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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250201/صحيفة-غربية-دول-الاتحاد-الأوروبي-تحتاج-إلى-إمدادات-الغاز-الروسية-1097389453.html
صحيفة غربية: دول الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى إمدادات الغاز الروسية
صحيفة غربية: دول الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى إمدادات الغاز الروسية
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة إيطالية، اليوم السبت، أن دول الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى إمدادات الغاز من روسيا. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T20:30+0000
2025-02-01T20:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتبت صحيفة "إيل سوسيدياريو" الإيطالية، أنه "في نهاية المطاف، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى الغاز الروسي، وبوتين يعرف ذلك، وكذلك المسؤولين في بروكسل. ويجب علينا أيضًا أن نتحلى بالشجاعة لنتذكر أن التوصل إلى اتفاق مشترك واستراتيجي بين روسيا وأوروبا سيكون مفيدًا لكلا الجانبين".وذكرت صحيفة بريطانية، يوم الخميس، نقلا عن مصادر أن أوروبا تدرس استئناف شراء الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا.وبحسب الصحيفة، يعتقد مؤيدو شراء الغاز الروسي أن ذلك سيخفض أسعار الطاقة في أوروبا ويجعل مفاوضات وقف إطلاق النار أكثر إلحاحا.
https://sarabic.ae/20250201/مشاهد-لقيام-مسيرة-روبيكون-الروسية-بتدمير-مدرعة-أوكرانية-على-محور-كورسك-فيديو-1097387890.html
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روسيا

صحيفة غربية: دول الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى إمدادات الغاز الروسية

20:30 GMT 01.02.2025
© AFP 2023 / ADEM ALTANخط الغاز المسمى بـ"التيار التركي" لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا
خط الغاز المسمى بـالتيار التركي لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة إيطالية، اليوم السبت، أن دول الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى إمدادات الغاز من روسيا.
وكتبت صحيفة "إيل سوسيدياريو" الإيطالية، أنه "في نهاية المطاف، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى الغاز الروسي، وبوتين يعرف ذلك، وكذلك المسؤولين في بروكسل. ويجب علينا أيضًا أن نتحلى بالشجاعة لنتذكر أن التوصل إلى اتفاق مشترك واستراتيجي بين روسيا وأوروبا سيكون مفيدًا لكلا الجانبين".

تجدر الإشارة إلى أنه لن يكون من السهل استئناف إمدادات الوقود الأزرق من روسيا إلى الدول الأوروبية، بما في ذلك بسبب البنية التحتية المتضررة–انفجار تيارات الشمال.

مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لقيام مسيرة "روبيكون" الروسية بتدمير مدرعة أوكرانية على محور كورسك... فيديو
18:57 GMT

وكما يشير المنشور، فإن الاتحاد الأوروبي وكييف، وليس موسكو، عانيا أكثر من توقف نقل الغاز عبر أوكرانيا.

وذكرت صحيفة بريطانية، يوم الخميس، نقلا عن مصادر أن أوروبا تدرس استئناف شراء الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا.
وبحسب الصحيفة، يعتقد مؤيدو شراء الغاز الروسي أن ذلك سيخفض أسعار الطاقة في أوروبا ويجعل مفاوضات وقف إطلاق النار أكثر إلحاحا.
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