الكرملين: لا نرى فائدة من مشاركة الدول الأوروبية في المفاوضات بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن "موسكو لا ترى فائدة من مشاركة الدول الأوروبية في المفاوضات بشأن أوكرانيا". 18.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-18T09:53+0000

وقال بيسكوف للصحفيين: "كما تعلمون، فقد صدرت إشارات من الأوروبيين برغبتهم في الجلوس على طاولة المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية، وهو أمر لا نراه ضروريا أو مستحسنا".وأضاف: "لم نتلق أي إشارات أخرى من الأوروبيين. من جهة أخرى، لم يفت الأوان أبدًا، كما تعلمون، الرئيس بوتين منفتح على الحوار البنّاء، وعلى مناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا على طاولة المفاوضات".وكان أفاد كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، يوم أمس الثلاثاء، بأن "الزيادة المتوقعة في أسعار الغاز في أوروبا مدمرة". وأضاف: "نتوقع أن تكون الأسعار أعلى بنسبة 100% على الأقل مما كان متوقعًا سابقًا، حيث ستحتاج أوروبا إلى وقت قبل أن تبدأ حتمًا في طلب كميات إضافية من الغاز الروسي".دميترييف يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى رقم قياسي خلال الأسابيع المقبلة

