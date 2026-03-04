https://sarabic.ae/20260304/موسكو-الردع-النووي-يبقى-حجر-الزاوية-للأمن-العالمي-1111026373.html

موسكو: الردع النووي يبقى حجر الزاوية للأمن العالمي

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن "الردع النووي يبقى حجر الزاوية للأمن العالمي". 04.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على قضية الردع النووي: "بالفعل، لا يزال الردع النووي حجر الزاوية للأمن العالمي. وهذا أمر بالغ الأهمية".وأضاف: "سيستقبل بوتين (الرئيس الروسي) في الكرملين، وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية والشؤون الخارجية المجري السيد سيارتو(بيتر)، الذي سيزور موسكو في زيارة عمل".وأضاف بيسكوف: "بالتأكيد، سيتم طرح هذا الموضوع اليوم خلال محادثة بوتين مع السيد سيارتو، ولم ترد أي طلبات أخرى".وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، يوم أمس الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تأثير الصراع في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة.وتبادل بوتين وأوربان الآراء بشأن أوكرانيا، وبحثت المناقشات موضوع المدنيين المجريين، الذين تم تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، والذين أسرتهم القوات الروسية.روبيو: الولايات المتحدة تسبق الجدول الزمني الذي حددته بشأن عمليتها العسكرية ضد إيران

