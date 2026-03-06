https://sarabic.ae/20260306/أوربان-إغلاق-أوكرانيا-خط-النفط-دروجبا-عمل-من-أعمال-قطاع-الطرق-1111130397.html
أوربان: إغلاق أوكرانيا خط النفط "دروجبا" عمل من أعمال قطاع الطرق
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن إغلاق أوكرانيا خط النفط "دروجبا" ليس إلا "عمل من أعمال قطاع الطرق". 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T07:41+0000
2026-03-06T07:41+0000
2026-03-06T07:41+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:301:2048:1453_1920x0_80_0_0_e616dec2bd75f7406eccc5eac22fcd41.jpg
وقال أوربان: "لقد أخذت أوكرانيا على نفسها التزاما بموجب معاهدة دولية، هذا سلوك قطاع طرق، هم يأخذون على عاتقهم التزامات دولية بموجب اتفاق دولي، وبعد ذلك لا ينفذوه، حتى يبتزوا المجر، هذا عمل من أعمال قطاع طرق الدولة، وهذا ما يحدث اليوم، وعلينا إيجاد الحلول المناسبة لذلك".وكان قد صرّح وزير الخارجية المجري فيكتور أوربان، في وقت سابق، أن "المجر لن تتنازل لأوكرانيا بشأن خط أنابيب "دروجبا" وكييف ستهزم بالقوة".وأضاف أن "بلاده لن تدخل في أي اتفاقيات أو تسويات، بل ستهزم أوكرانيا، ستكسر المجر الحصار النفطي وتجبر الأوكرانيين على استئناف الإمدادات. ليس عن طريق صفقة، ولا اتفاق، ولا تنازل، بل بالقوة".
https://sarabic.ae/20260305/روسيا-سنأخذ-المخاطر-الناشئة-بالاعتبار-على-خلفية-الخطاب-النووي-في-أوروبا-1111098364.html
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:109:2048:1645_1920x0_80_0_0_8141a72099051cd711268c760a96dab6.jpg
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
أوربان: إغلاق أوكرانيا خط النفط "دروجبا" عمل من أعمال قطاع الطرق
وقال أوربان: "لقد أخذت أوكرانيا على نفسها التزاما بموجب معاهدة دولية، هذا سلوك قطاع طرق، هم يأخذون على عاتقهم التزامات دولية بموجب اتفاق دولي، وبعد ذلك لا ينفذوه، حتى يبتزوا المجر، هذا عمل من أعمال قطاع طرق الدولة، وهذا ما يحدث اليوم، وعلينا إيجاد الحلول المناسبة لذلك".
وأضاف: "لقد أوقفنا إمدادات البنزين إلى أوكرانيا ولن نزوّدها أيضا بوقود الديزل، لكننا سنواصل تزويدها بالكهرباء، كما سنعلّق الإمدادات الحيوية لأوكرانيا عبر المجر حتى توافق أوكرانيا على السماح بإمدادات النفط (تشغيل خط أنابيب دروجبا)".
وكان قد صرّح وزير الخارجية المجري فيكتور أوربان، في وقت سابق، أن "المجر لن تتنازل لأوكرانيا بشأن خط أنابيب "دروجبا" وكييف ستهزم بالقوة".
وقال أوربان، خلال اجتماع لغرفة التجارة والصناعة المجرية: "لدينا موارد سياسية ومالية، وسنستخدمها لممارسة ضغط غير مشروط على الأوكرانيين لاستئناف تشغيل خط أنابيب "دروجبا" في أقرب وقت ممكن، أريد أن أوضح أننا سننتصر هنا، وسننتصر بالقوة".
وأضاف أن "بلاده لن تدخل في أي اتفاقيات أو تسويات، بل ستهزم أوكرانيا، ستكسر المجر الحصار النفطي وتجبر الأوكرانيين على استئناف الإمدادات. ليس عن طريق صفقة، ولا اتفاق، ولا تنازل، بل بالقوة".