موسكو: الردع النووي يبقى حجر الزاوية للأمن العالمي
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن "الردع النووي يبقى حجر الزاوية للأمن العالمي". 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T10:05+0000
2026-03-04T10:23+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على قضية الردع النووي: "بالفعل، لا يزال الردع النووي حجر الزاوية للأمن العالمي. وهذا أمر بالغ الأهمية".وأضاف: "سيستقبل بوتين (الرئيس الروسي) في الكرملين، وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية والشؤون الخارجية المجري السيد سيارتو(بيتر)، الذي سيزور موسكو في زيارة عمل".وأضاف بيسكوف: "بالتأكيد، سيتم طرح هذا الموضوع اليوم خلال محادثة بوتين مع السيد سيارتو، ولم ترد أي طلبات أخرى".وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، يوم أمس الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تأثير الصراع في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة.وتبادل بوتين وأوربان الآراء بشأن أوكرانيا، وبحثت المناقشات موضوع المدنيين المجريين، الذين تم تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، والذين أسرتهم القوات الروسية.روبيو: الولايات المتحدة تسبق الجدول الزمني الذي حددته بشأن عمليتها العسكرية ضد إيران
موسكو: الردع النووي يبقى حجر الزاوية للأمن العالمي

10:05 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 10:23 GMT 04.03.2026)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن "الردع النووي يبقى حجر الزاوية للأمن العالمي".
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على قضية الردع النووي: "بالفعل، لا يزال الردع النووي حجر الزاوية للأمن العالمي. وهذا أمر بالغ الأهمية".
وأضاف: "سيستقبل بوتين (الرئيس الروسي) في الكرملين، وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية والشؤون الخارجية المجري السيد سيارتو(بيتر)، الذي سيزور موسكو في زيارة عمل".

وردًا منه على سؤال حول ما إذا كانت الدول الأوروبية قد طلبت من روسيا استئناف أو زيادة إمدادات الطاقة في ظل إغلاق مضيق هرمز والوضع المحيط بإيران: "كما تعلمون، هناك مشترون لنفطنا، من بينهم المجر وسلوفاكيا، يتعرضون حاليًا لابتزاز من نظام كييف، هذا الابتزاز مرتبط بالحصار المتعمّد للإمدادات عبر خط أنابيب "دروجبا".

وأضاف بيسكوف: "بالتأكيد، سيتم طرح هذا الموضوع اليوم خلال محادثة بوتين مع السيد سيارتو، ولم ترد أي طلبات أخرى".
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
سيارتو: المجر منفتحة على تنويع الطاقة دون التخلي عن روسيا
25 فبراير, 00:51 GMT
وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، يوم أمس الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تأثير الصراع في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية: "ناقش بوتين وأوربان ازدياد حدة التوتر حول إيران ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها، بما في ذلك العواقب المحتملة لسوق الطاقة العالمية".
وتبادل بوتين وأوربان الآراء بشأن أوكرانيا، وبحثت المناقشات موضوع المدنيين المجريين، الذين تم تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، والذين أسرتهم القوات الروسية.
روبيو: الولايات المتحدة تسبق الجدول الزمني الذي حددته بشأن عمليتها العسكرية ضد إيران
