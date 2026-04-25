الاتحاد الأوروبي يبدأ وقف واردات الغاز الروسي المسال بعقود قصيرة الأجل

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البرهان يزور السعودية وعمان لبحث أزمة السودان وأمن المنطقة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
16:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز واستهداف زوارق زرع الألغام، إيران تقول إنها تتلقى رسوم لمرور السفن عبر مضيق هرمز
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
https://sarabic.ae/20260425/الاتحاد-الأوروبي-يبدأ-وقف-واردات-الغاز-الروسي-المسال-بعقود-قصيرة-الأجل-1112874923.html
الاتحاد الأوروبي يبدأ وقف واردات الغاز الروسي المسال بعقود قصيرة الأجل
الاتحاد الأوروبي يبدأ وقف واردات الغاز الروسي المسال بعقود قصيرة الأجل
سبوتنيك عربي
دخل الحظر المفروض على استيراد دول الاتحاد الأوروبي للغاز الطبيعي المسال الروسي، بموجب عقود قصيرة الأجل، حيّز التنفيذ رسميًا في 25 أبريل/ نيسان الجاري. ومع ذلك،... 25.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-25T11:00+0000
2026-04-25T11:00+0000
العالم
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي "نهائيًا" على حظر كامل لإمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، ابتداء من 1 يناير 2027، وحظر استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب، ابتداء من 30 سبتمبر/ أيلول 2027. وسيبدأ حظر واردات الغاز الطبيعي المسال بموجب العقود قصيرة الأجل، في 25 أبريل 2026، فيما يجب إتمام عقود توريد الغاز عبر خطوط الأنابيب قصيرة الأجل بحلول 17 يونيو/ حزيران 2026.وبلغ إجمالي إمدادات روسيا إلى أوروبا في عام 2025، نحو 38 مليار متر مكعب، منها ما يزيد قليلًا عن 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. وفي الربع الأول من عام 2026، واصلت إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسية نموها لتصل إلى نحو 6.8 مليار متر مكعب، مسجلةً رقمًا قياسيًا جديدًا مرتين في يناير ومارس/ آذار الماضيين. وفي يناير وفبراير/ شباط الماضيين، اشترت أوروبا غازًا طبيعيًا مسالًا من روسيا بقيمة مليار يورو.وبحسب سيرغي كوفمان، المحلل في شركة "فينام"، كانت كل من شركة "نوفا تك" وشركائها الأوروبيين، على دراية مسبقة بالعقوبات الوشيكة، ما أتاح للشركات متسعًا من الوقت للاستعداد للقيود الجديدة وتحويل غالبية عقودها إلى عقود طويلة الأجل.وقال كوفمان: "في ظل هذه الظروف، نعتقد أنه لا يُتوقع حدوث انخفاض كبير في الإمدادات إلا بدءًا من عام 2027، عندما يصبح الحظر المفروض على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي كاملًا، ونتوقع أن تنخفض الإمدادات من المستوى المرتفع الذي سجلته في مارس (1.8 مليون طن) إلى مستوى أكثر اعتيادية يتراوح بين 1.3 و1.5 مليون طن شهريًا، بدءًا من مايو (أيار المقبل)".وأعلن ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن "الشركات الروسية ستعيد توجيه بعض إمدادات الغاز الطبيعي المسال من أوروبا إلى دول صديقة، من بينها الصين والهند وتايلاند والفلبين، دون انتظار فرض قيود إضافية من الاتحاد الأوروبي".ومع توقف الصادرات من قطر والإمارات العربية المتحدة، تحولت توقعات فائض سوق الغاز الطبيعي المسال إلى عجز، وهو ما يُسهّل على روسيا البحث عن أسواق بديلة، بحسب كوفمان.وأضاف: "في المقام الأول، هذه الأسواق هي دول في جنوب وشرق آسيا (الهند، باكستان، بنغلاديش، الصين، فيتنام، وغيرها)، ولكن من الممكن أيضًا توريد الغاز إلى مناطق أخرى، مثل مصر. سيتطلب تحويل مسار الإمدادات المزيد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وسيزيد تكاليف النقل ولكن بشكل عام، الأمر ممكن".
العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يبدأ وقف واردات الغاز الروسي المسال بعقود قصيرة الأجل

