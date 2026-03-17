الرئيس الفنلندي: أوروبا بحاجة إلى فتح قنوات حوار سياسي مع روسيا
صرح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، اليوم الثلاثاء، بأن أوروبا تقترب من مرحلة تستدعي "فتح قنوات حوار سياسي مع روسيا".
وقال ستوب: "أعتقد أننا نقترب من مرحلة تستدعي فتح قنوات حوار سياسي مع روسيا". وفي وقتٍ سابق، أكد رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، على ضرورة استئناف الحوار مع روسيا بشأن واردات الطاقة في ظل الأزمة العالمية، كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى التفاوض مع روسيا بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، ووصف التوصل إلى اتفاق مع موسكو بأنه "الحل الوحيد".
وتابع: "يجب أن يتم ذلك بتنسيق دقيق من قبل الحلفاء والأصدقاء الأوروبيين، لا بشكل فردي، كما هو الحال مع رئيس وزراء سلوفاكيا (روبرت) فيكو أو رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، يجب أن يكون نهجا موحدا حقا".
