https://sarabic.ae/20260521/اقتصاد-منطقة-اليورو-يهبط-إلى-أدنى-مستوياته-منذ-أكثر-من-عامين--1113632869.html

اقتصاد منطقة اليورو يهبط إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين

اقتصاد منطقة اليورو يهبط إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين

سبوتنيك عربي

سجل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري أكبر انكماش له منذ أكثر من عامين ونصف، متأثرا بارتفاع تكاليف المعيشة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط،... 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T21:52+0000

2026-05-21T21:52+0000

2026-05-21T21:52+0000

اقتصاد

منطقة اليورو

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار فرنسا

بريطانيا

أخبار ألمانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_304888d419131ee67f8e1136a400f85d.jpg

وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، بحسب بيانات صدرت اليوم الخميس، عن شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال"المتخصصة في تقديم خدمات المعلومات المالية، إلى 47.5 نقطة مقارنة بـ48.8 نقطة في أبريل/نيسان، ليسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب وسائل إعلام غربية.وفي ألمانيا، أكبر اقتصادات أوروبا، واصل القطاع الخاص انكماشه للشهر الثاني على التوالي، بينما سجلت فرنسا أدنى قراءة لمؤشر مديري المشتريات منذ خمسة أعوام ونصف، مع تصاعد الضغوط المرتبطة بأسعار الوقود والطاقة وتزايد المخاوف الاقتصادية.وأظهرت البيانات تراجع الطلب الإجمالي في منطقة اليورو بشكل حاد، حيث انخفضت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة خلال 18 شهراً، كما تراجعت طلبات التصدير بأعلى معدل منذ يناير/كانون الثاني 2025. وشهد قطاع الخدمات، الذي يعد المحرك الرئيسي لاقتصاد المنطقة، أسرع انكماش له منذ فبراير/شباط 2021، بعدما هبط مؤشره إلى 46.4 نقطة مقابل 47.6 نقطة في أبريل/نيسان.وفي المقابل، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 51.4 نقطة، فيما انخفض مؤشر الإنتاج إلى 51.0 نقطة، وسط اضطرابات في سلاسل الإمداد نتيجة التوترات الجيوسياسية وإغلاق مضيق هرمز.وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، لكنه ناقش احتمال رفعها خلال شهر يونيو/حزيران، لمواجهة الضغوط التضخمية. وأكد عضو مجلس المحافظين أولي رين، أن رفع الفائدة قد يكون ضروريا للحفاظ على مصداقية البنك في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.وعلى صعيد سوق العمل، واصلت شركات منطقة اليورو تقليص الوظائف للشهر الخامس على التوالي، مسجلة أسرع وتيرة لفقدان الوظائف منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بينما انخفضت ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها خلال 32 شهرا، مع تزايد التشاؤم في قطاع الخدمات.

https://sarabic.ae/20260325/زاخاروفا-الوضع-الاقتصادي-في-أوروبا-أشبه-بـالتدمير-الذاتي-1111901058.html

https://sarabic.ae/20260510/دميترييف-قطاع-الطاقة-في-أوروبا-وبريطانيا-يشهد-انتكاسة--1113294815.html

https://sarabic.ae/20260309/خبراء-أوروبا-تواجه-كارثة-اقتصادية-بسبب-نقص-الغاز-1111269996.html

أخبار فرنسا

بريطانيا

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, منطقة اليورو, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , بريطانيا, أخبار ألمانيا