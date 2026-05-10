دميترييف: قطاع الطاقة في أوروبا وبريطانيا يشهد انتكاسة
اعتبر رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف أن خيارات الاتحاد الأوروبي...
اعتبر رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف أن خيارات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في مجال الطاقة تزداد سوءًا، على خلفية توقعات بتعزيز التعاون الروسي الصيني في قطاعي النفط والغاز.
وقال دميترييف في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الأحد: "خيارات الطاقة أمام الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في ظل أسوأ أزمة طاقة أصبحت أكثر سوءًا"، وذلك تعليقًا على تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان بوتين قد صرح أمس السبت، بأن روسيا والصين توصلتا إلى مستوى عالٍ من التفاهمات يسمح باتخاذ خطوة كبيرة إلى الأمام في مجالي النفط والغاز.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، التي أدت إلى شبه توقف لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم مسارات إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود في العديد من دول العالم.
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف
، بأن انخفاض كميات النفط الروسية في السوق العالمية قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، في ظل نقص المعروض بالفعل.
وأوضح بيسكوف في تصريحات للصحفي بافيل زاروبين في قناة "فيستي"، في 3 أيار/ مايو الجاري: "إذا خرجت كميات إضافية من نفطنا من السوق، فإن الأسعار سترتفع أكثر مما هي عليه الآن، وهي بالفعل تتجاوز 120 دولارًا".
ونوه بيسكوف بأن سوق النفط يعاني حاليًا من نقص في الإمدادات بسبب الوضع في مضيق هرمز، مؤكدًا أن أي تراجع إضافي في الصادرات الروسية سيزيد من حدة الضغوط على الأسعار.