الخارجية الإيرانية: الأمريكيون يتصرفون كـ"ألمانيا النازية"
صرّح نائب وزير الخرجية الإيراني خطيب زاده، في تعليق منه على الهجوم على السفينة الإيرانية في المحيط الهندي، أن "الأمريكيين يتصرفون كألمانيا النازية"، وأن إيران...
وقال خطيب زاده على هامش منتدى "حوار رايسينا 2026": "إنها كانت غير مسلحة (السفينة الإيرانية التي تم إغراقها من قبل الولايات المتحدة) وخالية من الركاب، وشاركت في مناورات احتفالية بدعوة من الهند"، وشبّه تصرفات الولايات المتحدة بألمانيا النازية التي هاجمت سفنًا غير مسلحة بعيدًا عن مناطق القتال.وأضاف: "إيران تعيش حالة حرب شاملة، نحن نتعرض لهجوم، غزو من الأمريكيين والإسرائيليين... مواطنونا يتعرضون لقصف جوي مكثف ومتواصل، طهران تتعرض لهجوم مستمر". وحذر من أن "تصرفات الولايات المتحدة، بما في ذلك اغتيال رئيس دولة آخر، تهدد الأعراف الدبلوماسية العالمية". وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.رئيس الأركان الإسرائيلي: انتقلنا إلى مرحلة جديدة في الحرب ولدينا الكثير من المفاجآت
صرّح نائب وزير الخرجية الإيراني خطيب زاده، في تعليق منه على الهجوم على السفينة الإيرانية في المحيط الهندي، أن "الأمريكيين يتصرفون كألمانيا النازية"، وأن إيران تعيش حالة حرب شاملة.
وقال خطيب زاده على هامش منتدى "حوار رايسينا 2026": "إنها كانت غير مسلحة (السفينة الإيرانية التي تم إغراقها من قبل الولايات المتحدة) وخالية من الركاب، وشاركت في مناورات احتفالية بدعوة من الهند"، وشبّه تصرفات الولايات المتحدة بألمانيا النازية التي هاجمت سفنًا غير مسلحة بعيدًا عن مناطق القتال.
وأكد على: "ضرورة عدم إفلات قتلى البحارة الإيرانيين الشباب من العقاب".
وأضاف: "إيران تعيش حالة حرب شاملة، نحن نتعرض لهجوم، غزو من الأمريكيين والإسرائيليين... مواطنونا يتعرضون لقصف جوي مكثف ومتواصل، طهران تتعرض لهجوم مستمر".
ووصف نائب الوزير، الصراع بأنه "إجراء مضاد ضروري للفظائع الخارجية"، ودعا العالم إلى "عدم الانتقائية في تطبيق القانون الدولي".
وحذر من أن "تصرفات الولايات المتحدة، بما في ذلك اغتيال رئيس دولة آخر، تهدد الأعراف الدبلوماسية العالمية".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.