الاتحاد الأوروبي يضاعف مشترياته من الغاز الطبيعي الروسي المسال
سبوتنيك عربي
ضاعف الاتحاد الأوروبي، تقريبًا، مشترياته الشهرية من الغاز الطبيعي المسال الروسي، في مارس/ آذار الماضي، متجاوزًا 900 مليون دولار، وفقًا لتقديرات وكالة الأنباء... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد
ضاعف الاتحاد الأوروبي، تقريبًا، مشترياته الشهرية من الغاز الطبيعي المسال الروسي، في مارس/ آذار الماضي، متجاوزًا 900 مليون دولار، وفقًا لتقديرات وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات "يوروستات".
وهكذا، استوردت دول الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، غازًا طبيعيًا مسالًا من روسيا بقيمة 933 مليون دولار، مقارنةً بـ508.3 مليون دولار، في فبراير/ شباط الماضي. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 1.8 ضعف في الواردات خلال شهر.
وكانت إسبانيا (بقيمة إمدادات تبلغ 358.9 مليون دولار)، وفرنسا (320.4 مليون دولار)، وبلجيكا (253.8 مليون دولار) أكبر مشتري الغاز المسال من روسيا في الاتحاد الأوروبي.
وبلغت كمية الغاز الطبيعي المسال الروسي، التي استوردتها دول الاتحاد الأوروبي، أعلى مستوى لها، منذ يناير/ كانون الثاني 2025.
وفي وقت سابق، أفاد تقرير صادر عن معهد مالي أمريكي، بأن الاتحاد الأوروبي استورد كمية قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، ففي الربع الأول من عام 2026، استوردت دول الاتحاد الأوروبي كمية قياسية من الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ارتفعت واردات دول في الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 16%، وفقًا لبيانات معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي الأمريكي.