مصر تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة بالصحراء الغربية تضيف قرابة 4500 برميل يوميا
أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الجمعة، عن تحقيق مكاسب جديدة في الإنتاج المحلي للبترول والغاز، ضمن جهودها لتعظيم الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد. 09.01.2026, سبوتنيك عربي
وأشارت الوزارة، في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "نتائج حفر 4 آبار استكشافية جديدة بالصحراء الغربية لشركات "خالدة" و"ثروة" و"برج العرب"، أسفرت عن إضافة إنتاجية تبلغ قرابة 4500 برميل بترول خام يوميا، و2.6 مليون قدم مكعب غاز يوميا".وتابعت أن "شركة "ثروة" للبترول حققت كشفًا جديدًا بالبئر(EAS Z-3) بمنطقة شرق أبو سنان، بمعدل إنتاج مبدئي 1500 برميل زيت يوميا، ويجري استكمال الاختبارات لتقييم المخزون".وأضافت الوزارة أن "شركة "برج العرب" للبترول نجحت في كشف جديد بالبئر "AS Z-2X" في منطقة تنمية أبو سنان، بمعدلات إنتاج بلغت 1305 براميل يوميًا و0.9 مليون قدم مكعب غاز مصاحب يوميًا، ويجري حاليًا إعداد البئر للربط على الإنتاج".
فيما لفتت وزارة البترول المصرية إلى أن "شركة "خالدة" للبترول سجلت كشفين جديدين بإجمالي إنتاج يزيد على 1500 برميل بترول خام يوميا ونحو 1.7 مليون قدم مكعب غاز يوميا، من خلال البئرين "SULTAN S-1X RC" و"ALEX NW-1X" في منطقة تنمية مطروح".
