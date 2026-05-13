تقرير: الاتحاد الأوروبي يستورد كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير صادر عن معهد مالي أمريكي، بأن الاتحاد الأوروبي استورد كمية قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا. 13.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-13T20:08+0000
ففي الربع الأول من عام 2026، استوردت دول الاتحاد الأوروبي كمية قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا.
وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 16%، وفقًا لبيانات معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي الأمريكي.
في عام 2025، اشترت دول الاتحاد الأوروبي غازًا طبيعيًا مسالًا روسيًا بقيمة 6.7 مليار يورو، وغازًا تقليديًا بقيمة 5.9 مليار يورو من روسيا، تم نقلها عبر خطوط الأنابيب.
وتقول آنا ماريا جالر-ماكاريفيتش، كبيرة محللي الطاقة في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي: "لقد زادت الحرب في الشرق الأوسط من اعتماد أوروبا على أكبر موردين للغاز الطبيعي المسال، وهما الولايات المتحدة وروسيا. وتُظهر أزمة الطاقة لعام 2026 أنه في حين تختار الدول الأوروبية الاعتماد على الغاز، إلا أنها مُلزمة بتقبّل المخاطر الجيوسياسية المصاحبة لذلك".
ويشير معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي أيضًا إلى أنه في ظل أزمة الطاقة الحالية، يتزايد اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال.
بحسب توقعات المعهد، ستصبح الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام، متجاوزةً النرويج.
ومن المتوقع أن تستحوذ الولايات المتحدة بحلول نهاية العام على ثلثي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال، وأن تصل هذه النسبة إلى 80% بحلول عام 2028.