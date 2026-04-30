قاليباف: السيطرة على مضيق هرمز نعمة ثمينة لإيران وجيرانها

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن بلاده تستحضر اليوم ذكرى تاريخية مهمة بطرد المستعمرين الأوروبيين من الخليج عام 1622، بعد أكثر من قرن من الوجود...

2026-04-30T13:28+0000

وقال قاليباف، عبر حسابه على منصة إكس، إن الاحتفال بـ"يوم الخليج العربي" يأتي تكريمًا لهذا الحدث الذي يعكس، بحسب تعبيره، قدرة شعوب المنطقة على مواجهة التدخلات الخارجية والحفاظ على هويتها.وشدد على أن "إيران تضمن اليوم أيضا، من خلال سيطرتها على مضيق هرمز، أن تنعم هي وجيرانها بنعمة ثمينة تتمثل في مستقبل خالٍ من الوجود والتدخل الأمريكي".وأكد المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، في رسالة رسمية بمناسبة اليوم الوطني للخليج، أهمية الخليج باعتباره ركيزة أساسية في الهوية والتاريخ الإيراني، إلى جانب دوره الحيوي في الاقتصاد العالمي، خاصة عبر مضيق هرمز وبحر عُمان.وأشار مجتبى، في رسالة له، إلى أن "المنطقة كانت على مر التاريخ محط أطماع قوى دولية"، متهمًا الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء حالات عدم الاستقرار والتهديدات الأمنية التي شهدتها المنطقة.وأضاف أن "التطورات الأخيرة كشفت عن فشل السياسات الأمريكية"، معتبرًا أن وجود القوات الأجنبية يمثل العامل الأبرز في زعزعة أمن المنطقة.وقال: إن "فصلًا جديدًا يتشكل في منطقة الخليج ومضيق هرمز"، مشددًا على أن إيران تشترك في مصير واحد مع الدول المجاورة المطلة على هذه المنطقة الحيوية. وأكد المرشد الإيراني، أن بلاده ستعمل على تأمين منطقة الخليج وإنهاء انتهاكات العدو للممرات المائية، مشددا على أن "الأجانب الذين يرتكبون الشر ليس لهم مكان إلا في أعماق المياه".وأشار إلى أن "الإدارة الجديدة لمضيق هرمز من شأنها تحقيق الهدوء والتقدم، فضلًا عن توفير فوائد اقتصادية لجميع دول الخليج"، مشيدا بصمود القوات البحرية الإيرانية ودعم الشعب.وختم مجتبى خامنئي بالتأكيد على أن بلاده ستواصل حماية أمن الممرات المائية وضمان استقرار الملاحة، مع السعي لتطبيق إدارة جديدة في مضيق هرمز بما يخدم مصالح دول المنطقة. وكانت البحرية الأمريكية قد بدأت في 13 أبريل/ نيسان بفرض حصار على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية لها حرية العبور في المضيق طالما أنها لا تدفع رسومًا لطهران.

https://sarabic.ae/20260430/الخارجية-الباكستانية-ساعة-الدبلوماسية-لم-تتوقف-وقنوات-الحوار-مع-أمريكا-وإيران-مفتوحة-1112995352.html

https://sarabic.ae/20260430/الرئيس-الإيراني-يضع-شرطا-أمام-الولايات-المتحدة-لاستئناف-مسار-الدبلوماسية-1113004679.html

سبوتنيك عربي

