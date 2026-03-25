زاخاروفا: الوضع الاقتصادي في أوروبا أشبه بـ"التدمير الذاتي"
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن الوضع الاقتصادي الحالي في الدول الأوروبية أشبه بما وصفته بـ"التدمير الذاتي"، وذلك... 25.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-25T07:30+0000
https://sarabic.ae/20260323/الخارجية-الروسية-موسكو-سترد-على-محاولات-تحويل-بحر-البلطيق-إلى-مياه-داخلية-للناتو-1111821816.html
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن الوضع الاقتصادي الحالي في الدول الأوروبية أشبه بما وصفته بـ"التدمير الذاتي"، وذلك في ظل النزاع القائم في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الدبلوماسية لإذاعة "سبوتنيك"، متحدثة عن استمرار الاتحاد الأوروبي في رفض موارد الطاقة الروسية: "أريد أن أقول إن هذه العملية... أسميتها "التدميرالذاتي"... أي ليس إجراء آخر، بل التدمير تحديدا، أي إرساء نوع من الأساس لأفعال تؤدي إلى عدم القدرة على أداء وظائف جسدية معينة. بما في ذلك، وربما في المقام الأول، عدم القدرة على كبح جماح الشهوات".
وكان كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أكد أن أوروبا بحاجة إلى روسيا للنجاة من "تسونامي الطاقة".
وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "كما كان متوقعًا، ستُدمّر موجة الطاقة أوروبا قريبًا. وكما تم توضيحه مرارًا، فإن أوروبا بحاجة إلى روسيا للبقاء".
وتابع: "تحتاج أوروبا إلى الاعتراف بطاقتها الإستراتيجية وأخطائها الجيوسياسية، والتفكير في نفسها، وتغيير قيادتها في الاتحاد الأوروبي ونهجها المعادي لروسيا".