موسكو: روسيا لا تخطط للانسحاب من تحالف "أوبك+"
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، بأن روسيا بصفتها منتجا رئيسيا للنفط لا تنوي الانسحاب من تحالف "أوبك+".
وقال نوفاك في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى القوقاز للاستثمار: "بصفتنا أكبر دولة منتجة للنفط، لا ننوي إنهاء هذا التعاون". وأضاف: "الطلب العالمي على النفط يفوق العرض حاليا ويعود هذا الخلل إلى الوضع في الشرق الأوسط".وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي بأن دولتين رئيسيتين في "أوبك+"، وهما روسيا والسعودية، لم تناقشا انسحاب دولة رئيسية ثالثة، هي الإمارات، من "أوبك" و"أوبك+".وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، قرارها الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+"، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مايو/أيار 2026، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجيا في سياسة الطاقة للدولة.وأكدت الإمارات أن القرار يأتي انسجاما مع رؤيتها الاقتصادية الطويلة الأمد، وتطور قطاع الطاقة لديها، خاصة في ما يتعلق بتسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي وتعزيز دورها كمنتج مسؤول وموثوق في الأسواق العالمية، حسب وكالة الأنباء الإماراتية - وام.وأوضحت أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة لسياساتها الإنتاجية وقدراتها الحالية والمستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الجيوسياسية، لا سيما التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض في أسواق النفط.
https://sarabic.ae/20260429/الكرملين-انسحاب-دولة-الإمارات-من-أوبك-وأوبك-قرار-سيادي-نتعامل-معه-باحترام-1112964715.html
https://sarabic.ae/20260428/وزير-الطاقة-الإماراتي-انسحاب-الإمارات-من-أوبك-يتماشى-مع-تطورات-قطاع-الطاقة-1112948441.html
https://sarabic.ae/20220802/أمين-عام-أوبك-الجديد-يؤكد-أن-الإمارات-تمتلك-دورا-محوريا-في-تأمين-إمدادات-الطاقة-عالميا-1065913079.html
موسكو: روسيا لا تخطط للانسحاب من تحالف "أوبك+"

07:31 GMT 30.04.2026
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، بأن روسيا بصفتها منتجا رئيسيا للنفط لا تنوي الانسحاب من تحالف "أوبك+".
وقال نوفاك في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى القوقاز للاستثمار: "بصفتنا أكبر دولة منتجة للنفط، لا ننوي إنهاء هذا التعاون".
وتابع: "نعتقد أن هذا الإجراء يُخفف بشكل فعال من مخاطر سوق النفط خلال الأزمات، ما يسمح لنا بالحفاظ على استراتيجيتنا الاستثمارية وآفاق تطوير القطاع والتعاون المستمر بين الدول. ولذلك، سنواصل العمل معًا".
الكرملين: انسحاب دولة الإمارات من "أوبك" و"أوبك+" قرار سيادي نتعامل معه باحترام
وأضاف: "الطلب العالمي على النفط يفوق العرض حاليا ويعود هذا الخلل إلى الوضع في الشرق الأوسط".

وأردف ردا على سؤال الصحفيين عما إذا كانت روسيا والسعودية قد بحثتا انسحاب الإمارات، قائلًا: "على الأقل، لم نبحث بعد هذه المسألة".

وزير الطاقة الإماراتي: انسحاب الإمارات من "أوبك" يتماشى مع تطورات قطاع الطاقة
وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي بأن دولتين رئيسيتين في "أوبك+"، وهما روسيا والسعودية، لم تناقشا انسحاب دولة رئيسية ثالثة، هي الإمارات، من "أوبك" و"أوبك+".
وأشار إلى أن حرب الأسعار في سوق النفط بسبب انسحاب الإمارات العربية المتحدة من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+" أمر غير ممكن نظراً لنقص الوقود.
أمين عام "أوبك" الجديد يؤكد أن الإمارات تمتلك دورا محوريا في تأمين إمدادات الطاقة عالميا
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، قرارها الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+"، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مايو/أيار 2026، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجيا في سياسة الطاقة للدولة.
وأكدت الإمارات أن القرار يأتي انسجاما مع رؤيتها الاقتصادية الطويلة الأمد، وتطور قطاع الطاقة لديها، خاصة في ما يتعلق بتسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي وتعزيز دورها كمنتج مسؤول وموثوق في الأسواق العالمية، حسب وكالة الأنباء الإماراتية - وام.
وأوضحت أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة لسياساتها الإنتاجية وقدراتها الحالية والمستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الجيوسياسية، لا سيما التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض في أسواق النفط.
