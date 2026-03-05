https://sarabic.ae/20260305/روسيا-سنأخذ-المخاطر-الناشئة-بالاعتبار-على-خلفية-الخطاب-النووي-في-أوروبا-1111098364.html

روسيا: سنأخذ المخاطر الناشئة بالاعتبار على خلفية الخطاب النووي في أوروبا

روسيا: سنأخذ المخاطر الناشئة بالاعتبار على خلفية الخطاب النووي في أوروبا

سبوتنيك عربي

أكد المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، أن روسيا تأخذ المخاطر الجديدة في الاعتبار ضمن خططها العسكرية، وذلك... 05.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-05T14:18+0000

2026-03-05T14:18+0000

2026-03-05T14:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093999980_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88b38daf4930888168f8cce76b08c871.jpg

وقال بوليانسكي، خلال اجتماع المجلس الدائم للمنظمة: "روسيا تظل ملتزمة بسياسة نووية مسؤولة وتدعو إلى منع سباق التسلح. لكننا سنكون ملزمين بأخذ المخاطر الجديدة الناشئة في الاعتبار ضمن خططنا العسكرية".وأشار إلى أن الدول الغربية تتغاضى عن جرائم كييف ضد المدنيين الروس.وأشار إلى أن الداعمين الغربيين لفلاديمير زيلينسكي، الذين يواصلون تزويده بالأسلحة، "يتواطؤون بشكل متزايد مع جرائم الجيش الأوكراني ضد المدنيين".وأوضح بوليانسكي بأن 153 مدنيًا كانوا ضحايا قصف القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الممتد من 23 شباط/فبراير إلى 1 آذار/مارس فقط، منهم 22 قتيلاً و131 جريحًا بدرجات متفاوتة، بينهم طفل واحد.ووفقًا لجهاز الاستخبارات، تهدف خطة الدول الأوروبية إلى تمكين كييف من الحصول على شروط أكثر ملاءمة لإنهاء الأعمال القتالية، إذا امتلكت قنبلة ذرية أو على الأقل ما يعرف بـ "القنبلة القذرة".

https://sarabic.ae/20260305/الكرملين-روسيا-منفتحة-ومهتمة-بالتفاوض-بشأن-أوكرانيا-وتنتظر-الجولة-القادمة-1111096804.html

https://sarabic.ae/20260304/بولندا-تعارض-إرسال-قوات-الناتو-إلى-أوكرانيا-1111070420.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن