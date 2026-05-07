واشنطن تفرض عقوبات على نائب وزير النفط العراقي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260507/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-نائب-وزير-النفط-العراقي-1113192751.html
واشنطن تفرض عقوبات على نائب وزير النفط العراقي
واشنطن تفرض عقوبات على نائب وزير النفط العراقي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على نائب وزير النفط العراقي، علي معرج البهادلي، بزعم مساعدته في بيع النفط الإيراني. 07.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-07T15:32+0000
2026-05-07T15:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
إيران
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/16/1102904491_0:0:1320:744_1920x0_80_0_0_8b948a8c681724e56884974c895c44da.jpg
وجاء في بيان لها: "قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم بتصعيد الضغط الاقتصادي على إيران والميليشيات الموالية لها في العراق، وذلك بإدراج أفراد وشركات تستغل قطاع النفط العراقي وتقوض أمن البلاد، ويشمل هذا الإجراء علي معرج البهادلي، نائب وزير النفط العراقي، الذي يستغل منصبه لتسهيل تحويل النفط وبيعه لصالح النظام الإيراني والميليشيات الموالية له في العراق".وبموجب هذا الإجراء، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضا 3 من كبار قادة "كتائب سيد الشهداء" و"عصائب أهل الحق"، بالإضافة إلى 4 كيانات مقرها العراق.وتابع البيان: "باستهداف هؤلاء الأفراد والكيانات، تواصل وزارة الخزانة الأمريكية سياساتها الرامية إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على إيران، أو ما يُعرف بعملية "الغضب الاقتصادي".وفي 28 فبراير/ شباط 2026، شنت أمريكا وإسرائيل غارات على أهداف في إيران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين.وفي 7 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وانتهت المحادثات اللاحقة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة، فمدّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقف إطلاق النار لإتاحة الوقت لإيران لتقديم "مقترح موحد".وأدى هذا التصعيد إلى توقف شبه تام لحركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربية إلى الأسواق العالمية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود.
https://sarabic.ae/20260501/واشنطن-تهدد-شركات-الشحن-التي-تدفع-رسوما-لإيران-من-أجل-عبور-مضيق-هرمز-1113042177.html
https://sarabic.ae/20260507/هل-يبيع-العراق-نفطه-بخسارة-جدل-واسع-بعد-تقارير-عن-خصومات-ضخمة-لخام-البصرة-1113191714.html
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/16/1102904491_167:0:1159:744_1920x0_80_0_0_5e560c58aa5cc9966e494542ba1eccfa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن

واشنطن تفرض عقوبات على نائب وزير النفط العراقي

15:32 GMT 07.05.2026
© Sputnik . HASSAN NABILالنفط العراقي
النفط العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2026
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على نائب وزير النفط العراقي، علي معرج البهادلي، بزعم مساعدته في بيع النفط الإيراني.
وجاء في بيان لها: "قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم بتصعيد الضغط الاقتصادي على إيران والميليشيات الموالية لها في العراق، وذلك بإدراج أفراد وشركات تستغل قطاع النفط العراقي وتقوض أمن البلاد، ويشمل هذا الإجراء علي معرج البهادلي، نائب وزير النفط العراقي، الذي يستغل منصبه لتسهيل تحويل النفط وبيعه لصالح النظام الإيراني والميليشيات الموالية له في العراق".
وبموجب هذا الإجراء، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضا 3 من كبار قادة "كتائب سيد الشهداء" و"عصائب أهل الحق"، بالإضافة إلى 4 كيانات مقرها العراق.
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2026
واشنطن تهدد شركات الشحن التي تدفع رسوما لإيران من أجل عبور مضيق هرمز
1 مايو, 16:08 GMT
وتابع البيان: "باستهداف هؤلاء الأفراد والكيانات، تواصل وزارة الخزانة الأمريكية سياساتها الرامية إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على إيران، أو ما يُعرف بعملية "الغضب الاقتصادي".
وأضاف: "إن أي شخص أو سفينة تُسهّل التجارة غير المشروعة للنفط أو غيره من السلع، عبر قنوات تجارية أو مالية سرية، تُعرّض نفسها لخطر العقوبات الأمريكية".
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، شنت أمريكا وإسرائيل غارات على أهداف في إيران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين.
اقتصاد العراق في خطر.. اعتماد شبه كامل على النفط يهدد المستقبل المالي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2026
هل يبيع العراق نفطه بخسارة... جدل واسع بعد تقارير عن خصومات "ضخمة" لخام البصرة
14:10 GMT
وفي 7 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وانتهت المحادثات اللاحقة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة، فمدّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقف إطلاق النار لإتاحة الوقت لإيران لتقديم "مقترح موحد".
وأدى هذا التصعيد إلى توقف شبه تام لحركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربية إلى الأسواق العالمية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала