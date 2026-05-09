700 مليون برميل نفط جديدة في العراق... كيف يستطيع حقل "الأحدب" رفع ميزان الطاقة في البلاد؟

تغطية مباشرة... 81 عاما من المجد… موسكو تحيي ذكرى النصر على النازية
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
0 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
700 مليون برميل نفط جديدة في العراق... كيف يستطيع حقل "الأحدب" رفع ميزان الطاقة في البلاد؟
سبوتنيك عربي
أعلنت تقارير تشغيلية عن نجاح أعمال الحفر في مكمن "التنومة" بحقل "الأحدب" النفطي في العراق، في تأكيد اكتشاف احتياطيات جديدة تُقدَّر بنحو 700 مليون برميل نفط، ما... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
العراق
أخبار العراق اليوم
اقتصاد
أخبار العالم الآن
العالم العربي
وبهذا الاكتشاف، ترتفع احتياطيات الحقل إلى نحو 1.7 مليار برميل، في وقت سجلت فيه شركة نفط "الوسط" إنجازًا إنتاجيًا جديدًا بعد وصول البئر (ADT7-3H) إلى معدل تدفق اختباري بلغ 7305 براميل يوميًا، وهو الأعلى في تاريخ الحقل من مكمن "التنومة".وأشارت الشركة، في بيان لها، إلى أن "البئر الجديدة هي أول بئر أفقية في المكمن، ضمن برنامج فني ممتد منذ عامين بالتعاون مع شركة "الواحة" الصينية، بهدف تطوير طبقات إنتاجية جديدة وتعزيز الاحتياطيات، كما تم تأكيد وجود كميات إضافية تُقدَّر بنحو 700 مليون برميل، ما يدعم خطط التوسع في أعمال الحفر والتطوير خلال المرحلة المقبلة".وفي إطار خطط التطوير، بدأت أعمال الحفر في مكمن "التنومة"، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، مع توجه لحفر نحو 33 بئرا تطويرية جديدة، بالنظر إلى المؤشرات الجيولوجية الواعدة للمكمن، الذي يُعد من أهم مكامن حقل "الأحدب".ويأتي هذا التطور بالتزامن مع اكتشافات نفطية أخرى في العراق، أبرزها في رقعة "القرنين" القريبة من الحدود مع السعودية، ما يعكس توسع الإمكانات النفطية في البلاد وتعزيز فرص رفع الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
أعلنت تقارير تشغيلية عن نجاح أعمال الحفر في مكمن "التنومة" بحقل "الأحدب" النفطي في العراق، في تأكيد اكتشاف احتياطيات جديدة تُقدَّر بنحو 700 مليون برميل نفط، ما يمثل دفعة مهمة لقطاع الطاقة في البلاد.
وبهذا الاكتشاف، ترتفع احتياطيات الحقل إلى نحو 1.7 مليار برميل، في وقت سجلت فيه شركة نفط "الوسط" إنجازًا إنتاجيًا جديدًا بعد وصول البئر (ADT7-3H) إلى معدل تدفق اختباري بلغ 7305 براميل يوميًا، وهو الأعلى في تاريخ الحقل من مكمن "التنومة".
وأشارت الشركة، في بيان لها، إلى أن "البئر الجديدة هي أول بئر أفقية في المكمن، ضمن برنامج فني ممتد منذ عامين بالتعاون مع شركة "الواحة" الصينية، بهدف تطوير طبقات إنتاجية جديدة وتعزيز الاحتياطيات، كما تم تأكيد وجود كميات إضافية تُقدَّر بنحو 700 مليون برميل، ما يدعم خطط التوسع في أعمال الحفر والتطوير خلال المرحلة المقبلة".
وفي إطار خطط التطوير، بدأت أعمال الحفر في مكمن "التنومة"، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، مع توجه لحفر نحو 33 بئرا تطويرية جديدة، بالنظر إلى المؤشرات الجيولوجية الواعدة للمكمن، الذي يُعد من أهم مكامن حقل "الأحدب".
واشنطن تفرض عقوبات على نائب وزير النفط العراقي
7 مايو, 15:32 GMT
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع اكتشافات نفطية أخرى في العراق، أبرزها في رقعة "القرنين" القريبة من الحدود مع السعودية، ما يعكس توسع الإمكانات النفطية في البلاد وتعزيز فرص رفع الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
