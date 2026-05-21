اقتصاد منطقة اليورو يهبط إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
اقتصاد منطقة اليورو يهبط إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين
سبوتنيك عربي
سجل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري أكبر انكماش له منذ أكثر من عامين ونصف، متأثرا بارتفاع تكاليف المعيشة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط،... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
اقتصاد منطقة اليورو يهبط إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين

سجل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري أكبر انكماش له منذ أكثر من عامين ونصف، متأثرا بارتفاع تكاليف المعيشة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تراجع الطلب على الخدمات وتسارع وتيرة خفض الوظائف في مختلف أنحاء أوروبا.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، بحسب بيانات صدرت اليوم الخميس، عن شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال"المتخصصة في تقديم خدمات المعلومات المالية، إلى 47.5 نقطة مقارنة بـ48.8 نقطة في أبريل/نيسان، ليسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب وسائل إعلام غربية.

وقال أندرو كينينغهام من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية، إن "البيانات تعزز المخاوف من دخول اقتصاد منطقة اليورو في حالة انكماش خلال الربع الثاني، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج والأسعار، ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددا".

زاخاروفا: الوضع الاقتصادي في أوروبا أشبه بـ"التدمير الذاتي"
وفي ألمانيا، أكبر اقتصادات أوروبا، واصل القطاع الخاص انكماشه للشهر الثاني على التوالي، بينما سجلت فرنسا أدنى قراءة لمؤشر مديري المشتريات منذ خمسة أعوام ونصف، مع تصاعد الضغوط المرتبطة بأسعار الوقود والطاقة وتزايد المخاوف الاقتصادية.
أما في بريطانيا، فقد شهدت الشركات أكبر تراجع في النشاط منذ أكثر من عام، نتيجة التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط وحالة عدم اليقين السياسي الداخلي.
وأظهرت البيانات تراجع الطلب الإجمالي في منطقة اليورو بشكل حاد، حيث انخفضت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة خلال 18 شهراً، كما تراجعت طلبات التصدير بأعلى معدل منذ يناير/كانون الثاني 2025. وشهد قطاع الخدمات، الذي يعد المحرك الرئيسي لاقتصاد المنطقة، أسرع انكماش له منذ فبراير/شباط 2021، بعدما هبط مؤشره إلى 46.4 نقطة مقابل 47.6 نقطة في أبريل/نيسان.
دميترييف: قطاع الطاقة في أوروبا وبريطانيا يشهد انتكاسة
وفي المقابل، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 51.4 نقطة، فيما انخفض مؤشر الإنتاج إلى 51.0 نقطة، وسط اضطرابات في سلاسل الإمداد نتيجة التوترات الجيوسياسية وإغلاق مضيق هرمز.
كما تصاعدت ضغوط الأسعار بصورة ملحوظة، إذ سجل تضخم تكاليف المدخلات أعلى مستوى له منذ ثلاثة أعوام ونصف، بينما ارتفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع وتيرة خلال 38 شهراً، ما دفع "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتحذير من احتمال اقتراب معدل التضخم من 4% خلال الأشهر المقبلة.
خبراء: أوروبا تواجه كارثة اقتصادية بسبب نقص الغاز
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، لكنه ناقش احتمال رفعها خلال شهر يونيو/حزيران، لمواجهة الضغوط التضخمية. وأكد عضو مجلس المحافظين أولي رين، أن رفع الفائدة قد يكون ضروريا للحفاظ على مصداقية البنك في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.
وعلى صعيد سوق العمل، واصلت شركات منطقة اليورو تقليص الوظائف للشهر الخامس على التوالي، مسجلة أسرع وتيرة لفقدان الوظائف منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بينما انخفضت ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها خلال 32 شهرا، مع تزايد التشاؤم في قطاع الخدمات.
