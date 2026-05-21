https://sarabic.ae/20260521/اقتصاد-منطقة-اليورو-يهبط-إلى-أدنى-مستوياته-منذ-أكثر-من-عامين--1113632869.html
اقتصاد منطقة اليورو يهبط إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين
سبوتنيك عربي
سجل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري أكبر انكماش له منذ أكثر من عامين ونصف، متأثرا بارتفاع تكاليف المعيشة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط،... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T21:52+0000
وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، بحسب بيانات صدرت اليوم الخميس، عن شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال"المتخصصة في تقديم خدمات المعلومات المالية، إلى 47.5 نقطة مقارنة بـ48.8 نقطة في أبريل/نيسان، ليسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب وسائل إعلام غربية.وفي ألمانيا، أكبر اقتصادات أوروبا، واصل القطاع الخاص انكماشه للشهر الثاني على التوالي، بينما سجلت فرنسا أدنى قراءة لمؤشر مديري المشتريات منذ خمسة أعوام ونصف، مع تصاعد الضغوط المرتبطة بأسعار الوقود والطاقة وتزايد المخاوف الاقتصادية.وأظهرت البيانات تراجع الطلب الإجمالي في منطقة اليورو بشكل حاد، حيث انخفضت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة خلال 18 شهراً، كما تراجعت طلبات التصدير بأعلى معدل منذ يناير/كانون الثاني 2025. وشهد قطاع الخدمات، الذي يعد المحرك الرئيسي لاقتصاد المنطقة، أسرع انكماش له منذ فبراير/شباط 2021، بعدما هبط مؤشره إلى 46.4 نقطة مقابل 47.6 نقطة في أبريل/نيسان.وفي المقابل، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 51.4 نقطة، فيما انخفض مؤشر الإنتاج إلى 51.0 نقطة، وسط اضطرابات في سلاسل الإمداد نتيجة التوترات الجيوسياسية وإغلاق مضيق هرمز.وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، لكنه ناقش احتمال رفعها خلال شهر يونيو/حزيران، لمواجهة الضغوط التضخمية. وأكد عضو مجلس المحافظين أولي رين، أن رفع الفائدة قد يكون ضروريا للحفاظ على مصداقية البنك في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.وعلى صعيد سوق العمل، واصلت شركات منطقة اليورو تقليص الوظائف للشهر الخامس على التوالي، مسجلة أسرع وتيرة لفقدان الوظائف منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بينما انخفضت ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها خلال 32 شهرا، مع تزايد التشاؤم في قطاع الخدمات.
سجل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري أكبر انكماش له منذ أكثر من عامين ونصف، متأثرا بارتفاع تكاليف المعيشة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تراجع الطلب على الخدمات وتسارع وتيرة خفض الوظائف في مختلف أنحاء أوروبا.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، بحسب بيانات صدرت اليوم الخميس، عن شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال"المتخصصة في تقديم خدمات المعلومات المالية، إلى 47.5 نقطة مقارنة بـ48.8 نقطة في أبريل/نيسان، ليسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب وسائل إعلام غربية.
وقال أندرو كينينغهام من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية، إن "البيانات تعزز المخاوف من دخول اقتصاد منطقة اليورو في حالة انكماش خلال الربع الثاني، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج والأسعار، ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددا".
وفي ألمانيا، أكبر اقتصادات أوروبا، واصل القطاع الخاص انكماشه للشهر الثاني
على التوالي، بينما سجلت فرنسا أدنى قراءة لمؤشر مديري المشتريات منذ خمسة أعوام ونصف، مع تصاعد الضغوط المرتبطة بأسعار الوقود والطاقة وتزايد المخاوف الاقتصادية.
أما في بريطانيا، فقد شهدت الشركات أكبر تراجع في النشاط منذ أكثر من عام، نتيجة التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط وحالة عدم اليقين السياسي الداخلي.
وأظهرت البيانات تراجع الطلب الإجمالي في منطقة اليورو بشكل حاد، حيث انخفضت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة خلال 18 شهراً، كما تراجعت طلبات التصدير بأعلى معدل منذ يناير/كانون الثاني 2025. وشهد قطاع الخدمات، الذي يعد المحرك الرئيسي لاقتصاد المنطقة
، أسرع انكماش له منذ فبراير/شباط 2021، بعدما هبط مؤشره إلى 46.4 نقطة مقابل 47.6 نقطة في أبريل/نيسان.
وفي المقابل، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 51.4 نقطة، فيما انخفض مؤشر الإنتاج إلى 51.0 نقطة، وسط اضطرابات في سلاسل الإمداد نتيجة التوترات الجيوسياسية
وإغلاق مضيق هرمز.
كما تصاعدت ضغوط الأسعار بصورة ملحوظة، إذ سجل تضخم تكاليف المدخلات أعلى مستوى له منذ ثلاثة أعوام ونصف، بينما ارتفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع وتيرة خلال 38 شهراً، ما دفع "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتحذير من احتمال اقتراب معدل التضخم من 4% خلال الأشهر المقبلة.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، لكنه ناقش احتمال رفعها خلال شهر يونيو/حزيران، لمواجهة الضغوط التضخمية. وأكد عضو مجلس المحافظين أولي رين، أن رفع الفائدة قد يكون ضروريا للحفاظ على مصداقية البنك
في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.
وعلى صعيد سوق العمل، واصلت شركات منطقة اليورو تقليص الوظائف
للشهر الخامس على التوالي، مسجلة أسرع وتيرة لفقدان الوظائف منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بينما انخفضت ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها خلال 32 شهرا، مع تزايد التشاؤم في قطاع الخدمات.