات تحقيق انفراجة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.وقال الحرمي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الدول المستهلكة للنفط تضطر حاليا، في ظل إغلاق مضيق هرمز، إلى السحب من مخزونها التجاري والاستراتيجي لتلبية احتياجاتها، وأن الأسعار ستظل "ملتهبة" ومرتفعة حتى تتمكن هذه الدول من إعادة ملء صهاريجها وخزاناتها بالكميات المطلوبة من النفط.وحول دور منظمة "أوبك" في المرحلة المقبلة، أوضح الحرمي أن المنظمة ستعود فورا للتنسيق بين أعضائها لضمان توازن السوق، وأن "أوبك" أُنشئت خصيصا لهذا الغرض، وهو إيجاد سعر عادل، معتدل، ومستقر للنفط الخام، بما يتناسب مع مصالح المستهلك العالمي ويضمن استقرار الاقتصاد الدولي.فيما توقع الخبير الاقتصادي المصري، أحمد الشامي، أن تشهد أسواق الطاقة العالمية تراجعا ملموسا في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، مدفوعا بفتح "مضيق هرمز" واستمرار الهدنة الأمريكية الإيرانية المتوقعة لعدة أشهر، مستبعدا في الوقت ذاته العودة السريعة لمستويات ما قبل الأزمة.وأوضح الشامي أن الأسعار الحالية التي تسيطر على السوق في ظل حالة "لا حرب ولا سلام" تبلغ نحو 105 دولارات لبرميل خام برنت (Brent)، وحوالي 97 دولارا لخام غرب تكساس الوسيط (WTI)، مؤكدا أن موجة النزول ستكون تدريجية وليست فورية.وعلى الصعيد المحلي، أضاف الشامي أن انخفاض أسعار النفط العالمية سيكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بخفض فاتورة الاستيراد وتكلفة دعم الطاقة للصناعة، إلا أنه لفت إلى أن هذا الانخفاض قد يشكل ضغطا نسبيا على إيرادات بعض مشروعات الطاقة والغاز المصرية في حال استمرار تراجع الأسعار العالمية لفترات طويلة.وزادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يوليو/تموز 2026، بنسبة 0.26%، لتصل إلى 96.6 دولارًا للبرميل، بينما سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 8.4%، بحسب الأرقام التي تتابعها منصة الطاقة المتخصصة لحظيًا.الاتحاد الأوروبي يضاعف مشترياته من الغاز الطبيعي الروسي المسالبالذكاء الاصطناعي... الصين تحول منطقة "مستحيلة الحفر" إلى حقل غاز ضخم

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

