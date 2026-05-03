"أوبك+" تعلن رفع إنتاج النفط لـ188 ألف برميل يوميا
سبوتنيك عربي
قررت 7 دول من منظمة "أوبك+"، التي لديها حدود إنتاج طوعية - روسيا، والسعودية، والعراق، وكازاخستان، والكويت، والجزائر، وسلطنة عُمان - زيادة الحد الأقصى المسموح... 03.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-03T10:47+0000
2026-05-03T11:17+0000
أوبك
روسيا
اقتصاد
السعودية
سوق النفط
وجاء في بيان لها: "في إطار التزامها الجماعي بالحفاظ على استقرار سوق النفط، قررت الدول السبع المشاركة تعديل إنتاجها بمقدار 188 ألف برميل يوميًا مقارنةً بالحدود الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل/نيسان 2023. وسيُطبّق هذا التعديل في يونيو/حزيران 2026".
10:47 GMT 03.05.2026 (تم التحديث: 11:17 GMT 03.05.2026)
قررت 7 دول من منظمة "أوبك+"، التي لديها حدود إنتاج طوعية - روسيا، والسعودية، والعراق، وكازاخستان، والكويت، والجزائر، وسلطنة عُمان - زيادة الحد الأقصى المسموح به لإنتاجها النفطي في يونيو/ حزيران بمقدار 188 ألف برميل يوميا، وذلك وفقا لبيان صدر عقب الاجتماع.
وجاء في بيان
لها: "في إطار التزامها الجماعي بالحفاظ على استقرار سوق النفط، قررت الدول السبع المشاركة تعديل إنتاجها بمقدار 188 ألف برميل يوميًا مقارنةً بالحدود الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل/نيسان 2023. وسيُطبّق هذا التعديل في يونيو/حزيران 2026".
وتعد هذه الزيادة في الحد الأقصى للإنتاج مماثلة للزيادة التي أُعلن عنها في مايو/ أيار والبالغة 206 آلاف برميل يوميا؛ وهي لا تشمل حصة الإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت انسحابها من "أوبك" و"أوبك+" اعتبارا من الأول من مايو الجاري.
وكشفت حسابات وكالة "سبوتنيك"، بتاريخ 30 نيسان/ أبريل 2026 بأنه في إطار التخفيض التدريجي للقيود الطوعية عقب انسحاب دولة الإمارات من الاتفاق ومن منظمة "أوبك"، ترفع دول "أوبك+" الحد الأقصى المسموح به لإنتاج النفط بمقدار 82 ألف برميل يوميا.
وبحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك" في وفد "أوبك"، فإن المنظمة لم تبلّغ بنوايا الدولة مسبقا.
وفي سبتمبر/أيلول 2025، أكملت "مجموعة الثماني" الخروج المبكر من القيود الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، وفي أكتوبر/تشرين الأول، بدأت في التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج إضافية قدرها 1.65 مليون برميل.