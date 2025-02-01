https://sarabic.ae/20250201/صحيفة-غربية-دول-الاتحاد-الأوروبي-تحتاج-إلى-إمدادات-الغاز-الروسية-1097389453.html
صحيفة غربية: دول الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى إمدادات الغاز الروسية
صحيفة غربية: دول الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى إمدادات الغاز الروسية
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة إيطالية، اليوم السبت، أن دول الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى إمدادات الغاز من روسيا. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T20:30+0000
2025-02-01T20:30+0000
2025-02-01T20:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتبت صحيفة "إيل سوسيدياريو" الإيطالية، أنه "في نهاية المطاف، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى الغاز الروسي، وبوتين يعرف ذلك، وكذلك المسؤولين في بروكسل. ويجب علينا أيضًا أن نتحلى بالشجاعة لنتذكر أن التوصل إلى اتفاق مشترك واستراتيجي بين روسيا وأوروبا سيكون مفيدًا لكلا الجانبين".وذكرت صحيفة بريطانية، يوم الخميس، نقلا عن مصادر أن أوروبا تدرس استئناف شراء الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا.وبحسب الصحيفة، يعتقد مؤيدو شراء الغاز الروسي أن ذلك سيخفض أسعار الطاقة في أوروبا ويجعل مفاوضات وقف إطلاق النار أكثر إلحاحا.
https://sarabic.ae/20250201/مشاهد-لقيام-مسيرة-روبيكون-الروسية-بتدمير-مدرعة-أوكرانية-على-محور-كورسك-فيديو-1097387890.html
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روسيا
صحيفة غربية: دول الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى إمدادات الغاز الروسية
ذكرت صحيفة إيطالية، اليوم السبت، أن دول الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى إمدادات الغاز من روسيا.
وكتبت صحيفة "إيل سوسيدياريو" الإيطالية، أنه "في نهاية المطاف، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى الغاز الروسي، وبوتين يعرف ذلك، وكذلك المسؤولين في بروكسل. ويجب علينا أيضًا أن نتحلى بالشجاعة لنتذكر أن التوصل إلى اتفاق مشترك واستراتيجي بين روسيا وأوروبا سيكون مفيدًا لكلا الجانبين".
تجدر الإشارة إلى أنه لن يكون من السهل استئناف إمدادات الوقود الأزرق من روسيا إلى الدول الأوروبية، بما في ذلك بسبب البنية التحتية المتضررة–انفجار تيارات الشمال.
وكما يشير المنشور، فإن الاتحاد الأوروبي وكييف، وليس موسكو، عانيا أكثر من توقف نقل الغاز عبر أوكرانيا.
وذكرت صحيفة بريطانية، يوم الخميس، نقلا عن مصادر أن أوروبا تدرس استئناف شراء الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا.
وبحسب الصحيفة، يعتقد مؤيدو شراء الغاز الروسي أن ذلك سيخفض أسعار الطاقة في أوروبا ويجعل مفاوضات وقف إطلاق النار أكثر إلحاحا.