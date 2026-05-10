سياسي فنلندي يطالب الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الروسي

سبوتنيك عربي

دعا سياسي فنلندي إلى إعادة النظر في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه واردات الطاقة الروسية، مطالبًا بروكسل بالعودة إلى شراء الغاز الروسي باعتباره خيارًا اقتصاديًا... 10.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-10T07:42+0000

وكتب أرماندو ميما، عضو حزب تحالف الحرية الفنلندي، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "بغض النظر عن العقوبات، يحتاج الاتحاد الأوروبي بشدة إلى الطاقة الروسية، من الحكمة أن يكف الاتحاد الأوروبي عن التظاهر بأنه الأكثر أخلاقية، وأن يشتري المزيد من الطاقة من روسيا في ظل أزمة الطاقة الراهنة". وتأتي هذه الدعوات في وقت تتصاعد فيه المخاوف داخل أوروبا من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتراجع الإمدادات المستقرة القادمة من بعض الأسواق البديلة. وتتزايد خلال الأشهر الأخيرة الأصوات الأوروبية المطالبة بإعادة فتح قنوات التعاون الطاقي مع موسكو، إذ سبق أن دعا مسؤولون وسياسيون من عدة دول أوروبية، بينها إيطاليا وبلجيكا وسلوفاكيا، إلى تبني مقاربة “براغماتية” في ملف الطاقة بدل الاستمرار في السياسات التصعيدية. وفي هذا السياق، حذر خبراء طاقة أوروبيون من أن الاستغناء الكامل عن الغاز الروسي لم يحقق الاستقرار المنشود، بل أدى إلى زيادة الأعباء على المستهلكين والصناعات الثقيلة، فضلًا عن ارتفاع أسعار الكهرباء والتدفئة في عدد من الدول الأوروبية.ورغم تراجع حصة روسيا من واردات الغاز الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة الأوكرانية، فإن بيانات وتقارير أوروبية تشير إلى أن بعض الدول ما تزال تعتمد بدرجات متفاوتة على الغاز الروسي، سواء عبر خطوط الأنابيب أو من خلال الغاز الطبيعي المسال.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن انخفاض كميات النفط الروسية في السوق العالمية قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، في ظل نقص المعروض بالفعل.ونوه بيسكوف بأن سوق النفط يعاني حاليًا من نقص في الإمدادات بسبب الوضع في مضيق هرمز، مؤكدًا أن أي تراجع إضافي في الصادرات الروسية سيزيد من حدة الضغوط على الأسعار.سلوفاكيا تعلن استعادة إمدادات النفط عبر خط "دروجبا"

