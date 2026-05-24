ترقب حذر… تقديرات باستمرار ارتفاع أسعار النفط حتى بعد الاتفاق المحتمل بين إيران وواشنطن

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يدين الهجوم الإرهابي الأوكراني في لوغانسك... طهران تؤكد إن الاتفاق مع واشنطن ليس وشيكا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تقدم كبير في المفاوضات مع إيران وأمريكا.. ومقتل فلسطيين من عناصر الشرطة في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
ترقب حذر… تقديرات باستمرار ارتفاع أسعار النفط حتى بعد الاتفاق المحتمل بين إيران وواشنطن
سبوتنيك عربي
ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1% في نهاية تعاملات الجمعة 22 مايو/أيار (2026)؛ إذ شكّك المستثمرون في احتمالات تحقيق انفراجة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.وقال الحرمي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الدول المستهلكة للنفط تضطر حاليا، في ظل إغلاق مضيق هرمز، إلى السحب من مخزونها التجاري والاستراتيجي لتلبية احتياجاتها، وأن الأسعار ستظل "ملتهبة" ومرتفعة حتى تتمكن هذه الدول من إعادة ملء صهاريجها وخزاناتها بالكميات المطلوبة من النفط.وحول دور منظمة "أوبك" في المرحلة المقبلة، أوضح الحرمي أن المنظمة ستعود فورا للتنسيق بين أعضائها لضمان توازن السوق، وأن "أوبك" أُنشئت خصيصا لهذا الغرض، وهو إيجاد سعر عادل، معتدل، ومستقر للنفط الخام، بما يتناسب مع مصالح المستهلك العالمي ويضمن استقرار الاقتصاد الدولي.فيما توقع الخبير الاقتصادي المصري، أحمد الشامي، أن تشهد أسواق الطاقة العالمية تراجعا ملموسا في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، مدفوعا بفتح "مضيق هرمز" واستمرار الهدنة الأمريكية الإيرانية المتوقعة لعدة أشهر، مستبعدا في الوقت ذاته العودة السريعة لمستويات ما قبل الأزمة.وأوضح الشامي أن الأسعار الحالية التي تسيطر على السوق في ظل حالة "لا حرب ولا سلام" تبلغ نحو 105 دولارات لبرميل خام برنت (Brent)، وحوالي 97 دولارا لخام غرب تكساس الوسيط (WTI)، مؤكدا أن موجة النزول ستكون تدريجية وليست فورية.وعلى الصعيد المحلي، أضاف الشامي أن انخفاض أسعار النفط العالمية سيكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بخفض فاتورة الاستيراد وتكلفة دعم الطاقة للصناعة، إلا أنه لفت إلى أن هذا الانخفاض قد يشكل ضغطا نسبيا على إيرادات بعض مشروعات الطاقة والغاز المصرية في حال استمرار تراجع الأسعار العالمية لفترات طويلة.وزادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يوليو/تموز 2026، بنسبة 0.26%، لتصل إلى 96.6 دولارًا للبرميل، بينما سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 8.4%، بحسب الأرقام التي تتابعها منصة الطاقة المتخصصة لحظيًا.الاتحاد الأوروبي يضاعف مشترياته من الغاز الطبيعي الروسي المسالبالذكاء الاصطناعي... الصين تحول منطقة "مستحيلة الحفر" إلى حقل غاز ضخم
19:57 GMT 24.05.2026
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
تترقب أسواق الطاقة دخول الاتفاق المرتقب بين واشنطن وإيران حيز التنفيذ، بما يسمح بعبور سفن النفط، في حال التوصل إلى اتفاق يسمح بذلك، ويرى خبراء النفط والاقتصاد، أن أسعار الطاقة ترتبط بمدى التفاهمات المرتقبة، وإمكانية تطبيقها، خاصة أن الأسابيع الأولى قد لا تتراجع فيها الأسعار نظرا لحاجة الدول لتعويض النسب التي استخدمت من مخزونها الاستراتيجي.
ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1% في نهاية تعاملات الجمعة 22 مايو/أيار (2026)؛ إذ شكّك المستثمرون في احتمالات تحقيق انفراجة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.
