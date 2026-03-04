https://sarabic.ae/20260304/بولندا-تعارض-إرسال-قوات-الناتو-إلى-أوكرانيا-1111070420.html
بولندا تعارض إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا
بولندا تعارض إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا
أفادت استراتيجية السياسة الخارجية لجمهورية بولندا للسنوات 2026-2030، الصادرة مساء الأربعاء، أن وارسو تعارض توجيه قوات حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا إذا كان ذلك... 04.03.2026
وجاء في الوثيقة: "لا يمكن أن يتم توجيه قوات دول الناتو إلى أوكرانيا على حساب مصداقية ضمانات الأمن لبولندا ولحلفائها الآخرين".وفي أواخر فبراير/شباط، أكدت دول "تحالف الراغبين" خلال اجتماع للقادة نيتها إرسال قوات إلى أوكرانيا في إطار "ضمانات أمنية".وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد شدد سابقًا على أن موسكو لن توافق أبدًا بأي شكل على نشر قوات الناتو في أوكرانيا، بما في ذلك إذا كانت تضم عسكريين من ما يسمى "تحالف الراغبين".
أفادت استراتيجية السياسة الخارجية لجمهورية بولندا للسنوات 2026-2030، الصادرة مساء الأربعاء، أن وارسو تعارض توجيه قوات حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا إذا كان ذلك على حساب أمن بولندا.
وجاء في الوثيقة: "لا يمكن أن يتم توجيه قوات دول الناتو إلى أوكرانيا على حساب مصداقية ضمانات الأمن لبولندا ولحلفائها الآخرين".
وفي أواخر فبراير/شباط، أكدت دول "تحالف الراغبين" خلال اجتماع للقادة نيتها إرسال قوات إلى أوكرانيا
في إطار "ضمانات أمنية".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد شدد سابقًا على أن موسكو لن توافق أبدًا بأي شكل على نشر قوات الناتو في أوكرانيا، بما في ذلك إذا كانت تضم عسكريين من ما يسمى "تحالف الراغبين".