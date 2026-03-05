روسيا: سنأخذ المخاطر الناشئة بالاعتبار على خلفية الخطاب النووي في أوروبا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
روسيا: سنأخذ المخاطر الناشئة بالاعتبار على خلفية الخطاب النووي في أوروبا
روسيا: سنأخذ المخاطر الناشئة بالاعتبار على خلفية الخطاب النووي في أوروبا
سبوتنيك عربي
أكد المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، أن روسيا تأخذ المخاطر الجديدة في الاعتبار ضمن خططها العسكرية، وذلك... 05.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال بوليانسكي، خلال اجتماع المجلس الدائم للمنظمة: "روسيا تظل ملتزمة بسياسة نووية مسؤولة وتدعو إلى منع سباق التسلح. لكننا سنكون ملزمين بأخذ المخاطر الجديدة الناشئة في الاعتبار ضمن خططنا العسكرية".وأشار إلى أن الدول الغربية تتغاضى عن جرائم كييف ضد المدنيين الروس.وأشار إلى أن الداعمين الغربيين لفلاديمير زيلينسكي، الذين يواصلون تزويده بالأسلحة، "يتواطؤون بشكل متزايد مع جرائم الجيش الأوكراني ضد المدنيين".وأوضح بوليانسكي بأن 153 مدنيًا كانوا ضحايا قصف القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الممتد من 23 شباط/فبراير إلى 1 آذار/مارس فقط، منهم 22 قتيلاً و131 جريحًا بدرجات متفاوتة، بينهم طفل واحد.ووفقًا لجهاز الاستخبارات، تهدف خطة الدول الأوروبية إلى تمكين كييف من الحصول على شروط أكثر ملاءمة لإنهاء الأعمال القتالية، إذا امتلكت قنبلة ذرية أو على الأقل ما يعرف بـ "القنبلة القذرة".
سبوتنيك عربي
روسيا: سنأخذ المخاطر الناشئة بالاعتبار على خلفية الخطاب النووي في أوروبا

عسكري من فوج البنادق الآلية التابع للحرس الـ 1430 التابع للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عسكري من فوج البنادق الآلية التابع للحرس الـ 1430 التابع للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أكد المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، أن روسيا تأخذ المخاطر الجديدة في الاعتبار ضمن خططها العسكرية، وذلك على خلفية التصعيد في الخطاب النووي داخل أوروبا.
وقال بوليانسكي، خلال اجتماع المجلس الدائم للمنظمة: "روسيا تظل ملتزمة بسياسة نووية مسؤولة وتدعو إلى منع سباق التسلح. لكننا سنكون ملزمين بأخذ المخاطر الجديدة الناشئة في الاعتبار ضمن خططنا العسكرية".

وأضاف بوليانسكي أن موسكو حصلت على تأكيد جديد بأن الرعاة الأوروبيين لزيلينسكي، وتحديداً باريس، مصممون على عدم التوقف عند أي حد لتعزيز مواقع حلفائهم الأوكرانيين في ميدان المعركة.

وأشار إلى أن الدول الغربية تتغاضى عن جرائم كييف ضد المدنيين الروس.

وقال بوليانسكي: "بالنسبة لزملائنا الغربيين، يبدو الأمر وكأن شيئا لم يكن. لطالما أدركنا أنهم غير مهتمين أساسا بالجرائم المرتكبة ضد الشعب الروسي. كما أنهم يحاولون تجاهل تحذيراتنا من أن دعمهم الأعمى للحكومة الأوكرانية الحالية لا يقوض قيمهم فحسب، بل يجلب الكارثة على أنفسهم أيضًا. ولكن دون جدوى".

وأشار إلى أن الداعمين الغربيين لفلاديمير زيلينسكي، الذين يواصلون تزويده بالأسلحة، "يتواطؤون بشكل متزايد مع جرائم الجيش الأوكراني ضد المدنيين".
وأوضح بوليانسكي بأن 153 مدنيًا كانوا ضحايا قصف القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الممتد من 23 شباط/فبراير إلى 1 آذار/مارس فقط، منهم 22 قتيلاً و131 جريحًا بدرجات متفاوتة، بينهم طفل واحد.

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بأن بريطانيا وفرنسا تستعدان لتزويد أوكرانيا بالسلاح النووي.

ووفقًا لجهاز الاستخبارات، تهدف خطة الدول الأوروبية إلى تمكين كييف من الحصول على شروط أكثر ملاءمة لإنهاء الأعمال القتالية، إذا امتلكت قنبلة ذرية أو على الأقل ما يعرف بـ "القنبلة القذرة".
