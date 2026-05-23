البنك الدولي: 27 دولة تتحرك للحصول على تمويل طارئ لمواجهة الأزمات الاقتصادية

سبوتنيك عربي

أفادت وثيقة داخلية للبنك الدولي بأن 27 دولة بدأت منذ اندلاع الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران في تفعيل آليات طارئة تتيح لها الحصول بسرعة على تمويل من...

2026-05-23T19:08+0000

ولم تكشف الوثيقة عن أسماء الدول المعنية أو حجم الأموال المتوقع طلبها، لكنها أشارت إلى أن ثلاث دول فقط وافقت بالفعل على استخدام أدوات تمويل جديدة منذ بدء التصعيد في الشرق الأوسط في 28 فبراير/شباط، بينما لا تزال بقية الدول تستكمل الإجراءات.وتأتي هذه الدول ضمن 101 دولة لديها إمكانية الوصول إلى أدوات تمويل مُعدة مسبقاً للتعامل مع الأزمات، من بينها 54 دولة وقّعت على آلية الاستجابة السريعة التي تسمح بسحب ما يصل إلى 10% من التمويل غير المستخدم.وفي السياق ذاته، توقعت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن تلجأ ما يصل إلى 12 دولة لطلب دعم قصير الأجل يتراوح بين 20 و50 مليار دولار، رغم أن مصادر مطلعة أكدت تسجيل عدد محدود من الطلبات حتى الآن، حيث ما تزال العديد من الدول في حالة ترقب.ويرى خبراء اقتصاديون أن الحكومات تميل أكثر لطلب التمويل من البنك الدولي مقارنة بصندوق النقد، بسبب الشروط التقشفية التي يفرضها الأخير، والتي قد تزيد من الضغوط الاجتماعية في بعض الدول.كما أظهرت مؤشرات ثقة الأعمال ومعنويات المستهلكين خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، تراجعاً ملحوظاً، خاصة في منطقة اليورو، حيث انخفض مؤشر النشاط إلى ما دون مستوى النمو، وارتفعت تكاليف الإنتاج بشكل واضح، بالتزامن مع تراجع أداء قطاع الخدمات.

