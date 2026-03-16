الكرملين: جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا قد تعقد قريبا

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:18 GMT
9 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
09:27 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
14:50 GMT
10 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:00 GMT
17 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:47 GMT
16 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:33 GMT
21 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وإيران ترفضان وقف إطلاق النار.. ومصر تبذل جهودا لخفض التصعيد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
الكرملين: جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا قد تعقد قريبا
الكرملين: جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا قد تعقد قريبا
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأنه "لم يتم الاتفاق بعد على مكان وزمان جولة جديدة من المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية،... 16.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-16T10:33+0000
2026-03-16T10:33+0000
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "للأسف، ولأسباب موضوعية، لم يتم الاتفاق بعد على مكان وزمان (جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا)، لكننا نعتقد أنه من الممكن عقدها في المستقبل القريب".وسأل الصحفيون بيسكوف عما إذا كان الكرملين قد اطلع على تصريحات صحيفة "فايننشال تايمز"، التي تفيد بأن "عملية السلام في أوكرانيا قد تعثرت بسبب فقدان ترامب لاهتمامه".ومنذ بداية العام 2026، عقدت وفود روسيا وأوكرانيا بمشاركة الولايات المتحدة، 3 جولات من المفاوضات. وكانت آخرها في جنيف يومي 17 و18 فبراير/ شباط الماضي. ووفقًا لمصدر خاص بـ"سبوتنيك"، لم يوقّع الطرفان على أي وثائق. ولا توجد حتى الآن تفاصيل محددة حول مكان وزمان الاتصالات الجديدة. وكان ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في 10 مارس/ آذار الجاري، بأن هذه الاتصالات قد تُعقد الأسبوع المقبل.
الكرملين: جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا قد تعقد قريبا

10:33 GMT 16.03.2026
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأنه "لم يتم الاتفاق بعد على مكان وزمان جولة جديدة من المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، لكن من الممكن عقدها في المستقبل القريب".
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "للأسف، ولأسباب موضوعية، لم يتم الاتفاق بعد على مكان وزمان (جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا)، لكننا نعتقد أنه من الممكن عقدها في المستقبل القريب".

وأضاف أن الكرملين اطّلع على تقارير إعلامية تتحدث عن مزاعم فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اهتمامه بعملية السلام في أوكرانيا، إلا أن تصريحات الرئيس الأمريكي تشير إلى خلاف ذلك.

بيسكوف يرد بسخرية على تهديدات زيلينسكي لأوربان
6 مارس, 09:58 GMT
وسأل الصحفيون بيسكوف عما إذا كان الكرملين قد اطلع على تصريحات صحيفة "فايننشال تايمز"، التي تفيد بأن "عملية السلام في أوكرانيا قد تعثرت بسبب فقدان ترامب لاهتمامه".

وأجاب بيسكوف: "لقد اطلعنا بالفعل على مثل هذه التقارير، بما فيها التقرير الذي أشرتم إليه. ولكن من جهة أخرى، فإن إشارة الرئيس ترامب المتكررة إلى أوكرانيا، في الأيام الأخيرة، توحي بخلاف ذلك. وبناءً على تصريحاته، يبدو أن الرئيس ترامب لم يفقد أي اهتمام".

ومنذ بداية العام 2026، عقدت وفود روسيا وأوكرانيا بمشاركة الولايات المتحدة، 3 جولات من المفاوضات. وكانت آخرها في جنيف يومي 17 و18 فبراير/ شباط الماضي. ووفقًا لمصدر خاص بـ"سبوتنيك"، لم يوقّع الطرفان على أي وثائق. ولا توجد حتى الآن تفاصيل محددة حول مكان وزمان الاتصالات الجديدة. وكان ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في 10 مارس/ آذار الجاري، بأن هذه الاتصالات قد تُعقد الأسبوع المقبل.
