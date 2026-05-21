مصر تعلن اكتشافا جديدا للغاز في الصحراء الغربية هو الأضخم لشركة مصرية منذ 15 عاما
أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الخميس، عن تحقيق شركة "عجيبة" للبترول، التابعة للشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "إيني"، اكتشافا جديدا في... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الخميس، عن تحقيق شركة "عجيبة" للبترول، التابعة للشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "إيني"، اكتشافا جديدا في الصحراء الغربية، وصفته بأنه "الأكبر للشركة خلال السنوات الـ15 الماضية".
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الاكتشاف تحقق من خلال البئر الاستكشافية "بستان جنوب 1X"، التي جرى حفرها بواسطة الحفار التابع لشركة الحفر المصرية "EDC 9"، مشيرة إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى احتياطات تُقدّر بنحو 330 مليار قدم مكعب من الغاز، إضافة إلى 10 ملايين برميل من المتكثفات والزيت الخام، بإجمالي نحو 70 مليون برميل مكافئ.
وأضافت أن أهمية الكشف تعود أيضا إلى قربه من التسهيلات والبنية التحتية القائمة، إذ يقع على بعد 10 كيلومترات فقط منها، ما يتيح سرعة ربطه بخريطة الإنتاج وتقليل تكاليف التنمية والتشغيل.
وأشارت وزارة البترول المصرية إلى أن البئر كشفت عن عدة خزانات من الحجر الرملي والجيري بصافي سمك إنتاجي يبلغ 400 قدم، مؤكدة أن الاكتشاف يعكس نجاح خطط التوسع في أعمال البحث والاستكشاف بالمناطق القريبة من الحقول المنتجة، والاستفادة من البنية التحتية المتاحة لتسريع الإنتاج وخفض التكاليف.