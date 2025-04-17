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إعلام: الاتحاد الأوروبي قد يرفع الحظر عن واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي
إعلام: الاتحاد الأوروبي قد يرفع الحظر عن واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي
سبوتنيك عربي
صرح مسؤولون أوروبيون أن الاتحاد الأوروبي قد يتخلى عن فكرة فرض حظر على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بسبب معارضة بعض الحكومات والوضع غير المؤكد فيما يتعلق... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T05:08+0000
2025-04-17T05:08+0000
روسيا
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وجاء في تقرير نشرته وسائل إعلام أمريكية: "تخلى المسؤولون الأوروبيون عن فكرة فرض حظر على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي في حزم العقوبات القادمة، بسبب مقاومة بعض الحكومات وعدم اليقين بشأن المصادر البديلة المتاحة".وأوضح أنه من المرجح أن تقترح المفوضية الأوروبية حزمة العقوباتالسابعة عشرة ضد روسيا بحلول يونيو/حزيرن، لكن العمل على هذه الإجراءات يسير ببطء.وصرّح أحد المصادر لوكالة "رويترز" أن المفوضية الأوروبية لا تريد المخاطرة بفقدان الغاز المسال الروسي بسبب القيود، وبالتالي التخلي عن فرص التفاوض. بالإضافة إلى ذلك، يخشى الاتحاد الأوروبي من الوقوع في الاعتماد على الولايات المتحدة، ثالث أكبر مورد للغاز إليه.وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد صرح سابقا أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها تمثل استراتيجية طويلة الأمد لدى خصومها، وأن العقوبات وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأكمله. وأوضح أن الهدف الأساسي للغرب هو أن يتدهور مستوى معيشة الملايين من الناس في العالم.5 دول أوروبية تدفع أكثر من مليار يورو مقابل واردات الغاز الروسيروسيا قد تعرض محطة طاقة نووية صغيرة لمهمة إيلون ماسك إلى المريخ
https://sarabic.ae/20250416/3-دول-عربية-ضمن-قائمة-الـ-10-الكبار-عالميا-في-سوق-الغاز-المسال--1099595749.html
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روسيا, العالم

إعلام: الاتحاد الأوروبي قد يرفع الحظر عن واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي

05:08 GMT 17.04.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالغاز الروسي
الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev
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صرح مسؤولون أوروبيون أن الاتحاد الأوروبي قد يتخلى عن فكرة فرض حظر على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بسبب معارضة بعض الحكومات والوضع غير المؤكد فيما يتعلق بالمصادر البديلة.
وجاء في تقرير نشرته وسائل إعلام أمريكية: "تخلى المسؤولون الأوروبيون عن فكرة فرض حظر على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي في حزم العقوبات القادمة، بسبب مقاومة بعض الحكومات وعدم اليقين بشأن المصادر البديلة المتاحة".

وأشار إلى أنه بدلاً من ذلك، تعتزم المفوضية الأوروبية تطوير خارطة طريق جديدة بحلول شهر مايو/أيار لإنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية بحلول عام 2027.

وأوضح أنه من المرجح أن تقترح المفوضية الأوروبية حزمة العقوباتالسابعة عشرة ضد روسيا بحلول يونيو/حزيرن، لكن العمل على هذه الإجراءات يسير ببطء.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن المسؤولين الأوروبيين يرون في رغبة الولايات المتحدة بيع المزيد من الغاز للاتحاد الأوروبي أداة محتملة للتفاوض بغية إقناع واشنطن بخفض الرسوم الجمركية، لكن مطالب الجانب الأمريكي لا تزال غير واضحة.

مصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
3 دول عربية ضمن قائمة الـ 10 الكبار عالميا في سوق الغاز المسال
أمس, 11:40 GMT
وصرّح أحد المصادر لوكالة "رويترز" أن المفوضية الأوروبية لا تريد المخاطرة بفقدان الغاز المسال الروسي بسبب القيود، وبالتالي التخلي عن فرص التفاوض. بالإضافة إلى ذلك، يخشى الاتحاد الأوروبي من الوقوع في الاعتماد على الولايات المتحدة، ثالث أكبر مورد للغاز إليه.

وقد أكدت روسيا مرارا قدرتها على تحمل ضغوط العقوبات التي بدأت الدول غير الصديقة في فرضها قبل عدة سنوات وتواصل تشديدها. بينما ظهرت في الغرب نفسه آراء متكررة تشكك في فعالية هذه الإجراءات.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد صرح سابقا أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها تمثل استراتيجية طويلة الأمد لدى خصومها، وأن العقوبات وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأكمله. وأوضح أن الهدف الأساسي للغرب هو أن يتدهور مستوى معيشة الملايين من الناس في العالم.
5 دول أوروبية تدفع أكثر من مليار يورو مقابل واردات الغاز الروسي
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