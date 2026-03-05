الكرملين: وضع الغاز في أوروبا يزداد صعوبة يوما بعد يوم

عربي
أمساليوم
بث مباشر
وقال بيسكوف: "يزداد الوضع صعوبة يومًا بعد يوم بالنسبة للأوروبيين، سواء بالنسبة للمواطنين - من حيث فواتير الطاقة المنزلية - أو بالنسبة للصناعة التي تفقد قدرتها التنافسية مع مرور كل ساعة".وفيما يتعلق بخروج روسيا من سوق الغاز الأوروبية، أوضح: "أكد الرئيس(الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) أمس أن هذا ليس قرارًا، بل هو اقتراح، أو بالأحرى، توجيه للحكومة للنظر في هذه المسألة".أوصى رئيس صندوق الاستمثارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستمثار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، بالتواصل مع قادة الاتحاد الأوروبي في حال انقطاع إمدادات الغاز من روسيا.وتوقّع دميترييف ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل وسط تصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط.وفي وقت سابق من اليوم، ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إمكانية توقف روسيا لإمدادات الغاز إلى الأسواق الأوروبية فورًا، دون انتظار دخول قيود الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ خلال شهر. ووعد بتوجيه الحكومة الروسية للعمل مع الشركات لمعالجة مسألة إمدادات الغاز الروسي إلى الأسواق الواعدة.بوتين خلال اجتماع مع سيارتو: روسيا لا تزال موردا موثوقا للطاقة
تابعنا عبر
أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن "وضع الغاز في أوروبا يزداد صعوبةً على مواطني الاتحاد الأوروبي والصناعة الأوروبية.
وقال بيسكوف: "يزداد الوضع صعوبة يومًا بعد يوم بالنسبة للأوروبيين، سواء بالنسبة للمواطنين - من حيث فواتير الطاقة المنزلية - أو بالنسبة للصناعة التي تفقد قدرتها التنافسية مع مرور كل ساعة".
وحول أن شركات الغاز الروسية على اتصال بممثلي السوق العالمية، قال: "بالطبع، شركات الغاز الروسية على اتصال بجميع ممثلي سوق الغاز العالمية، وهي تراقب الوضع عن كثب، وتفهم مواقع الأسواق المتميزة الجديدة الناشئة".
وفيما يتعلق بخروج روسيا من سوق الغاز الأوروبية، أوضح: "أكد الرئيس(الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) أمس أن هذا ليس قرارًا، بل هو اقتراح، أو بالأحرى، توجيه للحكومة للنظر في هذه المسألة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع رئيس الوزراء المجري في أوربان في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
بوتين وأوربان يناقشان عواقب الصراع في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة
3 مارس, 12:18 GMT
أوصى رئيس صندوق الاستمثارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستمثار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، بالتواصل مع قادة الاتحاد الأوروبي في حال انقطاع إمدادات الغاز من روسيا.

وكتب دميترييف على منصة "إكس": "قد توقف روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا. إذا كانت لديكم أي استفسارات، تواصلوا مع أورسولا (فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية)، وكايا (كالاس، رئيسة الدبلوماسية الأوروبية)، وغيرهما من معارضي روسيا".

وتوقّع دميترييف ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل وسط تصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق من اليوم، ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إمكانية توقف روسيا لإمدادات الغاز إلى الأسواق الأوروبية فورًا، دون انتظار دخول قيود الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ خلال شهر. ووعد بتوجيه الحكومة الروسية للعمل مع الشركات لمعالجة مسألة إمدادات الغاز الروسي إلى الأسواق الواعدة.
بوتين خلال اجتماع مع سيارتو: روسيا لا تزال موردا موثوقا للطاقة
