https://sarabic.ae/20260304/بولندا-تعارض-إرسال-قوات-الناتو-إلى-أوكرانيا-1111070420.html

بولندا تعارض إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا

بولندا تعارض إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت استراتيجية السياسة الخارجية لجمهورية بولندا للسنوات 2026-2030، الصادرة مساء الأربعاء، أن وارسو تعارض توجيه قوات حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا إذا كان ذلك... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-04T22:53+0000

2026-03-04T22:53+0000

2026-03-04T22:53+0000

أخبار أوكرانيا

الناتو

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086682771_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_3d23ff862bb07b01f1917de8298e183e.jpg

وجاء في الوثيقة: "لا يمكن أن يتم توجيه قوات دول الناتو إلى أوكرانيا على حساب مصداقية ضمانات الأمن لبولندا ولحلفائها الآخرين".وفي أواخر فبراير/شباط، أكدت دول "تحالف الراغبين" خلال اجتماع للقادة نيتها إرسال قوات إلى أوكرانيا في إطار "ضمانات أمنية".وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد شدد سابقًا على أن موسكو لن توافق أبدًا بأي شكل على نشر قوات الناتو في أوكرانيا، بما في ذلك إذا كانت تضم عسكريين من ما يسمى "تحالف الراغبين".

https://sarabic.ae/20250820/مدفيديف-روسيا-لن-تقبل-قوات-الناتو-كـحفظ-سلام-في-أوكرانيا-1103967104.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا