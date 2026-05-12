وزارة الطاقة الأمريكية تخفض توقعاتها لسعر خام برنت إلى 94.85 دولارا خلال العام الجاري
خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التابعة لوزارة الطاقة، توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت من بحر الشمال هذا العام إلى 94.85 دولارًا للبرميل، مقارنة بسعره...
خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التابعة لوزارة الطاقة، توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت من بحر الشمال هذا العام إلى 94.85 دولارًا للبرميل، مقارنة بسعره السابق، 96 دولارًا، وذلك وفقًا لتقريرها الشهري للتوقعات قصيرة الأجل.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ سعر برميل خام برنت 79.39 دولارًا في عام 2027.
وقالت وزارة الطاقة في تقرير حول توقعاتها الشهرية قصيرة الأجل، اليوم الثلاثاء، "لدينا تقديرات بأن العراق والسعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين خفضت مجتمعةً إنتاجها النفطي بمقدار 10.5 مليون برميل يوميًا في أبريل".
وعدلت الوزارة متوسط توقعاتها حول سعر خام غرب تكساس الوسيط في عام 2026 بالخفض إلى 85.68 دولارًا، مقارنةً بالتقدير السابق البالغ 87.41 دولارا. ومن المتوقع أن يصل السعر إلى 74.39 دولارًا أمريكيًا في العام المقبل.