https://sarabic.ae/20260430/غوتيريش-يدعو-إلى-استعادة-فورية-لحرية-الملاحة-في-مضيق-هرمز---1113012280.html
غوتيريش يدعو إلى استعادة فورية لحرية الملاحة في مضيق هرمز
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف المعنية بالأزمة في مضيق هرمز إلى التحرك بشكل عاجل لاستعادة حقوق وحرية الملاحة، في ظل توقفها نتيجة... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-30T14:58+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
مضيق هرمز
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0e/1111493394_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_3063065e3fcd9a0287c078c7722312b7.jpg
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0e/1111493394_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_57b6460c8d0f759d106a4929de0b134c.jpg
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف المعنية بالأزمة في مضيق هرمز إلى التحرك بشكل عاجل لاستعادة حقوق وحرية الملاحة، في ظل توقفها نتيجة التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.
وقال غوتيريش، في إفادة صحفية اليوم الخميس،، إن رسالته إلى كافة الأطراف "واضحة"، مشدداً على ضرورة استعادة حقوق وحريات الملاحة فوراً، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2817.
كما دعا إلى إعادة فتح مضيق هرمز
وضمان حرية مرور جميع السفن.
وحمّل الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان، الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية أي تدهور أمني في منطقة الخليج، مؤكدا أن أمن المنطقة يجب أن يُدار من قبل دولها دون تدخلات خارجية.
وقال بزشكيان في وقت سابق من اليوم الخميس، إن "الخليج ليس ساحة لفرض إرادات أجنبية أحادية الجانب"، مشددا على أنه لا يمكن ضمان أمن هذه المنطقة الاستراتيجية إلا من خلال تعاون الدول الساحلية وتنسيقها المشترك.
وأضاف أن "أي محاولة لفرض حصار بحري يتعارض مع القانون الدولي ويضر بمصالح دول المنطقة محكوم عليه بالفشل"، معتبرا أن استراتيجية الحصار البحري
وفرض قيود على طرق التجارة أصبحت أداة جديدة للضغط على الحكومة والشعب الإيرانيين.
وكانت البحرية الأمريكية قد بدأت في 13 أبريل/ نيسان بفرض حصار على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية لها حرية العبور في المضيق طالما أنها لا تدفع رسومًا لطهران
.