https://sarabic.ae/20260305/الكرملين-وضع-الغاز-في-أوروبا-يزداد-صعوبة-يوما-بعد-يوم-1111085141.html
الكرملين: وضع الغاز في أوروبا يزداد صعوبة يوما بعد يوم
سبوتنيك عربي
05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T10:03+0000
2026-03-05T10:03+0000
2026-03-05T10:12+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
الكرملين
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4c98c11913df9347f0caa2aac657423.jpg
وقال بيسكوف: "يزداد الوضع صعوبة يومًا بعد يوم بالنسبة للأوروبيين، سواء بالنسبة للمواطنين - من حيث فواتير الطاقة المنزلية - أو بالنسبة للصناعة التي تفقد قدرتها التنافسية مع مرور كل ساعة".وفيما يتعلق بخروج روسيا من سوق الغاز الأوروبية، أوضح: "أكد الرئيس(الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) أمس أن هذا ليس قرارًا، بل هو اقتراح، أو بالأحرى، توجيه للحكومة للنظر في هذه المسألة".أوصى رئيس صندوق الاستمثارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستمثار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، بالتواصل مع قادة الاتحاد الأوروبي في حال انقطاع إمدادات الغاز من روسيا.وتوقّع دميترييف ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل وسط تصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط.وفي وقت سابق من اليوم، ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إمكانية توقف روسيا لإمدادات الغاز إلى الأسواق الأوروبية فورًا، دون انتظار دخول قيود الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ خلال شهر. ووعد بتوجيه الحكومة الروسية للعمل مع الشركات لمعالجة مسألة إمدادات الغاز الروسي إلى الأسواق الواعدة.بوتين خلال اجتماع مع سيارتو: روسيا لا تزال موردا موثوقا للطاقة
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b151bd75b61dda00333c1ce29b9059a8.jpg
الكرملين: وضع الغاز في أوروبا يزداد صعوبة يوما بعد يوم
10:03 GMT 05.03.2026 (تم التحديث: 10:12 GMT 05.03.2026)
وقال بيسكوف: "يزداد الوضع صعوبة يومًا بعد يوم بالنسبة للأوروبيين، سواء بالنسبة للمواطنين - من حيث فواتير الطاقة المنزلية - أو بالنسبة للصناعة التي تفقد قدرتها التنافسية مع مرور كل ساعة".
وحول أن شركات الغاز الروسية على اتصال بممثلي السوق العالمية، قال: "بالطبع، شركات الغاز الروسية على اتصال بجميع ممثلي سوق الغاز العالمية، وهي تراقب الوضع عن كثب، وتفهم مواقع الأسواق المتميزة الجديدة الناشئة".
وفيما يتعلق بخروج روسيا من سوق الغاز الأوروبية، أوضح: "أكد الرئيس(الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) أمس أن هذا ليس قرارًا، بل هو اقتراح، أو بالأحرى، توجيه للحكومة للنظر في هذه المسألة".
أوصى رئيس صندوق الاستمثارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستمثار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، بالتواصل مع قادة الاتحاد الأوروبي في حال انقطاع إمدادات الغاز من روسيا.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "قد توقف روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا. إذا كانت لديكم أي استفسارات، تواصلوا مع أورسولا (فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية)، وكايا (كالاس، رئيسة الدبلوماسية الأوروبية)، وغيرهما من معارضي روسيا".
وتوقّع دميترييف ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل وسط تصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق من اليوم، ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إمكانية توقف روسيا لإمدادات الغاز إلى الأسواق الأوروبية فورًا، دون انتظار دخول قيود الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ خلال شهر. ووعد بتوجيه الحكومة الروسية للعمل مع الشركات لمعالجة مسألة إمدادات الغاز الروسي إلى الأسواق الواعدة.