11:00 GMT 25.04.2026
دخل الحظر المفروض على استيراد دول الاتحاد الأوروبي للغاز الطبيعي المسال الروسي، بموجب عقود قصيرة الأجل، حيّز التنفيذ رسميًا في 25 أبريل/ نيسان الجاري. ومع ذلك، من المرجّح ألا يحدث انخفاض كبير في إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى أوروبا، إلا في عام 2027.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي "نهائيًا" على حظر كامل لإمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، ابتداء من 1 يناير 2027، وحظر استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب، ابتداء من 30 سبتمبر/ أيلول 2027. وسيبدأ حظر واردات الغاز الطبيعي المسال بموجب العقود قصيرة الأجل، في 25 أبريل 2026، فيما يجب إتمام عقود توريد الغاز عبر خطوط الأنابيب قصيرة الأجل بحلول 17 يونيو/ حزيران 2026.

وبحسب التقديرات، بحلول نهاية العام الماضي 2025، احتلت روسيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث قيمة توريد الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، بحصة بلغت 16.1%.

وبلغ إجمالي إمدادات روسيا إلى أوروبا في عام 2025، نحو 38 مليار متر مكعب، منها ما يزيد قليلًا عن 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. وفي الربع الأول من عام 2026، واصلت إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسية نموها لتصل إلى نحو 6.8 مليار متر مكعب، مسجلةً رقمًا قياسيًا جديدًا مرتين في يناير ومارس/ آذار الماضيين. وفي يناير وفبراير/ شباط الماضيين، اشترت أوروبا غازًا طبيعيًا مسالًا من روسيا بقيمة مليار يورو.
وبحسب سيرغي كوفمان، المحلل في شركة "فينام"، كانت كل من شركة "نوفا تك" وشركائها الأوروبيين، على دراية مسبقة بالعقوبات الوشيكة، ما أتاح للشركات متسعًا من الوقت للاستعداد للقيود الجديدة وتحويل غالبية عقودها إلى عقود طويلة الأجل.
وقال كوفمان: "في ظل هذه الظروف، نعتقد أنه لا يُتوقع حدوث انخفاض كبير في الإمدادات إلا بدءًا من عام 2027، عندما يصبح الحظر المفروض على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي كاملًا، ونتوقع أن تنخفض الإمدادات من المستوى المرتفع الذي سجلته في مارس (1.8 مليون طن) إلى مستوى أكثر اعتيادية يتراوح بين 1.3 و1.5 مليون طن شهريًا، بدءًا من مايو (أيار المقبل)".

وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه في ظل نية الاتحاد الأوروبي التخلي تمامًا عن الغاز الروسي، يمكن لروسيا أن تبدأ بالانسحاب المبكر من السوق الأوروبية، وتوجيه الإمدادات إلى مشترين آخرين أكثر اهتمامًا.

وأعلن ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن "الشركات الروسية ستعيد توجيه بعض إمدادات الغاز الطبيعي المسال من أوروبا إلى دول صديقة، من بينها الصين والهند وتايلاند والفلبين، دون انتظار فرض قيود إضافية من الاتحاد الأوروبي".
ومع توقف الصادرات من قطر والإمارات العربية المتحدة، تحولت توقعات فائض سوق الغاز الطبيعي المسال إلى عجز، وهو ما يُسهّل على روسيا البحث عن أسواق بديلة، بحسب كوفمان.
وأضاف: "في المقام الأول، هذه الأسواق هي دول في جنوب وشرق آسيا (الهند، باكستان، بنغلاديش، الصين، فيتنام، وغيرها)، ولكن من الممكن أيضًا توريد الغاز إلى مناطق أخرى، مثل مصر. سيتطلب تحويل مسار الإمدادات المزيد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وسيزيد تكاليف النقل ولكن بشكل عام، الأمر ممكن".
