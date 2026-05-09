700 مليون برميل نفط جديدة في العراق... كيف يستطيع حقل "الأحدب" رفع ميزان الطاقة في البلاد؟

سبوتنيك عربي

أعلنت تقارير تشغيلية عن نجاح أعمال الحفر في مكمن "التنومة" بحقل "الأحدب" النفطي في العراق، في تأكيد اكتشاف احتياطيات جديدة تُقدَّر بنحو 700 مليون برميل نفط، ما... 09.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-09T06:49+0000

وبهذا الاكتشاف، ترتفع احتياطيات الحقل إلى نحو 1.7 مليار برميل، في وقت سجلت فيه شركة نفط "الوسط" إنجازًا إنتاجيًا جديدًا بعد وصول البئر (ADT7-3H) إلى معدل تدفق اختباري بلغ 7305 براميل يوميًا، وهو الأعلى في تاريخ الحقل من مكمن "التنومة".وأشارت الشركة، في بيان لها، إلى أن "البئر الجديدة هي أول بئر أفقية في المكمن، ضمن برنامج فني ممتد منذ عامين بالتعاون مع شركة "الواحة" الصينية، بهدف تطوير طبقات إنتاجية جديدة وتعزيز الاحتياطيات، كما تم تأكيد وجود كميات إضافية تُقدَّر بنحو 700 مليون برميل، ما يدعم خطط التوسع في أعمال الحفر والتطوير خلال المرحلة المقبلة".وفي إطار خطط التطوير، بدأت أعمال الحفر في مكمن "التنومة"، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، مع توجه لحفر نحو 33 بئرا تطويرية جديدة، بالنظر إلى المؤشرات الجيولوجية الواعدة للمكمن، الذي يُعد من أهم مكامن حقل "الأحدب".ويأتي هذا التطور بالتزامن مع اكتشافات نفطية أخرى في العراق، أبرزها في رقعة "القرنين" القريبة من الحدود مع السعودية، ما يعكس توسع الإمكانات النفطية في البلاد وتعزيز فرص رفع الإنتاج خلال السنوات المقبلة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

