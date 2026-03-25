https://sarabic.ae/20260325/زاخاروفا-الوضع-الاقتصادي-في-أوروبا-أشبه-بـالتدمير-الذاتي-1111901058.html

زاخاروفا: الوضع الاقتصادي في أوروبا أشبه بـ"التدمير الذاتي"

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن الوضع الاقتصادي الحالي في الدول الأوروبية أشبه بما وصفته بـ"التدمير الذاتي"، وذلك...

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg

وقالت الدبلوماسية لإذاعة "سبوتنيك"، متحدثة عن استمرار الاتحاد الأوروبي في رفض موارد الطاقة الروسية: "أريد أن أقول إن هذه العملية... أسميتها "التدميرالذاتي"... أي ليس إجراء آخر، بل التدمير تحديدا، أي إرساء نوع من الأساس لأفعال تؤدي إلى عدم القدرة على أداء وظائف جسدية معينة. بما في ذلك، وربما في المقام الأول، عدم القدرة على كبح جماح الشهوات".وكان كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أكد أن أوروبا بحاجة إلى روسيا للنجاة من "تسونامي الطاقة".وتابع: "تحتاج أوروبا إلى الاعتراف بطاقتها الإستراتيجية وأخطائها الجيوسياسية، والتفكير في نفسها، وتغيير قيادتها في الاتحاد الأوروبي ونهجها المعادي لروسيا".ترامب يعلن تقدم كبير في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