وتوقع خبير النفط الكويتي، كامل الحرمي، أن تشهد أسواق النفط حالة من التماسك والقوة في الأسعار خلال المراحل الأولى التي تلي إعادة فتح مضيق هرمز، مرجحا أن تدور الأسعار حول مستوى 100 دولار للبرميل أو أكثر.
وقال الحرمي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الدول المستهلكة للنفط تضطر حاليا، في ظل إغلاق مضيق هرمز، إلى السحب من مخزونها التجاري والاستراتيجي لتلبية احتياجاتها، وأن الأسعار ستظل "ملتهبة" ومرتفعة حتى تتمكن هذه الدول من إعادة ملء صهاريجها وخزاناتها بالكميات المطلوبة من النفط.
ويرى الخبير النفطي أن اتجاه الدول لمضاعفة مخزونها الاستراتيجي أمر مستبعد، نظرا للتكاليف الباهظة المترتبة عليه، موضحا أن مضاعفة التخزين تتطلب سيولة ضخمة لشراء النفط، فضلا عن تكاليف التخزين العالية والحاجة لبناء صهاريج ومنشآت تخزينية جديدة، وهو ما يمثل عبئا اقتصاديا كبيرا.
مصر تعلن اكتشافا جديدا للغاز في الصحراء الغربية هو الأضخم لشركة مصرية منذ 15 عاما
وحول دور منظمة "أوبك" في المرحلة المقبلة، أوضح الحرمي أن المنظمة ستعود فورا للتنسيق بين أعضائها لضمان توازن السوق، وأن "أوبك" أُنشئت خصيصا لهذا الغرض، وهو إيجاد سعر عادل، معتدل، ومستقر للنفط الخام، بما يتناسب مع مصالح المستهلك العالمي ويضمن استقرار الاقتصاد الدولي.
فيما توقع الخبير الاقتصادي المصري، أحمد الشامي، أن تشهد أسواق الطاقة العالمية تراجعا ملموسا في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، مدفوعا بفتح "مضيق هرمز" واستمرار الهدنة الأمريكية الإيرانية المتوقعة لعدة أشهر، مستبعدا في الوقت ذاته العودة السريعة لمستويات ما قبل الأزمة.
وقال الشامي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن أسعار النفط من المتوقع أن تتراجع بشكل ملحوظ لكنها لن تقل عن مستوى 85 دولارا للبرميل، وأنه من غير المتوقع العودة فورا إلى مستويات 73 دولارا التي كانت سائدة قبل الأزمة، وذلك لعدة أسباب أهمها استمرار حالة التخوف من تكرار إغلاق المضيق مرة أخرى.
وأوضح الشامي أن الأسعار الحالية التي تسيطر على السوق في ظل حالة "لا حرب ولا سلام" تبلغ نحو 105 دولارات لبرميل خام برنت (Brent)، وحوالي 97 دولارا لخام غرب تكساس الوسيط (WTI)، مؤكدا أن موجة النزول ستكون تدريجية وليست فورية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن هناك اتجاها لدى حكومات كبرى، وفي مقدمتها الصين وبعض دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى شركات صناعية عالمية، نحو رفع مستويات التخزين الاستراتيجي من الوقود، وأن هذا التوجه سيخلق طلبا إضافيا في الأسواق، ما سيمنع الأسعار من الانخفاض الحاد ويُبقي جزءاً من "علاوة المخاطر" قائماً لفترة طويلة.

البنك الدولي: 27 دولة تتحرك للحصول على تمويل طارئ لمواجهة الأزمات الاقتصادية
وعلى الصعيد المحلي، أضاف الشامي أن انخفاض أسعار النفط العالمية سيكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بخفض فاتورة الاستيراد وتكلفة دعم الطاقة للصناعة، إلا أنه لفت إلى أن هذا الانخفاض قد يشكل ضغطا نسبيا على إيرادات بعض مشروعات الطاقة والغاز المصرية في حال استمرار تراجع الأسعار العالمية لفترات طويلة.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يوليو/تموز 2026، بنسبة 0.26%، لتصل إلى 96.6 دولارًا للبرميل، بينما سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 8.4%، بحسب الأرقام التي تتابعها منصة الطاقة المتخصصة لحظيًا.
