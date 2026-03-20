ترامب يعلن تقدم كبير في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية
ترامب يعلن تقدم كبير في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية تجري بشكل شبه يومي. 20.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-20T20:03+0000
2026-03-20T20:03+0000
2026-03-20T20:03+0000
وقال ترامب للصحفيين: "إنها تجري بشكل شبه يومي. ونحرز تقدما كبيرا".ومنذ بداية العام 2026، عقدت وفود روسيا وأوكرانيا بمشاركة الولايات المتحدة، 3 جولات من المفاوضات. وكانت آخرها في جنيف يومي 17 و18 فبراير/ شباط الماضي. ووفقًا لمصدر خاص بـ"سبوتنيك"، لم يوقّع الطرفان على أي وثائق. ولا توجد حتى الآن تفاصيل محددة حول مكان وزمان الاتصالات الجديدة. وكان ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في 10 مارس/ آذار الجاري، بأن هذه الاتصالات قد تُعقد الأسبوع المقبل.الرئيس الفنلندي: أوروبا بحاجة إلى فتح قنوات حوار سياسي مع روسياالكرملين: جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا قد تعقد قريبا
https://sarabic.ae/20260318/الكرملين-لا-نرى-فائدة-من-مشاركة-الدول-الأوروبية-في-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1111615179.html
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب يعلن تقدم كبير في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية تجري بشكل شبه يومي.
وقال ترامب للصحفيين: "إنها تجري بشكل شبه يومي. ونحرز تقدما كبيرا".
وأعرب ترامب عن قناعته بإمكانية التوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، قائلا: "أعتقد أنه سيتم حل النزاع في أوكرانيا".
ومنذ بداية العام 2026، عقدت وفود روسيا وأوكرانيا بمشاركة الولايات المتحدة، 3 جولات من المفاوضات. وكانت آخرها في جنيف يومي 17 و18 فبراير/ شباط الماضي.
ووفقًا لمصدر خاص بـ"سبوتنيك"، لم يوقّع الطرفان على أي وثائق. ولا توجد حتى الآن تفاصيل محددة حول مكان وزمان
الاتصالات الجديدة. وكان ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في 10 مارس/ آذار الجاري، بأن هذه الاتصالات قد تُعقد الأسبوع المقبل.