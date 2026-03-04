https://sarabic.ae/20260304/بوتين-خلال-اجتماع-مع-سيارتو--روسيا-لا-تزال-موردا-موثوقا-للطاقة-1111054436.html
بوتين خلال اجتماع مع سيارتو: روسيا لا تزال موردا موثوقا للطاقة
بوتين خلال اجتماع مع سيارتو: روسيا لا تزال موردا موثوقا للطاقة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تزال موردا موثوقا للطاقة، مشيرا إلى التطور الإيجابي للعلاقات بين روسيا والمجر في قطاع الطاقة،... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T16:27+0000
2026-03-04T16:27+0000
2026-03-04T16:55+0000
روسيا
المجر
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111054833_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_8a4139940bc225ea6e1b4bbc8fd4fea6.jpg
وقال بوتين خلال اجتماعه مع وزير الخارحية المجري، بيتر سيارتو في الكرملين: "بشكل عام، العلاقات مستقرة وتتطور بشكل إيجابي، بما في ذلك قضايا سياسة الطاقة، بما في ذلك الهيدروكربونات، ومشروعنا الرائد - محطة "باكش" النووية".وتوجه بوتين لسيارتو بالقول، "إن المجر قلقة للغاية بشأن الوضع في أسواق الغاز العالمية والأوروبية، وإن روسيا مستعدة لمناقشة هذه المسألة".وتابع: "كل ما يعتمد علينا، كنا دائماً ننفذ جميع التزاماتنا، وبالطبع نعتزم ومستعدون للقيام بذلك مستقبلاً. ليس كل شيء يعتمد علينا، لكنني أكرر، لقد كنا دائماً موردين موثوقين".وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المجر مهتمة بتأمين إمدادات مستقرة وموثوقة من الغاز والمواد الهيدروكربونية من روسيا.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، التقى بوتين بوزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في الكرملين، وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثات ستتناول أيضا عرقلة نظام كييف لإمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا".وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، والنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، شاركوا في الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية المجري بيتر سيارتو.
https://sarabic.ae/20260304/الكرملين-المجر-وسلوفاكيا-اللتين-تشتريان-النفط-الروسي-تواجهان-ابتزازا-من-كييف-1111029394.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111054833_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_bec4d65616f780d7444e17f22e833c43.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, المجر, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, المجر, العالم, أخبار العالم الآن
بوتين خلال اجتماع مع سيارتو: روسيا لا تزال موردا موثوقا للطاقة
16:27 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 16:55 GMT 04.03.2026)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تزال موردا موثوقا للطاقة، مشيرا إلى التطور الإيجابي للعلاقات بين روسيا والمجر في قطاع الطاقة، بما في ذلك التعاون في محطة "باكش" النووية.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع وزير الخارحية المجري، بيتر سيارتو في الكرملين: "بشكل عام، العلاقات مستقرة وتتطور بشكل إيجابي، بما في ذلك قضايا سياسة الطاقة، بما في ذلك الهيدروكربونات، ومشروعنا الرائد - محطة "باكش" النووية".
واضاف بوتين: "العلاقات (بين روسيا والمجر) مستقرة وتتطور في اتجاه إيجابي".
وتوجه بوتين لسيارتو بالقول، "إن المجر قلقة للغاية بشأن الوضع في أسواق الغاز العالمية والأوروبية، وإن روسيا مستعدة لمناقشة هذه المسألة".
وتابع: "كل ما يعتمد علينا، كنا دائماً ننفذ جميع التزاماتنا، وبالطبع نعتزم ومستعدون للقيام بذلك مستقبلاً. ليس كل شيء يعتمد علينا، لكنني أكرر، لقد كنا دائماً موردين موثوقين".
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المجر مهتمة بتأمين إمدادات مستقرة وموثوقة من الغاز والمواد الهيدروكربونية من روسيا.
وقال: "سيادة الرئيس، كما تعلمون، فإن أوكرانيا تعرقل خط أنابيب "دروجبا" المتجه إلى المجر منذ عدة أسابيع. إنهم يعرقلون إمدادات النفط بناءً على قرار سياسي. ولذلك، فإننا مهتمون بضمان استمرار إمدادات الغاز والمواد الهيدروكربونية بشكل موثوق ومستقر".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، التقى بوتين بوزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في الكرملين، وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثات ستتناول أيضا عرقلة نظام كييف لإمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، والنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، شاركوا في الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية المجري بيتر سيارتو.