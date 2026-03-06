https://sarabic.ae/20260306/بيسكوف-يرد-بسخرية-على-تهديدات-زيلينسكي-لأوربان-1111134546.html
ووجّه زيلينسكي تهديده لرئيس الوزراء المجري، يوم الخميس، بأن عليه أن يلتقي مع عناصر القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك على أثر حجب القرض الأوروبي لأوكرانيا من قبل الجانب المجري.وأعلن أوربان أن المجر لن تقدم تنازلات لأوكرانيا نتيجة حصار أنبوب نفط "دروجبا" من قِبل أوكرانيا، مضيفًا أن المجر ستنتصر على كييف بالقوة.وقال بيسكوف لوكالة "فيستي": "ما زلنا منفتحين على المفاوضات، نحن مهتمون ونتطلع إلى الجولة المقبلة".الكرملين: وضع الغاز في أوروبا يزداد صعوبة يوما بعد يومالكرملين: المجر وسلوفاكيا اللتان تشتريان النفط الروسي تواجهان ابتزازا من كييف
بيسكوف يرد بسخرية على تهديدات زيلينسكي لأوربان
09:58 GMT 06.03.2026 (تم التحديث: 10:54 GMT 06.03.2026)
علّق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بسخرية، على تهديدات فلاديمير زيلينسكي لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن هناك ضرورة لتطبيق المادة الخامسة لدى ميثاق "الناتو" حول الدفاع الجماعي.
ووجّه زيلينسكي تهديده لرئيس الوزراء المجري، يوم الخميس، بأن عليه أن يلتقي مع عناصر القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك على أثر حجب القرض الأوروبي لأوكرانيا من قبل الجانب المجري.
وأعلن أوربان أن المجر لن تقدم تنازلات لأوكرانيا نتيجة حصار أنبوب نفط "دروجبا" من قِبل أوكرانيا، مضيفًا أن المجر ستنتصر على كييف بالقوة.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الخميس، أن "روسيا منفتحة ومهتمة بالتفاوض بشأن أوكرانيا وتنتظر الجولة المقبلة".
وقال بيسكوف لوكالة "فيستي": "ما زلنا منفتحين على المفاوضات، نحن مهتمون ونتطلع إلى الجولة المقبلة".