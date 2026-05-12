أنبوب "النجاة".. العراق يفتح 3 منافذ نفطية بعيداً عن هرمز

سبوتنيك عربي

12.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-12T13:44+0000

المشروع لا يقتصر على نقل النفط فحسب، بل يفتح للعراق ثلاثة منافذ تصدير جديدة نحو تركيا وسوريا والأردن، في خطوة يراها مختصون "ورقة إنقاذ" للاقتصاد العراقي المعتمد بشكل شبه كامل على النفط.ويمتد المضيق بين سلطنة عُمان وإيران، ويشكل الطريق الرئيسي لتصدير النفط لدول منتجة كبرى مثل السعودية والإمارات والكويت والعراق. كما تمر عبره كميات هائلة من النفط الخام المستخرج من حقول أعضاء منظمة أوبك، لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. وتشير تقديرات رسمية وغير رسمية إلى أن النفط يشكل أكثر من 90% من إجمالي صادرات العراق، ويعد المورد الأساسي لتمويل الموازنة العامة ومشاريع التنمية، ما يجعل الاقتصاد العراقي هشًا ومعرضًا لتقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية. مشروع أنبوب البصرة ـ حديثةأكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، صاحب بزون، أن الحكومة أطلقت مشروع الأنبوب النفطي الاستراتيجي الممتد من البصرة إلى حديثة، مبيناً أن المشروع يمثل أحد أكبر مشاريع البنى التحتية في قطاع الطاقة بالعراق.وأضاف أن الأنبوب سيعمل على تزويد المصافي الواقعة على مساره بالنفط الخام، بما يسهم في تعزيز إنتاج المشتقات النفطية، فضلاً عن توفير نحو 15 ألف فرصة عمل خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.وأشار إلى أن المشروع سيتفرع عند وصوله إلى المناطق الشمالية نحو ثلاثة منافذ تصدير، الأول باتجاه ميناء جيهان التركي، والثاني نحو سوريا، والثالث إلى ميناء العقبة الأردني، لافتاً إلى أن الأنبوب القديم لم يعد قادراً على استيعاب الكميات المطلوبة. وتشهد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شبه شلل منذ اندلاع الحرب أواخر شباط/فبراير الماضي، فيما زاد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، يوم الإثنين، من المخاوف بشأن انهيار الهدنة الهشة التي استمرت لأربعة أسابيع.وفي خضم هذه التطورات، كان العراق من بين أولى الدول المنتجة للنفط في المنطقة التي اتجهت إلى خفض الإنتاج مبكراً، بعد امتلاء السعات التخزينية الفائضة بوتيرة متسارعة، نتيجة تعثر صادرات الخام عبر الخليج العربي وتزايد الاضطرابات في خطوط الإمداد العالمية.خطوة مهمة لتقليل مخاطر الاعتماد على هرمزفي حين، أكد الخبير النفطي حسين الركابي، أن مشروع أنبوب البصرة ـ حديثة يمثل خطوة مهمة لتنويع منافذ تصدير النفط العراقي وتقليل المخاطر المرتبطة بالأزمات الإقليمية.ووفقاً للخبير النفطي، فإن الاقتصاد العراقي لا يمكن أن يبقى معتمداً بشكل شبه كامل على عائدات النفط، مشدداً على ضرورة تنويع مصادر الدخل عبر تنشيط قطاعات الصناعة والاستثمار والسياحة الدينية. كما أوضح الركابي، أن العراق بحاجة إلى الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات المصانع والمشاريع الإنتاجية، بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة ويقلل من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات.وأوضح المرصد في بيان سابق حصلت عليه "سبوتنيك"، أن التصدير يتم بمعدل نحو 200 ألف برميل يومياً، بسعر تقديري 100 دولار للبرميل، مشيراً إلى أن الرسوم تُوزّع بين شركات تشغيل الخط داخل العراق، وتركيا مقابل عبور النفط إلى ميناء جيهان.وأضاف أن هذه الكميات تمثل نحو 6% فقط من إجمالي صادرات العراق النفطية، ما يجعلها خطوة مهمة لكنها غير كافية لتعويض التراجع الكبير في الصادرات، خاصة مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، لافتاً إلى ضرورة تنويع منافذ التصدير وتقوية البنية التحتية لضمان استقرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.700 مليون برميل نفط جديدة في العراق... كيف يستطيع حقل "الأحدب" رفع ميزان الطاقة في البلاد؟واشنطن تفرض عقوبات على نائب وزير النفط العراقي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, اقتصاد