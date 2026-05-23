البنك الدولي: 27 دولة تتحرك للحصول على تمويل طارئ لمواجهة الأزمات الاقتصادية
سبوتنيك عربي
أفادت وثيقة داخلية للبنك الدولي بأن 27 دولة بدأت منذ اندلاع الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران في تفعيل آليات طارئة تتيح لها الحصول بسرعة على تمويل من... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-23T19:08+0000
أفادت وثيقة داخلية للبنك الدولي بأن 27 دولة بدأت منذ اندلاع الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران في تفعيل آليات طارئة تتيح لها الحصول بسرعة على تمويل من البرامج القائمة للبنك.
ولم تكشف الوثيقة عن أسماء الدول المعنية أو حجم الأموال المتوقع طلبها، لكنها أشارت إلى أن ثلاث دول فقط وافقت بالفعل على استخدام أدوات تمويل جديدة منذ بدء التصعيد في الشرق الأوسط في 28 فبراير/شباط، بينما لا تزال بقية الدول تستكمل الإجراءات.
وبحسب الوثيقة، فإن تداعيات الحرب وما رافقها من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية انعكست على سلاسل الإمداد، وأعاقت وصول شحنات أسمدة أساسية إلى الدول النامية، بحسب وسائل إعلام غربية.
وتأتي هذه الدول ضمن 101 دولة لديها إمكانية الوصول إلى أدوات تمويل مُعدة مسبقاً للتعامل مع الأزمات، من بينها 54 دولة
وقّعت على آلية الاستجابة السريعة التي تسمح بسحب ما يصل إلى 10% من التمويل غير المستخدم.
وكان رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، قد صرّح الشهر الماضي بأن أدوات الاستجابة للأزمات قد توفر ما بين 20 و25 مليار دولار من التمويل الطارئ، عبر إعادة توظيف الموارد الحالية وأرصدة المشاريع وآليات الصرف السريع. كما أشار إلى إمكانية رفع هذا الرقم إلى نحو 60 مليار دولار خلال ستة أشهر، وقد يصل لاحقاً إلى 100 مليار دولار مع تعديلات إضافية.
وفي السياق ذاته، توقعت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن تلجأ ما يصل إلى 12 دولة لطلب دعم قصير الأجل يتراوح بين 20 و50 مليار دولار، رغم أن مصادر مطلعة أكدت تسجيل عدد محدود من الطلبات حتى الآن، حيث ما تزال العديد من الدول في حالة ترقب.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الحكومات تميل أكثر لطلب التمويل من البنك الدولي مقارنة بصندوق النقد، بسبب الشروط التقشفية التي يفرضها الأخير، والتي قد تزيد من الضغوط الاجتماعية
في بعض الدول.
وعلى الصعيد الاقتصادي العالمي، تواصل الحرب التأثير على النشاط الاقتصادي من خلال ارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج، وتباطؤ النمو في عدد من القطاعات، مع تزايد المخاوف بشأن التضخم والإمدادات الغذائية.
كما أظهرت مؤشرات ثقة الأعمال ومعنويات المستهلكين خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، تراجعاً ملحوظاً، خاصة في منطقة اليورو
، حيث انخفض مؤشر النشاط إلى ما دون مستوى النمو، وارتفعت تكاليف الإنتاج بشكل واضح، بالتزامن مع تراجع أداء قطاع الخدمات.