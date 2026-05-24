بالذكاء الاصطناعي... الصين تحول منطقة "مستحيلة الحفر" إلى حقل غاز ضخم
2026-05-24, سبوتنيك عربي
2026-05-24T13:00+0000
12:53 GMT 24.05.2026 (تم التحديث: 13:00 GMT 24.05.2026)
أعلنت شركة صينية، عن اكتشاف احتياطي جيولوجي يبلغ إجماليه 235.69 مليار متر مكعب في حقل "زييانغ دونغفنغ" لغاز الصخر الزيتي، الواقع في حوض سيتشوان؛ وهو ما يمثل تدشين أول حقل صيني لغاز الصخر الزيتي "فائق العمق" بهذا النطاق الواسع.
وذكرت شركة "الصين للبترول والكيماويات"،أن هذا الإنجاز الرائد يدفع عمليات استكشاف غاز الصخر الزيتي في البلاد لتتجاوز حاجز عمق الـ 4500 متر، محققًا بذلك قفزة استراتيجية نوعية من مرحلة الاستخراج "العميق" إلى مرحلة الاستخراج "فائق العمق".
وقد حظي خزان الغاز هذا، الذي يقع على عمق يتراوح بين 4500 و5200 متر تحت سطح الأرض، بشهادة اعتماد رسمية من وزارة الموارد الطبيعية. ونظرًا لتشكله قبل أكثر من 540 مليون عام، يُعد هذا الخزان أقدم طبقة صخر زيتي يتم اكتشافها تجاريًا على مستوى العالم، وفقًا لمجلة "تشاينا دايلي".
ويُجمع الخبراء على أن استخراج الغاز من مثل هذه الأعماق السحيقة يمثل تحديًا هندسيًا عالمي المستوى، وذلك نظرًا لتعقيد الآليات الجيولوجية السائدة، فضلاً عن ظروف درجات الحرارة المرتفعة للغاية وضغوط الغاز الهائلة، حيث ساعد الذكاء الاصطناعي الخبراء بشكل كبير في هذا الاكتشاف النادر، وفقا للمجلة.
وبعد أكثر من عقد من الأبحاث المتفانية، نجحت شركة "الصين للبترول والكيماويات" في ترسيخ مسار تكنولوجي قابل للتكرار لتجاوز هذه العقبات.
وصرحت الشركة بأن هذا الاكتشاف سيسهم بشكل كبير في تعزيز نمو الاحتياطيات الاستراتيجية للطاقة في الصين، كما سيلعب دورًا محوريًا في صون الأمن القومي للطاقة.
ومنذ اكتشاف حقل "فولينغ" في عام 2012، أصبحت الصين ثالث دولة في العالم تنجح في تحقيق التنمية التجارية لغاز الصخر الزيتي، لتنضم بذلك إلى مصاف الولايات المتحدة وكندا. ومع دخول حقل "زييانغ دونغفنغ" حقبة الاستخراج من الأعماق الفائقة، تشهد صناعة غاز الصخر الزيتي في البلاد تسارعًا ملحوظًا في وتيرة تطورها عالي الجودة نحو استكشاف واستخراج الموارد الكامنة في أعماق الأرض السحيقة.