بوتين يتلقى تقريرا بنجاح إطلاق صاروخ "سارمات" العابر للقارات- عاجل
أنبوب "النجاة".. العراق يفتح 3 منافذ نفطية بعيداً عن هرمز
المشروع لا يقتصر على نقل النفط فحسب، بل يفتح للعراق ثلاثة منافذ تصدير جديدة نحو تركيا وسوريا والأردن، في خطوة يراها مختصون "ورقة إنقاذ" للاقتصاد العراقي المعتمد بشكل شبه كامل على النفط.
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
وسط تصاعد المخاوف من استمرار الاضطرابات التي تهدد صادرات النفط عبر مضيق هرمز، يعود العراق لإحياء واحد من أكبر مشاريعه الاستراتيجية في قطاع الطاقة، أنبوب عملاق يمتد من البصرة إلى حديثة بطاقة هائلة تصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً.
المشروع لا يقتصر على نقل النفط فحسب، بل يفتح للعراق ثلاثة منافذ تصدير جديدة نحو تركيا وسوريا والأردن، في خطوة يراها مختصون "ورقة إنقاذ" للاقتصاد العراقي المعتمد بشكل شبه كامل على النفط.

يُعتبر مضيق هرمز من أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، حيث تمر عبره نحو 20% من صادرات النفط والغاز عالميًا، بما فيها صادرات العراق، ما يجعل أي تهديد بإغلاقه مصدر قلق للمجتمع الدولي والأسواق العالمية.

ويمتد المضيق بين سلطنة عُمان وإيران، ويشكل الطريق الرئيسي لتصدير النفط لدول منتجة كبرى مثل السعودية والإمارات والكويت والعراق. كما تمر عبره كميات هائلة من النفط الخام المستخرج من حقول أعضاء منظمة أوبك، لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
وتشير تقديرات رسمية وغير رسمية إلى أن النفط يشكل أكثر من 90% من إجمالي صادرات العراق، ويعد المورد الأساسي لتمويل الموازنة العامة ومشاريع التنمية، ما يجعل الاقتصاد العراقي هشًا ومعرضًا لتقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية.
وحدة ضخ النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
700 مليون برميل نفط جديدة في العراق... كيف يستطيع حقل "الأحدب" رفع ميزان الطاقة في البلاد؟
9 مايو, 06:49 GMT

مشروع أنبوب البصرة ـ حديثة

أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، صاحب بزون، أن الحكومة أطلقت مشروع الأنبوب النفطي الاستراتيجي الممتد من البصرة إلى حديثة، مبيناً أن المشروع يمثل أحد أكبر مشاريع البنى التحتية في قطاع الطاقة بالعراق.

وقال بزون، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "الأنبوب الجديد يبلغ قطره 56 عقدة وبطاقة استيعابية تصل إلى مليونين ونصف المليون برميل يومياً، موضحاً أن المشروع يحمل فوائد داخلية وخارجية واسعة".

وأضاف أن الأنبوب سيعمل على تزويد المصافي الواقعة على مساره بالنفط الخام، بما يسهم في تعزيز إنتاج المشتقات النفطية، فضلاً عن توفير نحو 15 ألف فرصة عمل خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.
وأشار إلى أن المشروع سيتفرع عند وصوله إلى المناطق الشمالية نحو ثلاثة منافذ تصدير، الأول باتجاه ميناء جيهان التركي، والثاني نحو سوريا، والثالث إلى ميناء العقبة الأردني، لافتاً إلى أن الأنبوب القديم لم يعد قادراً على استيعاب الكميات المطلوبة.

وتابع بزون: إن "المشروع سيوفر للعراق مرونة أكبر في تصدير النفط، خصوصاً في أوقات الأزمات أو أي اضطرابات قد تؤثر على الملاحة في مضيق هرمز"، مؤكداً أن "العراق يعتمد على الإيرادات النفطية بأكثر من 90 بالمئة من موازنته العامة".

وتشهد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شبه شلل منذ اندلاع الحرب أواخر شباط/فبراير الماضي، فيما زاد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، يوم الإثنين، من المخاوف بشأن انهيار الهدنة الهشة التي استمرت لأربعة أسابيع.
وفي خضم هذه التطورات، كان العراق من بين أولى الدول المنتجة للنفط في المنطقة التي اتجهت إلى خفض الإنتاج مبكراً، بعد امتلاء السعات التخزينية الفائضة بوتيرة متسارعة، نتيجة تعثر صادرات الخام عبر الخليج العربي وتزايد الاضطرابات في خطوط الإمداد العالمية.
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2026
الأمم المتحدة: أمام العالم أسابيع قليلة لتجنب أزمة إنسانية بسبب إغلاق مضيق هرمز
أمس, 13:34 GMT

خطوة مهمة لتقليل مخاطر الاعتماد على هرمز

في حين، أكد الخبير النفطي حسين الركابي، أن مشروع أنبوب البصرة ـ حديثة يمثل خطوة مهمة لتنويع منافذ تصدير النفط العراقي وتقليل المخاطر المرتبطة بالأزمات الإقليمية.

وقال الركابي، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن العراق واجه خلال السنوات الماضية تحديات تتعلق بمحدودية منافذ التصدير، ما يستدعي الإسراع بتنفيذ مشاريع الربط النفطي باتجاه الأردن وتركيا.

ووفقاً للخبير النفطي، فإن الاقتصاد العراقي لا يمكن أن يبقى معتمداً بشكل شبه كامل على عائدات النفط، مشدداً على ضرورة تنويع مصادر الدخل عبر تنشيط قطاعات الصناعة والاستثمار والسياحة الدينية.
كما أوضح الركابي، أن العراق بحاجة إلى الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات المصانع والمشاريع الإنتاجية، بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة ويقلل من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات.

ومع استمرار أزمة هرمز، كشف مرصد "إيكو عراق" الاقتصادي، أن استئناف تصدير نفط كركوك عبر خط أنابيب إقليم كردستان يحقق إيرادات يومية تصل إلى أكثر من 24 مليون دولار، بعد خصم تكاليف النقل البالغة 3.15 دولار للبرميل.

وأوضح المرصد في بيان سابق حصلت عليه "سبوتنيك"، أن التصدير يتم بمعدل نحو 200 ألف برميل يومياً، بسعر تقديري 100 دولار للبرميل، مشيراً إلى أن الرسوم تُوزّع بين شركات تشغيل الخط داخل العراق، وتركيا مقابل عبور النفط إلى ميناء جيهان.
وأضاف أن هذه الكميات تمثل نحو 6% فقط من إجمالي صادرات العراق النفطية، ما يجعلها خطوة مهمة لكنها غير كافية لتعويض التراجع الكبير في الصادرات، خاصة مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، لافتاً إلى ضرورة تنويع منافذ التصدير وتقوية البنية التحتية لضمان استقرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.
