https://sarabic.ae/20260303/بوتين-وأوربان-يناقشان-عواقب-الصراع-في-الشرق-الأوسط-1110985750.html
بوتين وأوربان يناقشان عواقب الصراع في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة
بوتين وأوربان يناقشان عواقب الصراع في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تأثير الصراع في... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T12:18+0000
2026-03-03T12:18+0000
2026-03-03T12:24+0000
روسيا
المجر
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090514860_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_4b4959611d2aa3b7f88b003341700dce.jpg
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية: "ناقش بوتين وأوربان ازدياد حدة التوتر حول إيران ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها، بما في ذلك العواقب المحتملة لسوق الطاقة العالمية".وتبادل بوتين وأوربان الآراء بشأن أوكرانيا، وبحثت المناقشات موضوع المدنيين المجريين، الذين تم تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، والذين أسرتهم القوات الروسية.وأشار بوتين إلى التزام بودابست بتسوية الصراع في أوكرانيا، واتباع سياسة مستقلة بها، واتفق الزعيمان على مواصلة الحوار.وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية شاملة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وصرح الريئس الأمريكي دونالد ترامب، أن نيته هي تدمير الأسطول الإيراني وصناعتها الدفاعية، كما دعا مواطني البلاد إلى إسقاط النظام.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وشدد بوتين على أن عدوان ولايات متحدة وإسرائيل أدّت إلى تقويض مفاوضات بشأن برنامج إيران الذري، ودعا الرئيس الروسي الطرفين لعودة للحوار. ووفقًا له، ستبذل موسكو كل جهودها لتسوية الوضع في المنطقة. وناقش بوتين سبل حال الصراع مع زعماء المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة، قطر وبحرين.لافروف: الحرب على إيران تشجع دول الجوار على تطوير أسلحة نووية"قطر للطاقة" توقف إنتاج بعض صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية
https://sarabic.ae/20260303/الكرملين-بوتين-يبذل-كل-جهد-ممكن-للمساعدة-في-تخفيف-التوترات-بالشرق-الأوسط-1110978382.html
المجر
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090514860_110:0:2839:2047_1920x0_80_0_0_747ae26e57c6df7394baf7f3589a5cde.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, المجر, إيران
بوتين وأوربان يناقشان عواقب الصراع في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة
12:18 GMT 03.03.2026 (تم التحديث: 12:24 GMT 03.03.2026)
أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تأثير الصراع في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية: "ناقش بوتين وأوربان ازدياد حدة التوتر حول إيران ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها، بما في ذلك العواقب المحتملة لسوق الطاقة العالمية".
وتبادل بوتين وأوربان الآراء بشأن أوكرانيا، وبحثت المناقشات موضوع المدنيين المجريين، الذين تم تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، والذين أسرتهم القوات الروسية.
وأشار بوتين إلى التزام بودابست بتسوية الصراع في أوكرانيا، واتباع سياسة مستقلة بها، واتفق الزعيمان على مواصلة الحوار.
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية شاملة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وصرح الريئس الأمريكي دونالد ترامب، أن نيته هي تدمير الأسطول الإيراني وصناعتها الدفاعية، كما دعا مواطني البلاد إلى إسقاط النظام.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش. ونقلا عن معلومات الهلال الأحمر، ارتفع عدد ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران إلى 787 قتيلًا
.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة
. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وشدد بوتين على أن عدوان ولايات متحدة وإسرائيل أدّت إلى تقويض مفاوضات بشأن برنامج إيران الذري، ودعا الرئيس الروسي الطرفين لعودة للحوار. ووفقًا له، ستبذل موسكو كل جهودها لتسوية الوضع في المنطقة. وناقش بوتين سبل حال الصراع مع زعماء المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة، قطر وبحرين.