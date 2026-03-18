https://sarabic.ae/20260318/الكرملين-لا-نرى-فائدة-من-مشاركة-الدول-الأوروبية-في-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1111615179.html
الكرملين: لا نرى فائدة من مشاركة الدول الأوروبية في المفاوضات بشأن أوكرانيا
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن "موسكو لا ترى فائدة من مشاركة الدول الأوروبية في المفاوضات بشأن أوكرانيا". 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T10:11+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
09:53 GMT 18.03.2026 (تم التحديث: 10:11 GMT 18.03.2026)
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن "موسكو لا ترى فائدة من مشاركة الدول الأوروبية في المفاوضات بشأن أوكرانيا".
وقال بيسكوف للصحفيين: "كما تعلمون، فقد صدرت إشارات من الأوروبيين برغبتهم في الجلوس على طاولة المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية، وهو أمر لا نراه ضروريا أو مستحسنا".
وحول ما إذا كانت هناك أي إشارات من أوروبا بشأن موضوع التعاون في مجال الطاقة، أوضح: "لم ترد أي إشارات من الأوروبيين تدل على رغبتهم حتى في الدخول في حوار".
وأضاف: "لم نتلق أي إشارات أخرى من الأوروبيين. من جهة أخرى، لم يفت الأوان أبدًا، كما تعلمون، الرئيس بوتين منفتح على الحوار البنّاء، وعلى مناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا على طاولة المفاوضات".
وحول ما إذا كانت الحكومة قد قدمت مقترحات بشأن جدوى الانسحاب المبكر من سوق الغاز الأوروبية، وما إذا كان هناك إطار زمني لذلك، أشار إلى أنه "فيما يتعلق بتوجيهات الرئيس (بوتين) بدراسة إمكانية الانسحاب المبكر من أسواق الغاز الأوروبية، فإن هذه المسألة قيد الدراسة، ويتطلب الأمر تحليلا معمقا كافيا".
وكان أفاد كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، يوم أمس الثلاثاء، بأن "الزيادة المتوقعة في أسعار الغاز في أوروبا مدمرة".
وكتب دميترييف على وسائل التواصل الاجتماعي: "يشير تقرير بنك "HSBC" إلى أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا سترتفع بنسبة تصل إلى 40% عما كان متوقعًا سابقًا في عام 2026" .
وأضاف: "نتوقع أن تكون الأسعار أعلى بنسبة 100% على الأقل مما كان متوقعًا سابقًا، حيث ستحتاج أوروبا إلى وقت قبل أن تبدأ حتمًا في طلب كميات إضافية من الغاز الروسي".