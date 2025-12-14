https://sarabic.ae/20251214/مصر-تحقق-إنجازا-عربيا-في-مجال-البترول-1108152519.html
مصر تحقق إنجازا عربيا في مجال البترول
مصر تحقق إنجازا عربيا في مجال البترول
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، منح مصر جائزتي البحث العلمي لعام 2024، اللتين تقدمها المنظمة للمبدعين في بحوث البترول. 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T14:44+0000
2025-12-14T14:44+0000
2025-12-14T14:44+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
مصر
أخبار مصر الآن
الكويت
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099391824_0:0:3415:1921_1920x0_80_0_0_f75473e9d9385ee71551bcec13b366b6.jpg
جاء ذلك في الاجتماع الوزاري رقم 115 لمنظمة "أوابك"، الذي تستضيفه دولة الكويت، بمشاركة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الأحد.ويشارك الوزير المصري على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة البترول.وفازت بالجائزة الأولى داليا رضوان، من معهد بحوث البترول، عن بحث علمي يتناول تحويل الغازات الدفيئة عبر الإيثانول إلى وقود طيران مستدام.أما الجائزة الثانية، فقد فاز بها المهندس مصطفى محمد عرفة، من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، عن بحث علمي يتناول آفاق دمج تقنيات الطاقة المتجددة.
https://sarabic.ae/20250826/وزير-البترول-المصري-العمل-جار-لحفر-آبار-جديدة-في-حقل-ظهر-للغاز-الطبيعي-1104132794.html
مصر
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099391824_545:0:3276:2048_1920x0_80_0_0_f14b8aed933114efb851a7fc9892fa4e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الكويت
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الكويت
مصر تحقق إنجازا عربيا في مجال البترول
أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، منح مصر جائزتي البحث العلمي لعام 2024، اللتين تقدمها المنظمة للمبدعين في بحوث البترول.
جاء ذلك في الاجتماع الوزاري رقم 115 لمنظمة "أوابك"، الذي تستضيفه دولة الكويت، بمشاركة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، حسبما ذكرت
"بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الأحد.
ويشارك الوزير المصري
على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة البترول.
وفازت بالجائزة الأولى داليا رضوان، من معهد بحوث البترول، عن بحث علمي يتناول تحويل الغازات الدفيئة عبر الإيثانول إلى وقود طيران مستدام.
أما الجائزة الثانية، فقد فاز بها المهندس مصطفى محمد عرفة، من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، عن بحث علمي يتناول آفاق دمج تقنيات الطاقة
المتجددة.