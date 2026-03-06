أوربان: إغلاق أوكرانيا خط النفط "دروجبا" عمل من أعمال قطاع الطرق

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
أوربان: إغلاق أوكرانيا خط النفط "دروجبا" عمل من أعمال قطاع الطرق
أوربان: إغلاق أوكرانيا خط النفط "دروجبا" عمل من أعمال قطاع الطرق
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن إغلاق أوكرانيا خط النفط "دروجبا" ليس إلا "عمل من أعمال قطاع الطرق". 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T07:41+0000
2026-03-06T07:41+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:301:2048:1453_1920x0_80_0_0_e616dec2bd75f7406eccc5eac22fcd41.jpg
وقال أوربان: "لقد أخذت أوكرانيا على نفسها التزاما بموجب معاهدة دولية، هذا سلوك قطاع طرق، هم يأخذون على عاتقهم التزامات دولية بموجب اتفاق دولي، وبعد ذلك لا ينفذوه، حتى يبتزوا المجر، هذا عمل من أعمال قطاع طرق الدولة، وهذا ما يحدث اليوم، وعلينا إيجاد الحلول المناسبة لذلك".وكان قد صرّح وزير الخارجية المجري فيكتور أوربان، في وقت سابق، أن "المجر لن تتنازل لأوكرانيا بشأن خط أنابيب "دروجبا" وكييف ستهزم بالقوة".وأضاف أن "بلاده لن تدخل في أي اتفاقيات أو تسويات، بل ستهزم أوكرانيا، ستكسر المجر الحصار النفطي وتجبر الأوكرانيين على استئناف الإمدادات. ليس عن طريق صفقة، ولا اتفاق، ولا تنازل، بل بالقوة".الخارجية الإيرانية: الأمريكيون يتصرفون كـ"ألمانيا النازية"
صرّح وزير الخارجية المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن إغلاق أوكرانيا خط النفط "دروجبا" ليس إلا "عمل من أعمال قطاع الطرق".
وقال أوربان: "لقد أخذت أوكرانيا على نفسها التزاما بموجب معاهدة دولية، هذا سلوك قطاع طرق، هم يأخذون على عاتقهم التزامات دولية بموجب اتفاق دولي، وبعد ذلك لا ينفذوه، حتى يبتزوا المجر، هذا عمل من أعمال قطاع طرق الدولة، وهذا ما يحدث اليوم، وعلينا إيجاد الحلول المناسبة لذلك".
وأضاف: "لقد أوقفنا إمدادات البنزين إلى أوكرانيا ولن نزوّدها أيضا بوقود الديزل، لكننا سنواصل تزويدها بالكهرباء، كما سنعلّق الإمدادات الحيوية لأوكرانيا عبر المجر حتى توافق أوكرانيا على السماح بإمدادات النفط (تشغيل خط أنابيب دروجبا)".
عسكري من فوج البنادق الآلية التابع للحرس الـ 1430 التابع للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا: سنأخذ المخاطر الناشئة بالاعتبار على خلفية الخطاب النووي في أوروبا
أمس, 14:18 GMT
وكان قد صرّح وزير الخارجية المجري فيكتور أوربان، في وقت سابق، أن "المجر لن تتنازل لأوكرانيا بشأن خط أنابيب "دروجبا" وكييف ستهزم بالقوة".
وقال أوربان، خلال اجتماع لغرفة التجارة والصناعة المجرية: "لدينا موارد سياسية ومالية، وسنستخدمها لممارسة ضغط غير مشروط على الأوكرانيين لاستئناف تشغيل خط أنابيب "دروجبا" في أقرب وقت ممكن، أريد أن أوضح أننا سننتصر هنا، وسننتصر بالقوة".
وأضاف أن "بلاده لن تدخل في أي اتفاقيات أو تسويات، بل ستهزم أوكرانيا، ستكسر المجر الحصار النفطي وتجبر الأوكرانيين على استئناف الإمدادات. ليس عن طريق صفقة، ولا اتفاق، ولا تنازل، بل بالقوة".
