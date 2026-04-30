https://sarabic.ae/20260430/الخارجية-الباكستانية-ساعة-الدبلوماسية-لم-تتوقف-وقنوات-الحوار-مع-أمريكا-وإيران-مفتوحة-1112995352.html

الخارجية الباكستانية: ساعة الدبلوماسية لم تتوقف وقنوات الحوار مع أمريكا وإيران مفتوحة

الخارجية الباكستانية: ساعة الدبلوماسية لم تتوقف وقنوات الحوار مع أمريكا وإيران مفتوحة

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، اليوم الخميس، أن ساعة الدبلوماسية لم تتوقف، معربا عن استمرار التفاؤل بشأن التوصل إلى تسوية تفاوضية...

2026-04-30T10:35+0000

2026-04-30T10:35+0000

2026-04-30T10:35+0000

إيران

العالم

الأخبار

باكستان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/19/1112862485_0:0:1516:853_1920x0_80_0_0_80ca066d152117b0f7e4e66c5f690436.jpg

وأفاد طاهر أندرابي في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بأن بلاده ستواصل بذل جهودها المخلصة لتقريب وجهات النظر، منوها بأن باكستان ملتزمة بالاستمرار في تسهيل الحوار بين واشنطن وطهران، وقنوات الحوار مع المسؤولين في الجانبين لا تزال مفتوحة.وأوضح أن التواصل مستمر مع عدة دول أخرى بهدف الحفاظ على أجواء التهدئة في منطقة الشرق الأوسط، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا متصاعدا.وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.وكان ترامب قد أعلن، في 21 نيسان/أبريل الجاري، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في 8 نيسان/أبريل، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان الأسبوع الماضي من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.وعُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20260430/بزشكيان-الحصار-البحري-على-إيران-مصيره-الفشل-1112989036.html

https://sarabic.ae/20260430/نائب-الرئيس-الإيراني-أمن-الخليج-غير-قابل-للمساومة-بالنسبة-لإيران-حكومة-وشعبا-1112993042.html

إيران

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, الأخبار, باكستان