أمساليوم
بث مباشر
بيسكوف يرد بسخرية على تهديدات زيلينسكي لأوربان
بيسكوف يرد بسخرية على تهديدات زيلينسكي لأوربان
سبوتنيك عربي
علّق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بسخرية، على تهديدات فلاديمير زيلينسكي لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن هناك ضرورة لتطبيق المادة... 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T09:58+0000
2026-03-06T10:54+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108325575_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_82e7d337d1ddc324fe646b0e822fd6f6.jpg
ووجّه زيلينسكي تهديده لرئيس الوزراء المجري، يوم الخميس، بأن عليه أن يلتقي مع عناصر القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك على أثر حجب القرض الأوروبي لأوكرانيا من قبل الجانب المجري.وأعلن أوربان أن المجر لن تقدم تنازلات لأوكرانيا نتيجة حصار أنبوب نفط "دروجبا" من قِبل أوكرانيا، مضيفًا أن المجر ستنتصر على كييف بالقوة.وقال بيسكوف لوكالة "فيستي": "ما زلنا منفتحين على المفاوضات، نحن مهتمون ونتطلع إلى الجولة المقبلة".الكرملين: وضع الغاز في أوروبا يزداد صعوبة يوما بعد يومالكرملين: المجر وسلوفاكيا اللتان تشتريان النفط الروسي تواجهان ابتزازا من كييف
تابعنا عبر
علّق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بسخرية، على تهديدات فلاديمير زيلينسكي لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن هناك ضرورة لتطبيق المادة الخامسة لدى ميثاق "الناتو" حول الدفاع الجماعي.
ووجّه زيلينسكي تهديده لرئيس الوزراء المجري، يوم الخميس، بأن عليه أن يلتقي مع عناصر القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك على أثر حجب القرض الأوروبي لأوكرانيا من قبل الجانب المجري.
وأعلن أوربان أن المجر لن تقدم تنازلات لأوكرانيا نتيجة حصار أنبوب نفط "دروجبا" من قِبل أوكرانيا، مضيفًا أن المجر ستنتصر على كييف بالقوة.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
أوربان: إغلاق أوكرانيا خط النفط "دروجبا" عمل من أعمال قطاع الطرق
07:41 GMT

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الخميس، أن "روسيا منفتحة ومهتمة بالتفاوض بشأن أوكرانيا وتنتظر الجولة المقبلة".

وقال بيسكوف لوكالة "فيستي": "ما زلنا منفتحين على المفاوضات، نحن مهتمون ونتطلع إلى الجولة المقبلة".
الكرملين: وضع الغاز في أوروبا يزداد صعوبة يوما بعد يوم
الكرملين: المجر وسلوفاكيا اللتان تشتريان النفط الروسي تواجهان ابتزازا من كييف
