الكرملين: روسيا منفتحة ومهتمة بالتفاوض بشأن أوكرانيا وتنتظر الجولة القادمة

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "روسيا منفتحة ومهتمة بالتفاوض بشأن أوكرانيا وتنتظر الجولة القادمة". 05.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف لوكالة "فيستي": "ما زلنا منفتحين على المفاوضات. نحن مهتمون ونتطلع إلى الجولة القادمة"، صرح بيسكوف لوكالة أنباء فيستي، ردًا على سؤال حول عملية التفاوض بشأن أوكرانيا".وحول العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، قال: "لدينا في ، لنقل، الإنعاش الأولية للعلاقات مع الولايات المتحدة. سنمضي قدماً تدريجياً، دون تسرّع، وسنعمل بما يخدم مصالحنا بالكامل".وقال المتحدث باسم الكرملين، حول الضرورة الملحة للحد من تداعيات الوضع في الشرق الأوسط على روسيا: "علينا أن نفعل ما يصب في مصلحتنا. يجب علينا الآن تقليل أثر الاضطرابات العالمية التي نشهدها على اقتصادنا. وربما ينبغي لنا ضمان تحقيق مكاسبنا حيثما أمكن، مهما بدا ذلك متشائمًا".وأردف: "نشهد تزايدا مطردا في عدد الدول المتورطة في هذه الحرب(حرب الشرق الأوسط، بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى)".وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي لروسيا التدخل في الوضع في الشرق الأوسط،، قائلا: "الحرب الدائرة ليست حربنا".موسكو: الردع النووي يبقى حجر الزاوية للأمن العالميالكرملين: بوتين يبذل كل جهد ممكن للمساعدة في تخفيف التوترات بالشرق الأوسط

