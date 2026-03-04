بولندا تعارض إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
بولندا تعارض إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا
بولندا تعارض إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت استراتيجية السياسة الخارجية لجمهورية بولندا للسنوات 2026-2030، الصادرة مساء الأربعاء، أن وارسو تعارض توجيه قوات حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا إذا كان ذلك... 04.03.2026
أخبار أوكرانيا
الناتو
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
وجاء في الوثيقة: "لا يمكن أن يتم توجيه قوات دول الناتو إلى أوكرانيا على حساب مصداقية ضمانات الأمن لبولندا ولحلفائها الآخرين".وفي أواخر فبراير/شباط، أكدت دول "تحالف الراغبين" خلال اجتماع للقادة نيتها إرسال قوات إلى أوكرانيا في إطار "ضمانات أمنية".وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد شدد سابقًا على أن موسكو لن توافق أبدًا بأي شكل على نشر قوات الناتو في أوكرانيا، بما في ذلك إذا كانت تضم عسكريين من ما يسمى "تحالف الراغبين".
سبوتنيك عربي
الأخبار
بولندا تعارض إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا

22:53 GMT 04.03.2026
قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية "التنين-24"، وهي جزء من مناورات "المدافع الصامد 2024"، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024.
أفادت استراتيجية السياسة الخارجية لجمهورية بولندا للسنوات 2026-2030، الصادرة مساء الأربعاء، أن وارسو تعارض توجيه قوات حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا إذا كان ذلك على حساب أمن بولندا.
وجاء في الوثيقة: "لا يمكن أن يتم توجيه قوات دول الناتو إلى أوكرانيا على حساب مصداقية ضمانات الأمن لبولندا ولحلفائها الآخرين".
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
مدفيديف: روسيا لن تقبل قوات الناتو كـ"حفظ سلام" في أوكرانيا
20 أغسطس 2025, 17:12 GMT
وفي أواخر فبراير/شباط، أكدت دول "تحالف الراغبين" خلال اجتماع للقادة نيتها إرسال قوات إلى أوكرانيا في إطار "ضمانات أمنية".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد شدد سابقًا على أن موسكو لن توافق أبدًا بأي شكل على نشر قوات الناتو في أوكرانيا، بما في ذلك إذا كانت تضم عسكريين من ما يسمى "تحالف الراغبين".
