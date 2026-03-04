بوتين خلال اجتماع مع سيارتو: روسيا لا تزال موردا موثوقا للطاقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260304/بوتين-خلال-اجتماع-مع-سيارتو--روسيا-لا-تزال-موردا-موثوقا-للطاقة-1111054436.html
بوتين خلال اجتماع مع سيارتو: روسيا لا تزال موردا موثوقا للطاقة
بوتين خلال اجتماع مع سيارتو: روسيا لا تزال موردا موثوقا للطاقة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تزال موردا موثوقا للطاقة، مشيرا إلى التطور الإيجابي للعلاقات بين روسيا والمجر في قطاع الطاقة،... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T16:27+0000
2026-03-04T16:55+0000
روسيا
المجر
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111054833_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_8a4139940bc225ea6e1b4bbc8fd4fea6.jpg
وقال بوتين خلال اجتماعه مع وزير الخارحية المجري، بيتر سيارتو في الكرملين: "بشكل عام، العلاقات مستقرة وتتطور بشكل إيجابي، بما في ذلك قضايا سياسة الطاقة، بما في ذلك الهيدروكربونات، ومشروعنا الرائد - محطة "باكش" النووية".وتوجه بوتين لسيارتو بالقول، "إن المجر قلقة للغاية بشأن الوضع في أسواق الغاز العالمية والأوروبية، وإن روسيا مستعدة لمناقشة هذه المسألة".وتابع: "كل ما يعتمد علينا، كنا دائماً ننفذ جميع التزاماتنا، وبالطبع نعتزم ومستعدون للقيام بذلك مستقبلاً. ليس كل شيء يعتمد علينا، لكنني أكرر، لقد كنا دائماً موردين موثوقين".وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المجر مهتمة بتأمين إمدادات مستقرة وموثوقة من الغاز والمواد الهيدروكربونية من روسيا.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، التقى بوتين بوزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في الكرملين، وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثات ستتناول أيضا عرقلة نظام كييف لإمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا".وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، والنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، شاركوا في الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية المجري بيتر سيارتو.
https://sarabic.ae/20260304/الكرملين-المجر-وسلوفاكيا-اللتين-تشتريان-النفط-الروسي-تواجهان-ابتزازا-من-كييف-1111029394.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111054833_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_bec4d65616f780d7444e17f22e833c43.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, المجر, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, المجر, العالم, أخبار العالم الآن

بوتين خلال اجتماع مع سيارتو: روسيا لا تزال موردا موثوقا للطاقة

16:27 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 16:55 GMT 04.03.2026)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع وزير الخارحية المجري، بيتر سيارتو في الكرملين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع وزير الخارحية المجري، بيتر سيارتو في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تزال موردا موثوقا للطاقة، مشيرا إلى التطور الإيجابي للعلاقات بين روسيا والمجر في قطاع الطاقة، بما في ذلك التعاون في محطة "باكش" النووية.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع وزير الخارحية المجري، بيتر سيارتو في الكرملين: "بشكل عام، العلاقات مستقرة وتتطور بشكل إيجابي، بما في ذلك قضايا سياسة الطاقة، بما في ذلك الهيدروكربونات، ومشروعنا الرائد - محطة "باكش" النووية".

واضاف بوتين: "العلاقات (بين روسيا والمجر) مستقرة وتتطور في اتجاه إيجابي".

وتوجه بوتين لسيارتو بالقول، "إن المجر قلقة للغاية بشأن الوضع في أسواق الغاز العالمية والأوروبية، وإن روسيا مستعدة لمناقشة هذه المسألة".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
الكرملين: المجر وسلوفاكيا اللتان تشتريان النفط الروسي تواجهان ابتزازا من كييف
10:35 GMT
وتابع: "كل ما يعتمد علينا، كنا دائماً ننفذ جميع التزاماتنا، وبالطبع نعتزم ومستعدون للقيام بذلك مستقبلاً. ليس كل شيء يعتمد علينا، لكنني أكرر، لقد كنا دائماً موردين موثوقين".
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المجر مهتمة بتأمين إمدادات مستقرة وموثوقة من الغاز والمواد الهيدروكربونية من روسيا.
وقال: "سيادة الرئيس، كما تعلمون، فإن أوكرانيا تعرقل خط أنابيب "دروجبا" المتجه إلى المجر منذ عدة أسابيع. إنهم يعرقلون إمدادات النفط بناءً على قرار سياسي. ولذلك، فإننا مهتمون بضمان استمرار إمدادات الغاز والمواد الهيدروكربونية بشكل موثوق ومستقر".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، التقى بوتين بوزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في الكرملين، وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثات ستتناول أيضا عرقلة نظام كييف لإمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، والنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، شاركوا في الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية المجري بيتر سيارتو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала