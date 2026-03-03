https://sarabic.ae/20260303/بوتين-وأوربان-يناقشان-عواقب-الصراع-في-الشرق-الأوسط-1110985750.html

بوتين وأوربان يناقشان عواقب الصراع في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة

بوتين وأوربان يناقشان عواقب الصراع في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة

سبوتنيك عربي

أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تأثير الصراع في... 03.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-03T12:18+0000

2026-03-03T12:18+0000

2026-03-03T12:24+0000

روسيا

المجر

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090514860_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_4b4959611d2aa3b7f88b003341700dce.jpg

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية: "ناقش بوتين وأوربان ازدياد حدة التوتر حول إيران ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها، بما في ذلك العواقب المحتملة لسوق الطاقة العالمية".وتبادل بوتين وأوربان الآراء بشأن أوكرانيا، وبحثت المناقشات موضوع المدنيين المجريين، الذين تم تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، والذين أسرتهم القوات الروسية.وأشار بوتين إلى التزام بودابست بتسوية الصراع في أوكرانيا، واتباع سياسة مستقلة بها، واتفق الزعيمان على مواصلة الحوار.وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية شاملة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وصرح الريئس الأمريكي دونالد ترامب، أن نيته هي تدمير الأسطول الإيراني وصناعتها الدفاعية، كما دعا مواطني البلاد إلى إسقاط النظام.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وشدد بوتين على أن عدوان ولايات متحدة وإسرائيل أدّت إلى تقويض مفاوضات بشأن برنامج إيران الذري، ودعا الرئيس الروسي الطرفين لعودة للحوار. ووفقًا له، ستبذل موسكو كل جهودها لتسوية الوضع في المنطقة. وناقش بوتين سبل حال الصراع مع زعماء المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة، قطر وبحرين.لافروف: الحرب على إيران تشجع دول الجوار على تطوير أسلحة نووية"قطر للطاقة" توقف إنتاج بعض صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية

https://sarabic.ae/20260303/الكرملين-بوتين-يبذل-كل-جهد-ممكن-للمساعدة-في-تخفيف-التوترات-بالشرق-الأوسط-1110978382.html

المجر

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, المجر, إيران