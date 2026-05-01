واشنطن تهدد شركات الشحن التي تدفع رسوما لإيران من أجل عبور مضيق هرمز

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: نحن أمام دورة اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من المناورة العسكرية المصرية قرب الحدود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يهاجم ميرتس بعد انتقاده لسياسة واشنطن تجاه إيران، إسبانيا تدين اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260501/واشنطن-تهدد-شركات-الشحن-التي-تدفع-رسوما-لإيران-من-أجل-عبور-مضيق-هرمز-1113042177.html
واشنطن تهدد شركات الشحن التي تدفع رسوما لإيران من أجل عبور مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
حذّرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، من أن أي سفن تدفع رسومًا أو مبالغ مالية لإيران، مقابل العبور الآمن عبر مضيق هرمز، بما في ذلك ما قد يتم تقديمه في... 01.05.2026, سبوتنيك عربي
مضيق هرمز
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/04/1112273335_0:140:1501:984_1920x0_80_0_0_9c81f9fd87e9d1d6d40e189add4e264a.jpg
وأفاد بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، بأن الولايات المتحدة "على دراية بالتهديدات الإيرانية للملاحة البحرية ومطالبها بدفع مبالغ مالية مقابل ضمان المرور الآمن عبر المضيق".وأضاف: "يصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا التنبيه لتحذير المواطنين الأمريكيين وغير الأمريكيين من مخاطر العقوبات المترتبة على تقديم هذه المدفوعات إلى النظام الإيراني أو طلب ضمانات منه لضمان المرور الآمن. وتبقى هذه المخاطر قائمة بغض النظر عن طريقة الدفع".ويعدّ مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الإستراتيجية في العالم، إذ يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرًا. وكانت إيران، طرحت في الآونة الأخيرة، مقترحات لفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق ضمن مبادرات مرتبطة بتسوية التوترات الإقليمية، فيما أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، أن واشنطن تتابع ما وصفه بـ"محاولات فرض مقابل مالي للمرور الآمن" عبر المضيق، محذرًا من أن "أي مدفوعات من هذا النوع، بأي شكل كان، ستبقى خاضعة للعقوبات".
https://sarabic.ae/20260430/غوتيريش-يدعو-إلى-استعادة-فورية-لحرية-الملاحة-في-مضيق-هرمز---1113012280.html
https://sarabic.ae/20260430/قاليباف-السيطرة-على-مضيق-هرمز-نعمة-ثمينة-لإيران-وجيرانها-1113010191.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/04/1112273335_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_3a21e7b281934d3f38166d0bd148cd22.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
16:08 GMT 01.05.2026
© REUTERS Dado Ruvicمضيق هرمز
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2026
© REUTERS Dado Ruvic
تابعنا عبر
حذّرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، من أن أي سفن تدفع رسومًا أو مبالغ مالية لإيران، مقابل العبور الآمن عبر مضيق هرمز، بما في ذلك ما قد يتم تقديمه في صورة تبرعات أو مدفوعات لصالح جهات معينة، مثل جمعية الهلال الأحمر الإيراني، ستكون "عرضة لعقوبات قاسية"، وفق تعبيرها.
وأفاد بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، بأن الولايات المتحدة "على دراية بالتهديدات الإيرانية للملاحة البحرية ومطالبها بدفع مبالغ مالية مقابل ضمان المرور الآمن عبر المضيق".

وأفاد المكتب بأن "المطالبات قد تشمل خيارات دفع متعددة، منها العملات الورقية والأصول الرقمية والمقاصة، والمقايضات غير الرسمية أو غيرها من المدفوعات العينية، مثل التبرعات الخيرية الاسمية المقدمة إلى جمعية الهلال الأحمر الإيراني أو مؤسسة "بنياد مستضعفان" أو حسابات السفارات الإيرانية".

وأضاف: "يصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا التنبيه لتحذير المواطنين الأمريكيين وغير الأمريكيين من مخاطر العقوبات المترتبة على تقديم هذه المدفوعات إلى النظام الإيراني أو طلب ضمانات منه لضمان المرور الآمن. وتبقى هذه المخاطر قائمة بغض النظر عن طريقة الدفع".
ويأتي هذا التحذير، في الوقت الذي أرسلت فيه إيران، اليوم الجمعة، أحدث مقترحاتها للتفاوض مع الولايات المتحدة إلى وسطاء باكستانيين، في خطوة قد تُحسّن فرص كسر الجمود في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب على إيران.
ويعدّ مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الإستراتيجية في العالم، إذ يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرًا.
وكانت إيران، طرحت في الآونة الأخيرة، مقترحات لفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق ضمن مبادرات مرتبطة بتسوية التوترات الإقليمية، فيما أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، أن واشنطن تتابع ما وصفه بـ"محاولات فرض مقابل مالي للمرور الآمن" عبر المضيق، محذرًا من أن "أي مدفوعات من هذا النوع، بأي شكل كان، ستبقى خاضعة للعقوبات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала