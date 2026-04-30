قاليباف: السيطرة على مضيق هرمز نعمة ثمينة لإيران وجيرانها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
قاليباف: السيطرة على مضيق هرمز نعمة ثمينة لإيران وجيرانها
سبوتنيك عربي
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن بلاده تستحضر اليوم ذكرى تاريخية مهمة بطرد المستعمرين الأوروبيين من الخليج عام 1622، بعد أكثر من قرن من الوجود... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن بلاده تستحضر اليوم ذكرى تاريخية مهمة بطرد المستعمرين الأوروبيين من الخليج عام 1622، بعد أكثر من قرن من الوجود الأجنبي، معتبرًا أن هذه المناسبة تمثل رمزًا للاستقلال والسيادة بالمنطقة.
وقال قاليباف، عبر حسابه على منصة إكس، إن الاحتفال بـ"يوم الخليج العربي" يأتي تكريمًا لهذا الحدث الذي يعكس، بحسب تعبيره، قدرة شعوب المنطقة على مواجهة التدخلات الخارجية والحفاظ على هويتها.
وشدد على أن "إيران تضمن اليوم أيضا، من خلال سيطرتها على مضيق هرمز، أن تنعم هي وجيرانها بنعمة ثمينة تتمثل في مستقبل خالٍ من الوجود والتدخل الأمريكي".
وأكد المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، في رسالة رسمية بمناسبة اليوم الوطني للخليج، أهمية الخليج باعتباره ركيزة أساسية في الهوية والتاريخ الإيراني، إلى جانب دوره الحيوي في الاقتصاد العالمي، خاصة عبر مضيق هرمز وبحر عُمان.
وأشار مجتبى، في رسالة له، إلى أن "المنطقة كانت على مر التاريخ محط أطماع قوى دولية"، متهمًا الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء حالات عدم الاستقرار والتهديدات الأمنية التي شهدتها المنطقة.
وأضاف أن "التطورات الأخيرة كشفت عن فشل السياسات الأمريكية"، معتبرًا أن وجود القوات الأجنبية يمثل العامل الأبرز في زعزعة أمن المنطقة.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يسير مع نظيره الباكستاني، محمد إسحاق دار، ورئيس أركان الجيش، المشير عاصم منير، لدى وصوله إلى إسلام آباد، باكستان، في 24 نيسان/ أبريل 2026، لمناقشة مقترحات استئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
الخارجية الباكستانية: ساعة الدبلوماسية لم تتوقف وقنوات الحوار مع أمريكا وإيران مفتوحة
10:35 GMT
وقال: إن "فصلًا جديدًا يتشكل في منطقة الخليج ومضيق هرمز"، مشددًا على أن إيران تشترك في مصير واحد مع الدول المجاورة المطلة على هذه المنطقة الحيوية.
وأكد المرشد الإيراني، أن بلاده ستعمل على تأمين منطقة الخليج وإنهاء انتهاكات العدو للممرات المائية، مشددا على أن "الأجانب الذين يرتكبون الشر ليس لهم مكان إلا في أعماق المياه".
وأشار إلى أن "الإدارة الجديدة لمضيق هرمز من شأنها تحقيق الهدوء والتقدم، فضلًا عن توفير فوائد اقتصادية لجميع دول الخليج"، مشيدا بصمود القوات البحرية الإيرانية ودعم الشعب.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
الرئيس الإيراني يضع شرطا أمام الولايات المتحدة لاستئناف مسار الدبلوماسية
12:47 GMT
وختم مجتبى خامنئي بالتأكيد على أن بلاده ستواصل حماية أمن الممرات المائية وضمان استقرار الملاحة، مع السعي لتطبيق إدارة جديدة في مضيق هرمز بما يخدم مصالح دول المنطقة.
وكانت البحرية الأمريكية قد بدأت في 13 أبريل/ نيسان بفرض حصار على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية لها حرية العبور في المضيق طالما أنها لا تدفع رسومًا لطهران.
