https://sarabic.ae/20260503/الكرملين-تراجع-إمدادات-النفط-الروسية-في-السوق-قد-يدفع-الأسعار-إلى-مزيد-من-الارتفاع-1113075969.html

الكرملين: تراجع إمدادات النفط الروسية في السوق قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع

الكرملين: تراجع إمدادات النفط الروسية في السوق قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن انخفاض كميات النفط الروسية في السوق العالمية قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، في ظل نقص المعروض... 03.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-03T11:28+0000

2026-05-03T11:28+0000

2026-05-03T11:28+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628824_0:222:3073:1950_1920x0_80_0_0_b68636549186cd2e73ea47aca7e786fd.jpg

وأوضح بيسكوف في تصريحات للصحفي بافيل زاروبين في قناة "فيستي"، اليوم الأحد: "إذا خرجت كميات إضافية من نفطنا من السوق، فإن الأسعار سترتفع أكثر مما هي عليه الآن، وهي بالفعل تتجاوز 120 دولارًا".ونوه بيسكوف بأن سوق النفط يعاني حاليًا من نقص في الإمدادات بسبب الوضع في مضيق هرمز، مؤكدًا أن أي تراجع إضافي في الصادرات الروسية سيزيد من حدة الضغوط على الأسعار.وجاء في بيان لها اليوم الأحد: "في إطار التزامها الجماعي بالحفاظ على استقرار سوق النفط، قررت الدول السبع المشاركة تعديل إنتاجها بمقدار 188 ألف برميل يوميًا مقارنةً بالحدود الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل/نيسان 2023. وسيُطبّق هذا التعديل في يونيو/حزيران 2026".وتعد هذه الزيادة في الحد الأقصى للإنتاج مماثلة للزيادة التي أُعلن عنها في مايو/ أيار والبالغة 206 آلاف برميل يوميا؛ وهي لا تشمل حصة الإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت انسحابها من "أوبك" و"أوبك+" اعتبارا من الأول من مايو الجاري.وكتب دميترييف تعليقًا على استئناف وزارة الخزانة الأميركية ترخيص بيع النفط الروسي، في 18 نيسان/ أبريل: "تمديد رفع العقوبات عن النفط الروسي سيؤدي بلا شك إلى قلق شديد وهستيريا وصراخ بين دعاة الحرب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا".وأوضح أن العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، تدرك بشكل متزايد دور النفط والغاز الروسيين في الاستقرار الاقتصادي العالمي.دميترييف: تمديد رفع العقوبات عن النفط الروسي سيثير حالة من الهستيريا في الاتحاد الأوروبي

https://sarabic.ae/20260503/7-دول-في-أوبك-تعلن-رفع-الحد-الأقصى-لإنتاج-النفط-في-يونيو-بمقدار-188-ألف-برميل-يوميا---عاجل-1113075470.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد