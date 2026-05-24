بالذكاء الاصطناعي... الصين تحول منطقة "مستحيلة الحفر" إلى حقل غاز ضخم

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يدين الهجوم الإرهابي الأوكراني في لوغانسك... طهران تؤكد إن الاتفاق مع واشنطن ليس وشيكا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تقدم كبير في المفاوضات مع إيران وأمريكا.. ومقتل فلسطيين من عناصر الشرطة في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
بالذكاء الاصطناعي... الصين تحول منطقة "مستحيلة الحفر" إلى حقل غاز ضخم
أعلنت شركة صينية، عن اكتشاف احتياطي جيولوجي يبلغ إجماليه 235.69 مليار متر مكعب في حقل "زييانغ دونغفنغ" لغاز الصخر الزيتي، الواقع في حوض سيتشوان؛ وهو ما يمثل... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
12:53 GMT 24.05.2026 (تم التحديث: 13:00 GMT 24.05.2026)
أعلنت شركة صينية، عن اكتشاف احتياطي جيولوجي يبلغ إجماليه 235.69 مليار متر مكعب في حقل "زييانغ دونغفنغ" لغاز الصخر الزيتي، الواقع في حوض سيتشوان؛ وهو ما يمثل تدشين أول حقل صيني لغاز الصخر الزيتي "فائق العمق" بهذا النطاق الواسع.
وذكرت شركة "الصين للبترول والكيماويات"،أن هذا الإنجاز الرائد يدفع عمليات استكشاف غاز الصخر الزيتي في البلاد لتتجاوز حاجز عمق الـ 4500 متر، محققًا بذلك قفزة استراتيجية نوعية من مرحلة الاستخراج "العميق" إلى مرحلة الاستخراج "فائق العمق".

وقد حظي خزان الغاز هذا، الذي يقع على عمق يتراوح بين 4500 و5200 متر تحت سطح الأرض، بشهادة اعتماد رسمية من وزارة الموارد الطبيعية. ونظرًا لتشكله قبل أكثر من 540 مليون عام، يُعد هذا الخزان أقدم طبقة صخر زيتي يتم اكتشافها تجاريًا على مستوى العالم، وفقًا لمجلة "تشاينا دايلي".

ويُجمع الخبراء على أن استخراج الغاز من مثل هذه الأعماق السحيقة يمثل تحديًا هندسيًا عالمي المستوى، وذلك نظرًا لتعقيد الآليات الجيولوجية السائدة، فضلاً عن ظروف درجات الحرارة المرتفعة للغاية وضغوط الغاز الهائلة، حيث ساعد الذكاء الاصطناعي الخبراء بشكل كبير في هذا الاكتشاف النادر، وفقا للمجلة.
وبعد أكثر من عقد من الأبحاث المتفانية، نجحت شركة "الصين للبترول والكيماويات" في ترسيخ مسار تكنولوجي قابل للتكرار لتجاوز هذه العقبات.

وصرحت الشركة بأن هذا الاكتشاف سيسهم بشكل كبير في تعزيز نمو الاحتياطيات الاستراتيجية للطاقة في الصين، كما سيلعب دورًا محوريًا في صون الأمن القومي للطاقة.

ومنذ اكتشاف حقل "فولينغ" في عام 2012، أصبحت الصين ثالث دولة في العالم تنجح في تحقيق التنمية التجارية لغاز الصخر الزيتي، لتنضم بذلك إلى مصاف الولايات المتحدة وكندا. ومع دخول حقل "زييانغ دونغفنغ" حقبة الاستخراج من الأعماق الفائقة، تشهد صناعة غاز الصخر الزيتي في البلاد تسارعًا ملحوظًا في وتيرة تطورها عالي الجودة نحو استكشاف واستخراج الموارد الكامنة في أعماق الأرض السحيقة.
