5 دول أوروبية تدفع أكثر من مليار يورو مقابل واردات الغاز الروسي
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورخط أنابيب "غازيلا" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا
© Sputnik . Алексей Витвицкий/
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كشف مركز أبحاث الطاقة النظيفة، بيانات جديدة وضعها محللون تابعون لها، أن أكبر 5 دول مستوردة للوقود الأحفوري من روسيا في الاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا والمجر وسلوفاكيا وبلجيكا وإسبانيا، قد دفعت نحو 1.2 مليار يورو، في يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل إمدادات النفط الروسي من خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال (LNG).
وتستند حسابات الخبراء، على وجه الخصوص، إلى بيانات من شركة التحليلات "كبلير"، وبوابة تتبع السفن "مارين ترافيك"، والشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز "ENTSOG " و"ويوروستات".
وجاء في المادة المشنورة على موقع المركز: "في يناير (الماضي)، دفعت أكبر 5 دول أوروبية مستوردة للوقود الأحفوري الروسي، لروسيا ما مجموعه 1.2 مليار يورو مقابل واردات، أكثر من نصفها عبارة عن مشتريات من الغاز الطبيعي المسال".
يشار إلى أن فرنسا، كانت أكبر مشترٍ للوقود الأحفوري الروسي في الاتحاد الأوروبي، حيث استوردت غازا طبيعيا مسالا من روسيا بمبلغ إجمالي قدره 377 مليون يورو. يُضاف إلى أنه في يناير الماضي، ارتفع إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا بنسبة 0.5%، بينما زادت الإمدادات من روسيا بنسبة 25% لهذا الشهر ووصلت إلى أعلى مستوى، منذ يناير 2024، أي أن أكثر من ثلث إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال المورد إلى فرنسا جاء من روسيا.
وكانت المجر ثاني أكبر مشتر، حيث بلغت قيمة واردات النفط 182 مليون يورو والغاز عبر خطوط الأنابيب بقيمة 173 مليون يورو.
واحتلت سلوفاكيا المركز الثالث، في يناير الماضي، حيث استوردت وقوداً أحفورياً بقيمة 232 مليون يورو من روسيا، وأكثر من 60% من وارداتها كانت عبارة عن نفط روسي من خطوط الأنابيب بقيمة 141 مليون يورو.
وخلصت المادة إلى أن "الحجم الإجمالي من واردات الوقود الأحفوري الروسي لبلجيكا وإسبانيا، في يناير الماضي، من الغاز الطبيعي المسال بلغ نحو 154 مليون يورو، و151 مليون يورو، على التوالي".