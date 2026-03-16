الكرملين: جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا قد تعقد قريبا
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأنه "لم يتم الاتفاق بعد على مكان وزمان جولة جديدة من المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية،... 16.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-16T10:33+0000
https://sarabic.ae/20260306/بيسكوف-يرد-بسخرية-على-تهديدات-زيلينسكي-لأوربان-1111134546.html
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأنه "لم يتم الاتفاق بعد على مكان وزمان جولة جديدة من المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، لكن من الممكن عقدها في المستقبل القريب".
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "للأسف، ولأسباب موضوعية، لم يتم الاتفاق بعد على مكان وزمان (جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا)، لكننا نعتقد أنه من الممكن عقدها في المستقبل القريب".
وأضاف أن الكرملين اطّلع على تقارير إعلامية تتحدث عن مزاعم فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اهتمامه بعملية السلام في أوكرانيا، إلا أن تصريحات الرئيس الأمريكي تشير إلى خلاف ذلك.
وسأل الصحفيون بيسكوف عما إذا كان الكرملين قد اطلع على تصريحات صحيفة "فايننشال تايمز"، التي تفيد بأن "عملية السلام في أوكرانيا قد تعثرت بسبب فقدان ترامب لاهتمامه".
وأجاب بيسكوف: "لقد اطلعنا بالفعل على مثل هذه التقارير، بما فيها التقرير الذي أشرتم إليه. ولكن من جهة أخرى، فإن إشارة الرئيس ترامب المتكررة إلى أوكرانيا، في الأيام الأخيرة، توحي بخلاف ذلك. وبناءً على تصريحاته، يبدو أن الرئيس ترامب لم يفقد أي اهتمام".
ومنذ بداية العام 2026، عقدت وفود روسيا وأوكرانيا بمشاركة الولايات المتحدة، 3 جولات من المفاوضات. وكانت آخرها في جنيف يومي 17 و18 فبراير/ شباط الماضي. ووفقًا لمصدر خاص بـ"سبوتنيك"، لم يوقّع الطرفان على أي وثائق. ولا توجد حتى الآن تفاصيل محددة حول مكان وزمان الاتصالات الجديدة. وكان ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في 10 مارس/ آذار الجاري، بأن هذه الاتصالات قد تُعقد الأسبوع المقبل.