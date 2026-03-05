https://sarabic.ae/20260305/روسيا-سنأخذ-المخاطر-الناشئة-بالاعتبار-على-خلفية-الخطاب-النووي-في-أوروبا-1111098364.html
روسيا: سنأخذ المخاطر الناشئة بالاعتبار على خلفية الخطاب النووي في أوروبا
أكد المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، أن روسيا تأخذ المخاطر الجديدة في الاعتبار ضمن خططها العسكرية، وذلك... 05.03.2026, سبوتنيك عربي
وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بأن بريطانيا وفرنسا تستعدان لتزويد أوكرانيا بالسلاح النووي.
ووفقًا لجهاز الاستخبارات، تهدف خطة الدول الأوروبية إلى تمكين كييف من الحصول على شروط أكثر ملاءمة لإنهاء الأعمال القتالية، إذا امتلكت قنبلة ذرية أو على الأقل ما يعرف بـ "القنبلة القذرة".
أكد المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، أن روسيا تأخذ المخاطر الجديدة في الاعتبار ضمن خططها العسكرية، وذلك على خلفية التصعيد في الخطاب النووي داخل أوروبا.
وقال بوليانسكي، خلال اجتماع المجلس الدائم للمنظمة: "روسيا تظل ملتزمة بسياسة نووية مسؤولة وتدعو إلى منع سباق التسلح. لكننا سنكون ملزمين بأخذ المخاطر الجديدة الناشئة في الاعتبار ضمن خططنا العسكرية".
وأضاف بوليانسكي أن موسكو حصلت على تأكيد جديد بأن الرعاة الأوروبيين لزيلينسكي، وتحديداً باريس، مصممون على عدم التوقف عند أي حد لتعزيز مواقع حلفائهم الأوكرانيين في ميدان المعركة.
وأشار إلى أن الدول الغربية تتغاضى عن جرائم كييف ضد المدنيين الروس.
وقال بوليانسكي: "بالنسبة لزملائنا الغربيين، يبدو الأمر وكأن شيئا لم يكن. لطالما أدركنا أنهم غير مهتمين أساسا بالجرائم المرتكبة ضد الشعب الروسي. كما أنهم يحاولون تجاهل تحذيراتنا من أن دعمهم الأعمى للحكومة الأوكرانية الحالية لا يقوض قيمهم فحسب، بل يجلب الكارثة على أنفسهم أيضًا. ولكن دون جدوى".
وأشار إلى أن الداعمين الغربيين لفلاديمير زيلينسكي، الذين يواصلون تزويده بالأسلحة، "يتواطؤون بشكل متزايد مع جرائم الجيش الأوكراني ضد المدنيين".
وأوضح بوليانسكي بأن 153 مدنيًا كانوا ضحايا قصف القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الممتد من 23 شباط/فبراير إلى 1 آذار/مارس فقط، منهم 22 قتيلاً و131 جريحًا بدرجات متفاوتة، بينهم طفل واحد.
وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بأن بريطانيا وفرنسا تستعدان لتزويد أوكرانيا بالسلاح النووي.
ووفقًا لجهاز الاستخبارات، تهدف خطة الدول الأوروبية إلى تمكين كييف من الحصول على شروط أكثر ملاءمة لإنهاء الأعمال القتالية، إذا امتلكت قنبلة ذرية أو على الأقل ما يعرف بـ "القنبلة القذرة".