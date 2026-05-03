"أوبك+" تعلن رفع إنتاج النفط لـ188 ألف برميل يوميا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران، و يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
"أوبك+" تعلن رفع إنتاج النفط لـ188 ألف برميل يوميا
وجاء في بيان لها: "في إطار التزامها الجماعي بالحفاظ على استقرار سوق النفط، قررت الدول السبع المشاركة تعديل إنتاجها بمقدار 188 ألف برميل يوميًا مقارنةً بالحدود الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل/نيسان 2023. وسيُطبّق هذا التعديل في يونيو/حزيران 2026".وتعد هذه الزيادة في الحد الأقصى للإنتاج مماثلة للزيادة التي أُعلن عنها في مايو/ أيار والبالغة 206 آلاف برميل يوميا؛ وهي لا تشمل حصة الإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت انسحابها من "أوبك" و"أوبك+" اعتبارا من الأول من مايو الجاري.وكشفت حسابات وكالة "سبوتنيك"، بتاريخ 30 نيسان/ أبريل 2026 بأنه في إطار التخفيض التدريجي للقيود الطوعية عقب انسحاب دولة الإمارات من الاتفاق ومن منظمة "أوبك"، ترفع دول "أوبك+" الحد الأقصى المسموح به لإنتاج النفط بمقدار 82 ألف برميل يوميا.وبحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك" في وفد "أوبك"، فإن المنظمة لم تبلّغ بنوايا الدولة مسبقا.وفي سبتمبر/أيلول 2025، أكملت "مجموعة الثماني" الخروج المبكر من القيود الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، وفي أكتوبر/تشرين الأول، بدأت في التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج إضافية قدرها 1.65 مليون برميل.
"أوبك+" تعلن رفع إنتاج النفط لـ188 ألف برميل يوميا

قررت 7 دول من منظمة "أوبك+"، التي لديها حدود إنتاج طوعية - روسيا، والسعودية، والعراق، وكازاخستان، والكويت، والجزائر، وسلطنة عُمان - زيادة الحد الأقصى المسموح به لإنتاجها النفطي في يونيو/ حزيران بمقدار 188 ألف برميل يوميا، وذلك وفقا لبيان صدر عقب الاجتماع.
وجاء في بيان لها: "في إطار التزامها الجماعي بالحفاظ على استقرار سوق النفط، قررت الدول السبع المشاركة تعديل إنتاجها بمقدار 188 ألف برميل يوميًا مقارنةً بالحدود الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل/نيسان 2023. وسيُطبّق هذا التعديل في يونيو/حزيران 2026".
وتعد هذه الزيادة في الحد الأقصى للإنتاج مماثلة للزيادة التي أُعلن عنها في مايو/ أيار والبالغة 206 آلاف برميل يوميا؛ وهي لا تشمل حصة الإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت انسحابها من "أوبك" و"أوبك+" اعتبارا من الأول من مايو الجاري.
وكشفت حسابات وكالة "سبوتنيك"، بتاريخ 30 نيسان/ أبريل 2026 بأنه في إطار التخفيض التدريجي للقيود الطوعية عقب انسحاب دولة الإمارات من الاتفاق ومن منظمة "أوبك"، ترفع دول "أوبك+" الحد الأقصى المسموح به لإنتاج النفط بمقدار 82 ألف برميل يوميا.
وبحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك" في وفد "أوبك"، فإن المنظمة لم تبلّغ بنوايا الدولة مسبقا.
وفي سبتمبر/أيلول 2025، أكملت "مجموعة الثماني" الخروج المبكر من القيود الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، وفي أكتوبر/تشرين الأول، بدأت في التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج إضافية قدرها 1.65 مليون برميل.
