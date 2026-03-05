https://sarabic.ae/20260305/الكرملين-روسيا-منفتحة-ومهتمة-بالتفاوض-بشأن-أوكرانيا-وتنتظر-الجولة-القادمة-1111096804.html
الكرملين: روسيا منفتحة ومهتمة بالتفاوض بشأن أوكرانيا وتنتظر الجولة القادمة
الكرملين: روسيا منفتحة ومهتمة بالتفاوض بشأن أوكرانيا وتنتظر الجولة القادمة
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "روسيا منفتحة ومهتمة بالتفاوض بشأن أوكرانيا وتنتظر الجولة القادمة". 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T13:40+0000
2026-03-05T13:40+0000
2026-03-05T13:40+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف لوكالة "فيستي": "ما زلنا منفتحين على المفاوضات. نحن مهتمون ونتطلع إلى الجولة القادمة"، صرح بيسكوف لوكالة أنباء فيستي، ردًا على سؤال حول عملية التفاوض بشأن أوكرانيا".وحول العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، قال: "لدينا في ، لنقل، الإنعاش الأولية للعلاقات مع الولايات المتحدة. سنمضي قدماً تدريجياً، دون تسرّع، وسنعمل بما يخدم مصالحنا بالكامل".وقال المتحدث باسم الكرملين، حول الضرورة الملحة للحد من تداعيات الوضع في الشرق الأوسط على روسيا: "علينا أن نفعل ما يصب في مصلحتنا. يجب علينا الآن تقليل أثر الاضطرابات العالمية التي نشهدها على اقتصادنا. وربما ينبغي لنا ضمان تحقيق مكاسبنا حيثما أمكن، مهما بدا ذلك متشائمًا".وأردف: "نشهد تزايدا مطردا في عدد الدول المتورطة في هذه الحرب(حرب الشرق الأوسط، بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى)".وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي لروسيا التدخل في الوضع في الشرق الأوسط،، قائلا: "الحرب الدائرة ليست حربنا".موسكو: الردع النووي يبقى حجر الزاوية للأمن العالميالكرملين: بوتين يبذل كل جهد ممكن للمساعدة في تخفيف التوترات بالشرق الأوسط
https://sarabic.ae/20260305/الكرملين-موقف-روسيا-من-الوضع-المحيط-بإيران-ثابت-ومعروف-1111087102.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الكرملين: روسيا منفتحة ومهتمة بالتفاوض بشأن أوكرانيا وتنتظر الجولة القادمة
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "روسيا منفتحة ومهتمة بالتفاوض بشأن أوكرانيا وتنتظر الجولة القادمة".
وقال بيسكوف لوكالة "فيستي": "ما زلنا منفتحين على المفاوضات. نحن مهتمون ونتطلع إلى الجولة القادمة"، صرح بيسكوف لوكالة أنباء فيستي، ردًا على سؤال حول عملية التفاوض بشأن أوكرانيا".
وأضاف حول سبب توقف المحادثات بشأن أوكرانيا: "هناك توقف مؤقت لأسباب موضوعية. من الواضح أن الأمريكيين، بصفتهم وسطاء، والذين نُقدّر دورهم تقديرًا كبيرًا، منشغلون حاليًا بقضايا أخرى. نحن نتحلى بالصبر في هذه الحالة. سنرى كيف ستتطور الأمو"
وحول العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، قال: "لدينا في ، لنقل، الإنعاش الأولية للعلاقات مع الولايات المتحدة. سنمضي قدماً تدريجياً، دون تسرّع، وسنعمل بما يخدم مصالحنا بالكامل".
وقال المتحدث باسم الكرملين، حول الضرورة الملحة للحد من تداعيات الوضع في الشرق الأوسط على روسيا: "علينا أن نفعل ما يصب في مصلحتنا. يجب علينا الآن تقليل أثر الاضطرابات العالمية التي نشهدها على اقتصادنا. وربما ينبغي لنا ضمان تحقيق مكاسبنا حيثما أمكن، مهما بدا ذلك متشائمًا".
وتابع: "هل نحن قادرون على إيقاف هذه الحرب؟ كلا، لسنا قادرين. يمكن إيقافها من قبل من أشعل فتيلها. ما الذي ينبغي عليهم فعله من وجهة نظرنا؟".
وأردف: "نشهد تزايدا مطردا في عدد الدول المتورطة في هذه الحرب(حرب الشرق الأوسط، بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى)".
وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي لروسيا التدخل في الوضع في الشرق الأوسط،، قائلا: "الحرب الدائرة ليست حربنا".